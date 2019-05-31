«Я могу быть умной, когда это нужно, но мужчинам это не нравится». Честная история Мэрилин Монро

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1 июня 2019 года исполняется 93 года со дня рождения легенды мирового кино Мэрилин Монро. Ее запоминающийся образ до сих пор живет в кинематографе — в пародиях и откровенных заимствованиях манеры поведения звезды. Но лишь немногие люди как при жизни, так и после смерти актрисы смогли разглядеть талантливую и образованную личность, скрывавшуюся за ослепительной улыбкой и имиджем роковой блондинки.

В AdMe.ru ценят великую актрису. Поэтому мы решили рассказать вам, каким богатым внутренним миром, помимо красивой внешности, обладала эта талантливая женщина. А в конце статьи вы найдете бонус — книги и документальные фильмы о жизни Монро.

1. Мэрилин работала на авиационном заводе во время Второй мировой войны

В 1944 году еще никому не известная Норма Джин Мортенсон (настоящее имя актрисы) после неудачного брака возвращается в город своих приемных родителей. Там она устраивается работать на авиационный завод, где происходит сборка дронов и самолетов. И хотя, по словам биографов Мэрилин, ее обязанности не касались технической части сборки, на этом фото она собирает первый в мире беспилотник. Фотография была сделана армейским фотографом Дэвидом Коновером в рамках пропагандистского проекта Рональда Рейгана. Именно благодаря этому снимку яркую девушку заметили и предложили ей контракт с модельным агентством.

2. В ее библиотеке было более 400 книг

В детстве Мэрилин не получила хорошего образования. Поэтому во взрослой жизни она стала страстным книгочеем. В ее библиотеке было более 400 книг, среди которых присутствовала как художественная, так и научная литература. Особенно легендарная блондинка выделяла для себя Хемингуэя, Флобера, Камю и Фрейда. Когда один из режиссеров увидел ее с томом «Писем к молодому поэту» Рильке, он спросил, почему ее выбор пал именно на эту книгу. Мэрилин ответила: «Вечером, когда мне нечем заняться, я иду в книжный магазин и там просто открываю книги наугад. Найдя в них страницы или абзацы, которые мне нравятся, я их покупаю. Так я и купила эту». С полным списком литературных предпочтений актрисы вы можете ознакомиться здесь.

3. Монро старалась довести до совершенства свою актерскую игру, невзирая на мнение скептиков

Мэрилин не хотела довольствоваться ролями обаятельных простушек, которые ей предлагала студия, поэтому регулярно посещала актерские курсы. По словам одного из ее учителей — легендарного Ли Страсберга, Мэрилин Монро и Марлон Брандо были его лучшими учениками, поскольку только они могли так глубоко погрузиться в жизнь своего персонажа. Целеустремленность актрисы также отмечали ее сокурсники и другие преподаватели. Однако киноделы не спешили давать актрисе серьезных ролей. Поэтому Мэрилин становилась лучше в имеющихся условиях. Ее образ — еще один результат кропотливой работы над собой. Она оттачивала каждый жест, чтобы тот смотрелся кинематографично и убедительно. К примеру, для фильма «Ниагара» она даже изобрела особенную походку. До нее так в кино еще никто не ходил.

4. Она умело манипулировала руководством киностудии и мнением публики

Монро ловко умела обходить острые углы и достигать поставленных целей. Это подтверждает биографическая книга Энтони Саммерса «Богиня. Тайны жизни и смерти Мэрилин Монро» и множество других произведений о жизни звезды. В 1952 году во время одного интервью актриса сказала, что снималась обнаженной для календаря. Студия пыталась отговорить ее признаваться в том, что на фото она, но актриса не согласилась. В результате Мэрилин смущенно рассказала общественности, что была слишком бедна, чтобы отказываться от заработка, чем снискала для себя еще больше народной любви.

Со студией 20th Century Fox у Монро всегда были натянутые отношения. Актриса хотела больше творческой свободы и соответствующих статусу гонораров, но из-за личной неприязни руководства не получала желаемого. Тогда она основала собственную киностудию и начала активную самопиар-кампанию, вынудив 20th Century Fox сдаться и предоставить ей выгодный контракт. К слову, студия Монро сняла всего лишь один фильм — «Принц и танцовщица» с Лоуренсом Оливье.

5. Актриса развивалась во всех сценических направлениях

Согласно биографии актрисы, написанной Дональдом Спото, Мэрилин тратила время на обучение не только актерскому мастерству. Она занималась танцами, вокалом, тяжелой атлетикой, йогой. Показательным был случай, который описал в одном интервью глава студии 20th Century Fox Бен Лайон. Узнав о загруженном графике актрисы, он спросил ее, зачем она так много работает над собой. И вот что ответила Мэрилин: «Однажды мне может представиться шанс, и я не хочу его упускать».

6. Она активно занималась благотворительностью

Вот лишь краткий список добрых дел знаменитой блондинки: выступала с благотворительными концертами для американских солдат в Корее;

финансово поддерживала организации, помогающие детским домам и другим организациям, занимающимся проблемами детей;

выступала за отмену ядерного оружия;

выписала чек на $ 10 тыс. детскому дому во время визита в Мексику;

завещала 25 % имущества своему психологу, которая должна была проспонсировать психиатрические лечебницы.

7. Она боролась за равенство в гражданских правах

В одном из последних интервью Мэрилин очень просила журналиста сосредоточиться на важных для нее вещах, а не на сексуальности.

«То, в чем действительно нуждается мир, — это реальное чувство родства. Все: звезды, рабочие, негры, евреи, арабы — все мы братья. Пожалуйста, не смейтесь надо мной. Закончите интервью тем, во что я верю». Мэрилин Монро

Знаменитая певица Элла Фицджеральд в 1950 году пострадала от расовой дискриминации на сцене. Ее не пускали выступать в знаменитом голливудском клубе «Мокамбо». Через много лет после смерти Мэрилин Фицджеральд в интервью признавалась, что находится в неоплатном долгу перед ней. Как оказалось, актриса лично связалась с владельцем клуба и, пригрозив тому прессой, требовала включить Фицджеральд в программу выступлений. В случае согласия Монро пообещала брать столик в переднем ряду, привлекая тем самым публику. Хозяин согласился, Монро сдержала обещание, а Элла Фицджеральд больше не выступала в маленьких клубах.

Наследие Мэрилин Монро

Многие биографы сходятся во мнении, что образ, которым Мэрилин покорила мир, сыграл с ней злую шутку: она стала его заложником. А пожелав выбраться, актриса не нашла поддержки. Сущность этой мысли хорошо отражают слова писательницы Сары Черчвелл, автора биографии актрисы:

«Самый большой миф заключается в том, что она была глупой. Второй миф заключается в том, что она была очень хрупкой. Третий миф — в том, что она не могла играть. Она была далеко не глупой, хотя она не была официально образованной, и она очень переживала по этому поводу. Но она была действительно очень умной и очень сильной. Она должна была обыграть студийную систему Голливуда в 1950-х годах. Она не была глупой блондинкой — она была актрисой, ради бога! Такая хорошая актриса, что сейчас никто в это не верит. Она была кем угодно, но не тем, кого она изображала на экране». Сара Черчвелл

А вот что по этому поводу говорила сама Мэрилин устами своей героини Лорелей:

«Я могу быть умной, когда это нужно, но мужчинам это не нравится». Из к/ф "Джентльмены предпочитают блондинок"

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