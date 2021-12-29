Вот так бы выглядели 15+ персонажей наших любимых фильмов в исполнении современных актеров
Наверное, многие любят смотреть фильмы «Иван Васильевич меняет профессию», «Вокзал для двоих», «Приключения Шурика». Конечно, сложно представить кого-то другого на месте Леонида Куравлева, Людмилы Гурченко, Александра Демьяненко, но можно попробовать, если напрячь воображение. Ведь у нас и сегодня немало достойных актеров, которые тоже ничуть не хуже бы смотрелись в этих ролях.
Мы в AdMe. ru решили заменить звездами современного кинематографа персонажей из наших любимых фильмов и поглядеть, что из этого выйдет.
Антон Лапенко — Шурик, «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
Ирина Горбачева — Людмила Прокофьевна, «Служебный роман»
Варвара Шмыкова — Надя, «Любовь и голуби»
Евгений Цыганов и Александр Паль — дядя Вова и Скрипач, «Кин-дза-дза!»
Александр Петров — Жорж Милославский, «Иван Васильевич меняет профессию»
Светлана Ходченкова — официантка Вера, «Вокзал для двоих»
Паулина Андреева — Золушка
Александр Яценко — гардемарин Александр Белов, «Гардемарины, вперед!»
Александра Бортич — Лариса Огудалова, «Жестокий романс»
Яна Троянова — купчиха, «Женитьба Бальзаминова»
Аглая Тарасова — няня, «Мэри Поппинс, до свидания»
Светлана Иванова — Леночка Крылова, «Карнавальная ночь»
Елизавета Боярская и Роман Курцын — Катерина и Гоша, «Москва слезам не верит»
Алена Михайлова — Нина, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
Константин Хабенский и Татьяна Арнтгольц — Иванушка и Аленушка, «Чародеи»
Алексей Чадов и Екатерина Вилкова — Афанасий и Катя, «Афоня»
Юлия Пересильд — Надя Клюева, «Самая обаятельная и привлекательная»
Кто из современных актеров, на ваш взгляд, органично вписался бы в образ?
Фото на превью Мэри Поппинс, до свидания / Мосфильм, Лед / Art Pictures Studio
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