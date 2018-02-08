Вы видели этого актера в десятках фильмов, но даже не вспомните его имя

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Казалось бы, разве можно увидеть десятки фильмов с одним и тем же актером, но не запомнить ни его лица, ни имени? Оказывается, да, если практически в каждом фильме лицо артиста прячется под маской монстров и чудищ.

AdMe.ru решил исправить такую вопиющую несправедливость и наконец-то рассказать об одном талантливом и востребованном, но неизвестном многим зрителям актере.

Создание образов монстров в кинематографе — невероятно кропотливый труд и для гримеров, и для актера. Только представьте вес такого наряда и то, как сложно оставаться в нем пластичным и артистичным. Но все это мастерски удается талантливому голливудскому актеру по имени Даг Джонс.

Джонс мечтал сниматься в комедийных сериалах, но благодаря своему опыту работы мимом получил роль в рекламе McDonald’s — там он сыграл персонажа с луной вместо головы. С тех пор Даг успел сняться в более чем сотне фильмов и сериалов, но практически всегда играет монстра, демона или пришельца, так что зрители практически не видят его лица. Помните монстров из фильмов «Хеллбой», «Фокус-покус », «Легион», «Лабиринт Фавна», «Фантастическая четверка», «Форма воды»? Всех их играл именно Даг Джонс.

Худощавое телосложение, высокий рост и внешность вечного «юноши-студента» превращают Джонса в очаровательного гостя с далекой планеты, хотя и очень добродушного с виду. Актеру, кстати говоря, 57 лет, только вот верится в это с трудом.

Благодаря потрясающей пластичности, мимике и, конечно же, выносливости артисту удается продемонстрировать свое мастерство, несмотря на множество слоев латекса и грима. Как говорит сам актер, иногда это становится невероятно сложным испытанием и хочется исполнить роль совершенно другого уровня и масштаба, а самое главное, роль, в которой можно и нужно будет говорить, ведь монстры, увы, не так много общаются. Говорят, Дак обладает очень приятным тембром голоса, но, как назло, в крупных проектах его то переозвучивают, то и вовсе не дают произнести ни слова. Но, возможно, вскоре мы сможем оценить талант актера по достоинству и он наконец-то начнет снимать свои многочисленные маски.

Так, в последнее время Даг Джонс все чаще появляется на экранах без единой капли грима: сейчас его можно увидеть в сериале «Нация Z» и в ленте «Окончательное наследие». Видимо, режиссеры наконец-то по достоинству оценили актерскую игру и талант «короля монстров»: предложений сыграть обычных, а не фантастических героев становится все больше и больше.

Но любовь к монстрам, кажется, уже раз и навсегда поселилась в сердце артиста: на протяжении многих лет его мечтой оставалась роль вампира. И вот наконец-то она воплотится в жизнь: в этом году на экраны выходит ремейк классического немого фильма ужасов 1922 года «Носферату». Актер исполнит главную роль, но больше всего Даг рад тому, что у его персонажа будет множество реплик и уже не такой сложный грим. «Мои мечты начинают исполняться», — говорит Джонс.