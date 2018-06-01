Взгляните на 9 шпионских гаджетов из кино, которые существуют на самом деле

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Особая изюминка фильмов о секретных агентах — это не только неожиданные сюжетные повороты и харизматичные актеры, но и целый арсенал необычных гаджетов, которые приравнивают способности своего владельца к супергеройским. Некоторые (вроде взрывоопасной жвачки), конечно, абсолютный вымысел, но многие из этих штуковин перешли из кино в реальную жизнь.

Под грифом «совершенно секретно» AdMe.ru показывает вам те инструменты киношных суперагентов, которые существуют на самом деле.

9. Пуленепробиваемая одежда

Ателье Garrison Bespoke в Торонто помимо обычной мужской одежды шьет на заказ костюмы, в которых можно выйти из-под града пуль, прямо как в фильме «Джон Уик — 2», целым и невредимым (а главное, очень стильным). Подкладка этой чудо-вещи состоит из углеродных нанотрубок, что делает ее наполовину легче кевлара, который используют для изготовления бронежилетов. Материал настолько прочен, что способен защитить не только от огнестрельного оружия, но и от колюще-режущих предметов. А главное, ничто не выдаст оборонительных функций костюма, кроме разве что цены в $ 20 тыс.

8. Невидимая камера

Когда вышел в прокат очередной фильм о похождениях Джеймса Бонда «Вид на убийство», никто и не подозревал, что выдумка сценаристов о кольце со скрытой камерой станет реальностью. А спустя почти 30 лет дизайн-студия Hyeonsik взяла и спроектировала точно такое же украшение. Кольцо может снимать фотографии, после чего передавать их на планшет или смартфон.

7. Сенсорный рабочий стол

В фильме «Квант милосердия» агенты «Ми-6» просматривали информацию на футуристичном столе с сенсорным интерфейсом. Компании Microsoft разработала нечто похожее. Это интерактивная панель, управлять которой могут несколько человек сразу с помощью пальцев рук.

6. Телефон с электрошокером

В фильме «Завтра не умрет никогда» Джеймс Бонд использует мобильный телефон со встроенным электрошокером. Компания Yellow Jacket придумала чехол для iPhone с точно таким же средством самообороны. С этим аксессуаром можно не бояться, что ваш телефон украдут.

5. Секретная связь

В детстве мы изображали киношных телохранителей или агентов ФБР, приставляя к уху палец, будто говорим по скрытой связи. А сегодня можно действительно так разговаривать. Устройство Sgnl позволяет использовать палец в качестве гарнитуры для телефона. Гаджет передает звуковые колебания через кожу при помощи специального блока на браслете, который можно подключить к своим наручным часам.

4. Суперзонтик

У зонта-трости Гарри Харта из фильма «Кингсман» есть гораздо более мирный прототип в реальной жизни. Kisha решает самые популярные «зонтичные проблемы»: он настолько прочный, что не ржавеет и не ломается даже при очень сильных нагрузках, а благодаря синхронизации со смартфоном этот зонтик невозможно где-то забыть.

3. Голографическое изображение

В Голливуде давно фантазируют на тему объемного изображения, которое выглядит точь-в-точь как объект в реальности, и вот первый шаг на пути к воплощению этих фантазий уже сделан. Голографический компьютер может произвести объемную проекцию любого объекта, и это напрочь стирает границы реальности.

2. Шпионские очки

«Умные» очки, которые выглядят как обычные, разработала компания Intel. Надев устройство, человек может видеть так же, как если бы изображение было прямо перед ним: картинка с помощью лазера в дужках проецируется прямо на сетчатку глаза. Разработчики утверждают, что с ними можно заглянуть в рецепт, не отрываясь от готовки, или пользоваться навигатором, глядя на дорогу.

1. Стреляющая ручка

Тема маскировки оружия под мирные бытовые предметы была популярна еще в конце XIX века. Чего только ни придумывали: и огнестрельные фонарики, и зажигалки-пистолеты, и даже стреляющую ручку. Эту штуковину из арсенала Джеймса Бонда даже массово производили до 2004 года. К счастью, сейчас замаскированное оружие в большинстве стран запрещено.

Бонус: экспонаты Международного музея шпионажа, которыми пользовались настоящие шпионы

Запонки со скрытым ключом от наручников.

Пистолет, замаскированный под губную помаду, который может выстрелить только один раз.

А этот «маленький защитник», как его называли во Франции в XIX веке, замаскирован под кольцо.

Пена для бритья с полым дном для сокрытия карт, фотопленки и секретных сообщений.

Скрытая в алюминиевой банке камера.