Вот почему звезды носят обувь на размер больше

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Наверняка самые наблюдательные из вас заметили, что среди знаменитостей в последнее время наметилась тенденция надевать на светские мероприятия обувь на 1–2 размера больше. Мы в AdMe.ru решили разобраться, является ли это данью нелепой моде или на это есть более серьезная причина.

Для своих нарядных выходов звезды нередко обувают туфли или босоножки на один, а то и на несколько размеров больше вполне осознанно. Весь секрет в том, что они знают: так они спасут свои ноги от отеков и мозолей. Ведь знаменитостям приходится ходить на каблуках часами. Порой это затягивается на всю ночь, а то и дольше. Естественно, что ноги отекут.

Чтобы ношение каблуков не повлекло за собой дискомфорт, звезды специально надевают обувь большего размера. Еще одно преимущество заключается в том, что обувь большего размера не натирает, ведь она не плотно прикасается к самым уязвимым местам.

Звездные стилисты регулярно проделывают такой трюк: внутрь туфель и босоножек приклеивают специальные силиконовые подушки, которые позволяют ноге не скользить, — таким образом пресловутого «эффекта Золушки» удается избежать. Получается, что обувь сидит на ноге, но не плотно, не сдавливает ее, не мешает циркуляции крови, и, соответственно, никаких отеков не будет.