Вот вы все про актеров да про актеров. А режиссеров в молодости видали?

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По статистике, обычно режиссеры снимают свой первый фильм в 32 года. Это средняя цифра, которая, конечно, не отменяет факта существования таких молодых вундеркиндов большого кино, как Квентин Тарантино, Дэмьен Шазелл, Ксавье Долан и Орсон Уэллс. Но, согласно той же статистике, первый фильм редко превращает рядового юного создателя кинолент в звезду (опять-таки, это не относится к вышеперечисленным режиссерам и им подобным). По-настоящему в этой профессии люди добиваются славы и блистают на обложках журналов уже ближе к 50 годам, пройдя через пару десятков лет различных экспериментов, стилевых и жанровых поисков, проб, неудач и кассовых провалов. Собственно, именно поэтому совершенно неудивительно, что мало кто знает их молодыми.

AdMe.ru покажет, как выглядели одни из самых именитых режиссеров в молодости, и расскажет, каким интересным, а главное, самобытным было начало пути каждого из них.

Мартин Скорсезе

Человек, который из потомков итальянских эмигрантов вроде Ди Каприо и Де Ниро сделает настоящих звезд, родился в Нью-Йорке, также в семье итальянских эмигрантов. В детстве у него были постоянные приступы астмы, поэтому он не мог играть со сверстниками, зато частенько ходил с родителями в кино. Стоит ли говорить, что именно тогда он и понял, чем хочет заниматься в этой жизни? После школы он поступил в Колледж наук и искусств Нью-Йоркского университета, и уже в 22 года стал бакалавром искусств. В 25 он снял свой первый полнометражный фильм «Кто стучится в мою дверь?» с еще мало кому известным Харви Кейтелем в главной роли.

Вуди Аллен

Человек, что снимет комедии, которые не стыдно смотреть интеллектуалам, также родился в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов из Литвы и Австрии. Будучи подростком, он уже писал юмористические статьи в газеты и был стендап-комиком. После школы он поступил в Нью-Йоркский университет на курсы кинематографии, но через недолгое время его исключили за неуспеваемость. Тогда он окончательно решил выбрать юмористическую карьеру и начал писать сценарии для комиков, телевидения, различных шоу и газет, параллельно продолжая карьеру стендапера. На сцене Аллен превратил свои слабости в выигрышные детали, создавая оригинальный образ интеллектуала-неврастеника, который в дальнейшем станет одним из ключевых в его творчестве. В 30 лет он дебютировал в кино в качестве актера и сценариста картины «Что нового, киска?», а в 31 поставил первую пьесу на Бродвее.

Братья Коэн

Братья, которые уверенно обгонят братьев Гримм, братьев Люмьер и братьев Карамазовых по популярности в гугл-поиске, родились в Миннесоте в провинциальной семье интеллектуалов. В школьном возрасте Джоэл и Итан заработали стрижкой газонов на кинокамеру и начали снимать фильмы. После школы Джоэл поступил на кинематографическое отделение Нью-Йоркского университета, а Итан — на философский факультет Принстонского университета. После окончания учебы, ассистирования другим режиссерам и череды короткометражных фильмов, в 1984 году, когда Джоэлу было 30, а Итану — 27, братья написали сценарий и выпустили свой первый совместный фильм «Просто кровь».

Тим Бертон

Человек, чей самобытный мрачновато-фантастический стиль узнает каждая собака на планете, родился в Калифорнии в семье владелицы магазина сувениров кошачьей тематики. Его дом располагался рядом с аэропортом и кладбищем. Думаем, уже эти два факта могут объяснить многое в его дальнейшем творчестве. В детстве он любил фантастику, ужастики и мечтал работать актером, управляющим резиновым Годзиллой в японских фильмах. После школы он поступил в Калифорнийский институт искусств, а в 21 год начал работать аниматором на студии Уолта Диснея, где его несколько раз увольняли и вновь принимали на работу. В 27 лет он был замечен нужными людьми и получил возможность снять свой первый фильм — «Большое приключение Пи-Ви».

Дэвид Линч

Человек, который станет классиком современного сюрреализма, рос в провинции где-то меж лесов северо-запада США. Его отец занимался экспериментами, связанными с лесом: изучал насекомых, болезни и прочую органику. Поэтому с детства Дэвид также увлекался этой тематикой, собирал трупы животных, хранил их в специальных коллекциях, а потом резко решил стать художником. В 18 лет он поступил в Пенсильванскую академию изящных искусств в Филадельфии, где занялся живописью, скульптурой и фотографией. В 21 год Линч написал сценарий получасового фильма «Бабушка», который получил стипендию Американского института киноискусства, а уже в 25 он приступил к съемке своего фильма-бомбы «Голова-ластик».

Кристофер Нолан

Человек, который будет взрывать зрителям мозг каждым своим новым фильмом, вместе со своим младшим братом Джонатоном (который является соавтором всех его работ) родился в Лондоне в семье рекламщика и стюардессы. Сокрушительную силу кинематографа он познал в 7 лет, когда впервые увидел «Звездные войны». Тогда же он начал снимать первые видео с солдатиками на отцовскую камеру. После школы он поступил в Университетский колледж Лондона на факультет английской литературы, параллельно снимая короткометражки. В 28 он дебютировал с полнометражной картиной «Преследование», для создания которой основал собственную продюсерскую компанию Syncopy Films, чей логотип вы сейчас видите в начальных титрах каждого его фильма.

