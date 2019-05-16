Все самое интересное о 6 культовых сериалах, с которыми нам придется скоро попрощаться
Все имеет свойство заканчиваться. К сожалению, даже у наших любимых сериалов рано или поздно появится та самая последняя серия. В этом году поводов для печали у фанатов долгих историй особенно много, ведь сразу несколько киноэпопей подходит к концу.
AdMe.ru призывает вас не грустить, а вместе с нами узнать больше неожиданных фактов о сериалах, финал которых уже близко.
1. Игра престолов
Дата выхода: 17 апреля 2011 года.
Дата окончания: 20 мая 2019 года.
За 9 лет «Игра престолов» стала по-настоящему культовым сериалом и приобрела миллионы поклонников по всему миру. Только вдумайтесь в эти цифры!
-
244 — именно столько наград получил сериал за это время.
-
16,5 млн — столько человек посмотрели финал 7-го сезона.
Сериал всегда удивлял нас не только сюжетными поворотами, но и красивыми декорациями и костюмами, захватывающими дух каскадерскими трюками и масштабными баталиями:
-
174 373 — столько смертей произошло в сериале. Пользователь YouTube даже сделал 23-минутную подборку всех убийств. В нее вошли сцены смерти абсолютно всех персонажей, включая безымянных героев, а также животных.
-
20 — столько килограммов весит меховой плащ Хранителя Севера. В костюм даже встроена система охлаждения, которая не дает упасть в обморок актеру.
-
55 — столько ночей длились съемки финальной битвы с Королем Ночи.
-
150 — столько девочек в США были названы в честь Кхалиси.
2. Теория Большого взрыва
Дата выхода: 24 сентября 2007 года.
Дата окончания: 24 мая 2019 года.
Вот уже целых 12 лет мы с интересом наблюдаем за жизнью 4 физиков-ботаников. За это время они успели сделать невероятные открытия, обзавестись отношениями и стать увереннее в себе, а Говард и вовсе умудрился слетать в космос. Концентрируясь на сюжетных линиях, мы не всегда обращали внимание на интересные детали:
-
73 — любимое число Шелдона. И узнаем мы об этом именно в 73-м эпизоде сериала. Кстати, сам Джим Парсонс, исполнивший роль доктора Купера, родился в 1973 году.
-
314 — номер квартиры, в которой живет Эми. Создатели сериала признались, что это своего рода отсылка к числу пи.
-
0 — столько раз прозвучала фамилия Пенни в сериале. Может быть, в последней серии эта загадка все же разрешится или же зрители так навсегда и останутся в неведении?
-
1 — количество ученых среди актеров, сыгравших главные роли в сериале. У Маим Бялик, сыгравшей Эми Фару Фаулер, есть докторская степень по нейробиологии.
-
3 — столько персонажей должно было быть изначально в сериале. Только Шелдон, Леонард и Пенни. Правда, звать их должны были Кенни, Ленни и Пенни.
3. Сверхъестественное
Дата выхода: 13 сентября 2005 года.
Дата окончания: 2020 год.
«Сверхъестественное» стал самым продолжительным научно-фантастическим сериалом. Совсем скоро мы узнаем, смогут ли братья Винчестеры победить всю нечистую силу, а пока вспомним, что мы знаем о сериале:
-
5,69 млн — столько человек посмотрели пилотный эпизод сериала.
-
3 — столько сезонов изначально планировал создатель сериала Эрик Крипке.
-
2 — из такого количества ролей предлагали выбрать Дженсену Эклсу: изначально его приглашали сыграть Дина, но он остановил свой выбор на роли старшего брата.
В сериале также встречаются интересные отсылки:
-
2005 — именно эту дату (год выхода сериала) символизирует номерной знак на машине Винчестеров KAZ 2Y5.
-
1-866-907-3235 —номер телефона Дина Винчестера, который действительно существовал и имел непосредственное отношение к сериалу. Позвонив на него, можно было услышать: «Это Дин Винчестер. Если это чрезвычайная ситуация, оставьте сообщение. Если вы звоните насчет 2 ноября 1983 года, сообщите мне свои координаты».
4. Оранжевый — хит сезона
Дата выхода: 11 июля 2013 года.
Дата окончания: 2019 год.
Сериал о жизни в женской тюрьме, основанный на автобиографической книге американки Пайпер Керман, также подходит к концу. С нетерпением ждем выхода последнего сезона и вспоминаем самые интересные факты о сериале:
-
3 — режисер сериала попросил отбывающих тюремный срок женщин думать о трех вещах: о мирном и приятном месте; о ком-нибудь, кто может их рассмешить; и о чем-то, что они никогда не смогут забыть. Именно так получились эмоциональные титры сериала.
-
3 — номер эпизода в 1-м сезоне, который срежиссировала голливудская икона Джоди Фостер.
-
2 — сразу две героини по фамилии Чапман отбывают наказание в тюрьме в сериальных вселенных. Одна — Пайпер Чапман — главная героиня в «Оранжевый — хит сезона», вторая — в сериале сходной тематики «Уэнтуорт».
5. Элементарно
Дата выхода: 27 сентября 2012 года.
Дата окончания: 2019 год.
Еще одна детективная история — о приключениях современного Шерлока Холмса в Нью-Йорке также завершится уже в этом году. Премьера последнего сезона состоится в мае, а пока вспоминаем интересные факты о предыдущих:
-
Еще 1 — изначально сериал должен был стать американским ремейком «Шерлока», однако BBC категорически отказалась продавать на него права. Тогда CBS решила создать собственный сериал под названием «Элементарно».
-
0 — столько актеров, исполнявших главные роли в сериале, были знакомы с произведениями Артура Конана Дойла о знаменитом сыщике.
-
3 — это третий проект CBS о Шерлоке Холмсе, действие которого происходит в современной Америке.
6. Мистер Робот
Дата выхода: 24 июня 2015 года.
Дата окончания: 2019 год.
Сериал, повествующий о молодом инженере кибербезопасности Эллиоте Алдерсоне, который по ночам превращается в талантливого хакера, также подходит к своему логическому завершению. Знали ли вы, что:
-
164 — именно столько актеров пробовалось на главную роль до оскароносного Рами Малека.
-
21 октября 2015 года — именно в этот день происходят события 8-й серии 1-го сезона сериала и именно в этот день Марти Макфлай и Док отправились во 2-й части культовой трилогии «Назад в будущее».
-
6 — в честь популярного пароля из 6 букв клавиатуры (QWERTY) была названа рыбка главного героя. Если какой-то ваш пароль совпадает с этим именем — немедленно рекомендуем его сменить!
Бонус: Мстители
За 11 лет истории о полюбившихся нам супергероях давно превратились в своего рода сериал. Поэтому делимся с вами самыми интересными фактами и о «Мстителях»:
-
181 — столько минут длится «Мстители: Финал». Он стал самым длительным фильмом о супергероях, появившимся в кино за всю историю.
-
2 — как минимум двух актеров мы точно больше не увидим в образах Мстителей. Речь идет о Марке Руффало в роли Халка и Крисе Эвансе в образе Стива Роджерса.
-
15 000 — самая высокая цена за 2 билета на фильм «Мстители: Финал» в долларах США. Они были перепроданы на eBay на показ в IMAX в Нью-Джерси.
-
1 — именно такое количество актеров знало весь сценарий «Мстители: Финал» перед съемками. И этим счастливчиком стал Роберт Дауни — младший. Остальные актеры знали лишь о событиях, которые произойдут с их персонажами.
А какие интересные факты о своих любимых сериалах знаете вы? Поделитесь в комментариях!