Выберите персонажа, и мы составим портрет вашего идеального окружения
Иногда, увлекаясь просмотром какого-либо фильма, мы настолько очаровываемся его героями, что начинаем думать «неплохо было бы познакомиться с ними в реальной жизни». Конечно, люди, похожие на героев кинокартин, существуют и в реальной жизни. Но только как их найти?
AdMe.ru подготовил тест, в котором вам предстоит выбрать нескольких персонажей мультфильмов и кино. Исходя из выявленных предпочтений, мы постараемся описать людей, идеально вам подходящих по темпераменту.
Фото на превью Warner Bros., BBC Wales