Гильермо дель Торо

Человек, который уделает всех на церемонии вручения наград премии «Оскар» своей потрясающе красивой историей про любовь амфибии и уборщицы, родился в Гвадалахаре (Мексика). Воспитывала его бабушка в строгих католических традициях, но, несмотря на это, мальчик с детства был поклонником фантастики и фильмов ужасов. Мечтой всей его жизни было самому стать режиссером подобных фильмов. После школы он переехал в США, чтобы учиться гримерскому мастерству и созданию спецэффектов у Дика Смита — легендарного мастера визуальных эффектов фильма «Изгоняющий дьявола». В 24 года наш герой основал собственную компанию по производству спецэффектов «Некропия». После 5 лет спецэффектов, грима, журналистики, режиссирования мексиканских телепрограмм и организации кинофестивалей, в 29 лет Гильермо наконец дебютировал с полнометражным фильмом «Хронос».

Уэс Андерсон

Человек, который каждым своим фильмом будет доводить зрителя до визуального экстаза, и два его брата — Эрик (сейчас занимается проектировкой декораций и стилевой составляющей фильмов Уэса) и Мел — родились в Хьюстоне (США), в семье рекламщика и агента по недвижимости. Тройка братьев с детства вечно что-то мастерила, придумывала, перекрашивала, чертила, а позже снимала все это на видеокамеру. После школы Андерсон изучал философию в Техасском университете. Именно здесь на занятиях по драматургии он познакомился с тем самым Оуэном Уилсоном. Ребята вместе написали сценарий и сняли 10-минутную короткометражку «Бутылочная ракета». Ее заметили продюсеры фестиваля «Сандэнс», и уже в 24 года дипломированный философ получил возможность снять одноименный, но уже полнометражный фильм.

Питер Джексон

Человек, который погрузит весь мир в сказочное Средиземье «Властелина колец», родился в столице Новой Зеландии в семье английских эмигрантов. На 8-й день рождения он получил в подарок первую кинокамеру, что и определило его дальнейшую жизнь. Детские короткометражки и самодельные спецэффекты принесли свои плоды: уже в 22 года с новой (но все же купленной уже подержанной) камерой Джексон снял комедию «В плохом вкусе», которую заметили не только на родине кинематографиста, но и в Европе, в том числе и в Каннах.

Терри Гиллиам

Человек, который покажет настоящую гонзо-журналистику под названием «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», родился в Миннеаполисе (Миннесота, США) в семье плотника. Позже семья переехала в Калифорнию, и Терри поступил в колледж на политолога. Во время учебы он работал везде, где только мог: мыл бочки из-под засоленной говядины, собирал «Шевроле» на конвейере, подрабатывал полотером, работал в ресторане, на почте, в архитектурном агентстве. После окончания колледжа, достав главреда крутейшего журнала Help, Гиллиам выбил себе работу в издании. Там он раскрылся как талантливейший иллюстратор. Затем он обманул нацгвардию США, которая пыталась затащить его на службу, уехав для этого в Европу и посылая вымышленные отчеты о разведке на Родосе (Греция). Затем он автостопил по Старому Свету с гигантской нарисованной рукой, взрывал во Франции мотоциклы, вернулся в США и почти сразу переехал в Лондон, где вновь всех достал и буквально напросился в знаменитую комик-группу «Монти Пайтон» . В общем, просто закончим на том, что первый фильм («Бармаглот») он снял в 37 лет, а его биография определенно стоит прочтения.

Алехандро Гонсалес Иньярриту

Человек, который поможет Леонардо Ди Каприо наконец получить «Оскар», родился в Мехико. Дальше внимательнее: в 16 он бросил школу, 2 года бороздил просторы Атлантики в качестве моряка на грузовом судне, вернулся в Мехико и поступил в Ибероамериканский Университет. В 21 стал ведущим на радио, сочинял музыку для художественных фильмов, начал сотрудничать со сценаристами, писал сценарии. Уже в 24 возглавил телевизионное шоу Magia Digital. До 26 он спродюсировал 6 полнометражных фильмов, а в 27 стал художественным руководителем крупнейшей в Мексике телекомпании Televisa. В 28 создал свою продюсерскую компанию Zeta Film. В это же время он начал изучать режиссуру и снимать рекламные ролики. В 37 снял первую и одну из сильнейших картин в своей карьере — «Сука-любовь».

