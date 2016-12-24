Вы удивитесь, когда узнаете, кто помог девушке выиграть пари
Молодая жительница Торонто по имени Зена Гопал (Zena Gopal) опубликовала на своей странице в фейсбуке необычное фото. На нем запечатлено письмо, подписанное Томом Хэнксом, и фотография актера на фоне селфи девушки.
Оказывается, такое необычное послание Хэнкс отправил своей поклоннице лично. Но зачем же он это сделал?
Все началось с того, что Зена заключила с подругами пари, победительницей в котором становилась та девушка, которая раньше других смогла заполучить свое фото со знаменитостью. Как оказалось, никто из подруг не отнесся к спору серьезно. Однако Зена все-таки решила попытать удачу и отправила письмо любимому актеру, объяснив в нем ситуацию и прикрепив свое фото с ламой.
Через три недели девушка получила ответ. Том Хэнкс отправил поклоннице посылку, в которой оказался его снимок на фоне селфи Зены с ламой.
К фото Хэнкс приложил следующее письмо.
Привет, Зена!
Такое селфи считается? Извини за бороду, у меня скоро съемки, и там я должен быть с бакенбардами. Этот снимок не такой уж новый, но я не отправил его сразу.
Торонто, да? Отличный город, черт возьми. Быстро растет, все эти многоэтажки на озере. Должно быть, оттуда открывается отличный вид. Я там не был с тех пор, как проходил фестиваль фильмов.
Рождество уже совсем скоро. Ты подготовилась?
Кстати, я до сих пор иногда ловлю себя на том, что напеваю «That Thing You Do!», как и ты. У меня всегда была особая привязанность к песням Dance With Me Tonight и Drive Faster. Этот снимок с Polaroid проявлялся все то время, пока я печатал. Выглядит жутковато...
Спрячь его подальше навсегда.
Отметим, что ранее Том уже делал необычные фотографии с поклонниками. Так, случайно оказавшись рядом с молодоженами, он добавил изюминку их свадебным фото.
Фото на превью Zena Gopal
По материалам CBN News