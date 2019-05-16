Все самое интересное о 6 культовых сериалах, с которыми нам придется скоро попрощаться

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Все имеет свойство заканчиваться. К сожалению, даже у наших любимых сериалов рано или поздно появится та самая последняя серия. В этом году поводов для печали у фанатов долгих историй особенно много, ведь сразу несколько киноэпопей подходит к концу.

AdMe.ru призывает вас не грустить, а вместе с нами узнать больше неожиданных фактов о сериалах, финал которых уже близко.

1. Игра престолов

Дата выхода: 17 апреля 2011 года. Дата окончания: 20 мая 2019 года. За 9 лет «Игра престолов» стала по-настоящему культовым сериалом и приобрела миллионы поклонников по всему миру. Только вдумайтесь в эти цифры! 244 — именно столько наград получил сериал за это время.

16,5 млн — столько человек посмотрели финал 7-го сезона. Сериал всегда удивлял нас не только сюжетными поворотами, но и красивыми декорациями и костюмами, захватывающими дух каскадерскими трюками и масштабными баталиями: 174 373 — столько смертей произошло в сериале. Пользователь YouTube даже сделал 23-минутную подборку всех убийств. В нее вошли сцены смерти абсолютно всех персонажей, включая безымянных героев, а также животных.

20 — столько килограммов весит меховой плащ Хранителя Севера. В костюм даже встроена система охлаждения, которая не дает упасть в обморок актеру.

55 — столько ночей длились съемки финальной битвы с Королем Ночи.

150 — столько девочек в США были названы в честь Кхалиси.

2. Теория Большого взрыва

Дата выхода: 24 сентября 2007 года. Дата окончания: 24 мая 2019 года. Вот уже целых 12 лет мы с интересом наблюдаем за жизнью 4 физиков-ботаников. За это время они успели сделать невероятные открытия, обзавестись отношениями и стать увереннее в себе, а Говард и вовсе умудрился слетать в космос. Концентрируясь на сюжетных линиях, мы не всегда обращали внимание на интересные детали: 73 — любимое число Шелдона. И узнаем мы об этом именно в 73-м эпизоде сериала. Кстати, сам Джим Парсонс, исполнивший роль доктора Купера, родился в 1973 году.

314 — номер квартиры, в которой живет Эми. Создатели сериала признались, что это своего рода отсылка к числу пи.

0 — столько раз прозвучала фамилия Пенни в сериале. Может быть, в последней серии эта загадка все же разрешится или же зрители так навсегда и останутся в неведении?

1 — количество ученых среди актеров, сыгравших главные роли в сериале. У Маим Бялик, сыгравшей Эми Фару Фаулер, есть докторская степень по нейробиологии.

3 — столько персонажей должно было быть изначально в сериале. Только Шелдон, Леонард и Пенни. Правда, звать их должны были Кенни, Ленни и Пенни.

3. Сверхъестественное

Дата выхода: 13 сентября 2005 года. Дата окончания: 2020 год. «Сверхъестественное» стал самым продолжительным научно-фантастическим сериалом. Совсем скоро мы узнаем, смогут ли братья Винчестеры победить всю нечистую силу, а пока вспомним, что мы знаем о сериале: 5,69 млн — столько человек посмотрели пилотный эпизод сериала.

3 — столько сезонов изначально планировал создатель сериала Эрик Крипке.

2 — из такого количества ролей предлагали выбрать Дженсену Эклсу: изначально его приглашали сыграть Дина, но он остановил свой выбор на роли старшего брата. В сериале также встречаются интересные отсылки: 2005 — именно эту дату (год выхода сериала) символизирует номерной знак на машине Винчестеров KAZ 2Y5.

1-866-907-3235 — номер телефона Дина Винчестера, который действительно существовал и имел непосредственное отношение к сериалу. Позвонив на него, можно было услышать: «Это Дин Винчестер. Если это чрезвычайная ситуация, оставьте сообщение. Если вы звоните насчет 2 ноября 1983 года, сообщите мне свои координаты».

4. Оранжевый — хит сезона

Дата выхода: 11 июля 2013 года. Дата окончания: 2019 год. Сериал о жизни в женской тюрьме, основанный на автобиографической книге американки Пайпер Керман, также подходит к концу. С нетерпением ждем выхода последнего сезона и вспоминаем самые интересные факты о сериале: 3 — режисер сериала попросил отбывающих тюремный срок женщин думать о трех вещах: о мирном и приятном месте; о ком-нибудь, кто может их рассмешить; и о чем-то, что они никогда не смогут забыть. Именно так получились эмоциональные титры сериала.

3 — номер эпизода в 1-м сезоне, который срежиссировала голливудская икона Джоди Фостер.

2 — сразу две героини по фамилии Чапман отбывают наказание в тюрьме в сериальных вселенных. Одна — Пайпер Чапман — главная героиня в «Оранжевый — хит сезона», вторая — в сериале сходной тематики «Уэнтуорт».

5. Элементарно

Дата выхода: 27 сентября 2012 года. Дата окончания: 2019 год. Еще одна детективная история — о приключениях современного Шерлока Холмса в Нью-Йорке также завершится уже в этом году. Премьера последнего сезона состоится в мае, а пока вспоминаем интересные факты о предыдущих: Еще 1 — изначально сериал должен был стать американским ремейком «Шерлока», однако BBC категорически отказалась продавать на него права. Тогда CBS решила создать собственный сериал под названием «Элементарно».

0 — столько актеров, исполнявших главные роли в сериале, были знакомы с произведениями Артура Конана Дойла о знаменитом сыщике.

3 — это третий проект CBS о Шерлоке Холмсе, действие которого происходит в современной Америке.

6. Мистер Робот

Дата выхода: 24 июня 2015 года. Дата окончания: 2019 год. Сериал, повествующий о молодом инженере кибербезопасности Эллиоте Алдерсоне, который по ночам превращается в талантливого хакера, также подходит к своему логическому завершению. Знали ли вы, что: 164 — именно столько актеров пробовалось на главную роль до оскароносного Рами Малека.

21 октября 2015 года — именно в этот день происходят события 8-й серии 1-го сезона сериала и именно в этот день Марти Макфлай и Док отправились во 2-й части культовой трилогии «Назад в будущее».

6 — в честь популярного пароля из 6 букв клавиатуры (QWERTY) была названа рыбка главного героя. Если какой-то ваш пароль совпадает с этим именем — немедленно рекомендуем его сменить!

Бонус: Мстители

За 11 лет истории о полюбившихся нам супергероях давно превратились в своего рода сериал. Поэтому делимся с вами самыми интересными фактами и о «Мстителях»: 181 — столько минут длится «Мстители: Финал». Он стал самым длительным фильмом о супергероях, появившимся в кино за всю историю.

2 — как минимум двух актеров мы точно больше не увидим в образах Мстителей. Речь идет о Марке Руффало в роли Халка и Крисе Эвансе в образе Стива Роджерса.

15 000 — самая высокая цена за 2 билета на фильм «Мстители: Финал» в долларах США. Они были перепроданы на eBay на показ в IMAX в Нью-Джерси.

1 — именно такое количество актеров знало весь сценарий «Мстители: Финал» перед съемками. И этим счастливчиком стал Роберт Дауни — младший. Остальные актеры знали лишь о событиях, которые произойдут с их персонажами.