Джордж Лукас

Человек, который создаст величайшую киноэпопею, культуру и целое поколение «Звездных войн», родился в Калифорнии в семье владельца магазина канцелярских товаров. С детства он испытывал страсть к автомобилям. Все студенческие годы он провел в гаражах и собирался стать, разумеется, гонщиком. Но в 18 лет он попал в страшную автокатастрофу. Это стало поворотным пунктом его жизни: он перечеркнул для себя будущее гонщика и решил посвятить свою жизнь кинематографу. Для этого он поступил в Южно-Калифорнийский университет. После череды студенческих документальных короткометражек, в возрасте 26 лет, Лукас, попав под покровительство Фрэнсиса Форда Копполы и его студии «Американский Зоотроп», которая поддерживала молодые дарования, снял свою первую полнометражную картину — антиутопию «THX 1138».

Джеймс Кэмерон

Человек, который весь мир заставит плакать над «Титаником» и потрясет невероятными спецэффектами в «Аватаре», родился в Капускасинге (Канада) в семье инженера и художницы. Далее его семья перебралась в Калифорнию, где Джеймс и поступил на физический факультет Калифорнийского университета. Учебу он не закончил из-за работы на киностудии New World Pictures, продюсер которой заметил короткометражный фильм талантливого парнишки и его друзей, снятый ими во время учебы на физиков. В 27 Кэмерон снял свой первый полнометражный фильм «Пиранья-2: Нерест».

Даррен Аронофски

Человек, который заставит Натали Портман медленно сходить с ума в образе Черного Лебедя, а Джареда Лето в образе наркомана, родился в Нью-Йорке, в семье школьных учителей. Он учился в одной из лучших школ города, а после ее окончания на полгода уехал путешествовать по Ближнему Востоку и Европе. По возвращении он поступил в Гарвард, где изучал кино и анимацию. Далее следует череда студенческих короткометражек, которые были отмечены вниманием на многих кинофестивалях. Но Даррен на этом не остановился и поступил в школу кино при Американском институте киноискусства в Лос-Анджелесе. Свой первый полнометражный фильм «Пи» Аронофски снял в 26 лет.

Мартин Макдонах

Человек, который увеличит количество туристов города Брюгге и породит тысячи мемов с тремя красными билбордами, родился в Лондоне в ирландской семье строителя и уборщицы. Вскоре его родители уезжают на родину, оставляя Мартина и его брата Джона (который тоже станет известным режиссером) без какого-либо внимания. Подростки бросили школу, а с 16 лет получали пособие по безработице — как сами говорили, «по уважительной причине». Они, сыновья рабочего и уборщицы, неожиданно начали писать. Их сценарии отвергали раз за разом, пока пьесу «Красавица из Линэна» 26-летнего Мартина не поставили на Бродвее. Она получила престижнейшие театральные премии, а сам Мартин стал одним из ведущих драматургов Британии. В 35 лет он провел свой первый эксперимент в кино — короткометражка «Шестизарядник» сразу получила «Оскар». Уже через 3 года первый полнометражный фильм Макдонаха «Залечь на дно в Брюгге» навсегда вписал имя ирландца в историю кино.

Альфонсо Куарон

Человек, который отправит Гарри летать на Клювокрыле, а Джорджа Клуни — в космос, родился в Мехико в семье физика-ядерщика. Маленький Альфонсо мечтал стать режиссером и астронавтом (здесь отсылка к «Гравитации»). В 12 лет ему подарили камеру, и он начал снимать все подряд. Так же подряд он ходил на все фильмы, что идут в городе. После школы он изучал философию и кино в Национальном автономном университете Мехико (на фото выше вы можете видеть его студенческий с 1-го курса). После Куарон работал на телевидении, что позволило ему прийти в кино поначалу в качестве ассистента режиссера, а в 30 лет дебютировать на большом экране с фильмом «Любовь во время истерии».

Стивен Содерберг

Человек, который станет другом Оушена и всех остальных его друзей, родился в Атланте (США) в семье декана Университета штата Луизиана. Еще будучи школьником Стивен поступил на университетские курсы аниматоров и снял свои первые короткометражные фильмы. После он работал в студии, занимающейся производством рекламных роликов и видеоклипов, попутно продолжая писать сценарии. Казалось бы, прошло полжизни, но на данном этапе ему всего 23 года. В 24 юноша снял свой первый фильм «Секс, ложь и видео», который принес ему «Золотую пальмовую ветвь» и номинацию на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

Стивен Спилберг

Человек, который станет самым кассовым режиссером в истории кино, родился в Цинциннати (Огайо, США) в семье еврейских эмигрантов из Российской империи — инженера и пианистки. И тут вновь повторяется сценарий, который был описан нами в этой статье уже не раз: мальчику подарили камеру, и он начал снимать все подряд, а позже попробовал себя в создании короткометражек и малобюджетных любительских фильмов с актерами-одноклассниками. Когда Стивен окончил школу, его семья переехала в Калифорнию, где юноша поступил в технический колледж. Однажды на каникулах 23-летний Стивен снял 26-минутный фильм «Бредущие», который заметили Universal Pictures, после чего студия заключила с молодым дарованием контракт. Уже через 2 года Спилберг снял свой первый полнометражный фильм «Дуэль». А самое интересное заключается в том, что ранее, после школы, Спилберг дважды пытался поступить в киношколу при Университете Южной Калифорнии. И оба раза кандидатуру будущей легенды мирового кинематографа отвергали с формулировкой «слишком бездарен».