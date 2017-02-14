Выберите персонажа, и мы составим портрет вашего идеального окружения

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Иногда, увлекаясь просмотром какого-либо фильма, мы настолько очаровываемся его героями, что начинаем думать «неплохо было бы познакомиться с ними в реальной жизни». Конечно, люди, похожие на героев кинокартин, существуют и в реальной жизни. Но только как их найти?

AdMe.ru подготовил тест, в котором вам предстоит выбрать нескольких персонажей мультфильмов и кино. Исходя из выявленных предпочтений, мы постараемся описать людей, идеально вам подходящих по темпераменту.