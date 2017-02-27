Вот почему звезды носят обувь на размер больше
Наверняка самые наблюдательные из вас заметили, что среди знаменитостей в последнее время наметилась тенденция надевать на светские мероприятия обувь на 1–2 размера больше.
Мы в AdMe.ru решили разобраться, является ли это данью нелепой моде или на это есть более серьезная причина.
Для своих нарядных выходов звезды нередко обувают туфли или босоножки на один, а то и на несколько размеров больше вполне осознанно. Весь секрет в том, что они знают: так они спасут свои ноги от отеков и мозолей.
Ведь знаменитостям приходится ходить на каблуках часами. Порой это затягивается на всю ночь, а то и дольше. Естественно, что ноги отекут.
Чтобы ношение каблуков не повлекло за собой дискомфорт, звезды специально надевают обувь большего размера. Еще одно преимущество заключается в том, что обувь большего размера не натирает, ведь она не плотно прикасается к самым уязвимым местам.
Звездные стилисты регулярно проделывают такой трюк: внутрь туфель и босоножек приклеивают специальные силиконовые подушки, которые позволяют ноге не скользить, — таким образом пресловутого «эффекта Золушки» удается избежать. Получается, что обувь сидит на ноге, но не плотно, не сдавливает ее, не мешает циркуляции крови, и, соответственно, никаких отеков не будет.
Еще одним секретным средством является двусторонний скотч — он также помогает обуви, которая велика, быть на месте в самый ответственный момент.
Конечно, чаще всего обувь на пару размеров чаще надевают, когда подол платья закрывает туфли. Впрочем, в наше время этот прием стал едва ли не трендом, а потому звезды и светские дамы не всегда пытаются его маскировать.
Фото на превью AGF s.r.l./REX, Alberto Terenghi/REX