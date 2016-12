Вы удивитесь, когда узнаете, кто помог девушке выиграть пари

Привет, Зена!

Такое селфи считается? Извини за бороду, у меня скоро съемки, и там я должен быть с бакенбардами. Этот снимок не такой уж новый, но я не отправил его сразу.

Торонто, да? Отличный город, черт возьми. Быстро растет, все эти многоэтажки на озере. Должно быть, оттуда открывается отличный вид. Я там не был с тех пор, как проходил фестиваль фильмов.

Рождество уже совсем скоро. Ты подготовилась?



Кстати, я до сих пор иногда ловлю себя на том, что напеваю «That Thing You Do!», как и ты. У меня всегда была особая привязанность к песням Dance With Me Tonight и Drive Faster. Этот снимок с Polaroid проявлялся все то время, пока я печатал. Выглядит жутковато...

Спрячь его подальше навсегда.

Том Хэнкс