Вот как выглядят актеры фильмов ужасов в реальной

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При просмотре фильмов ужасов нас пугают не только резкие звуки и спецэффекты, но и угрожающий вид монстров. Они вселяют страх, вгоняют в дрожь, и порой мы испытываем к ним отвращение. Но в реальной жизни актеры страшилок совершенно не похожи на своих персонажей. Смотрите сами.



AdMe.ru собрал для вас актеров, чья красота прячется под слоем грима.

Пеннивайз — Билл Скарсгорд Оно, 2017

Билл Скарсгорд успел сняться в таких фильмах, как «Дивергент-3: За стеной» и «Анна Каренина», но настоящую славу ему принесла роль страшного клоуна Пеннивайза в фильме «Оно». Во время съемок Билл настолько вжился в роль, что довел до слез почти половину детей, играющих в массовке.

Мама — Хавьер Ботет Мама, 2013

Актера Хавьера Ботета называют «Человек-спецэффект», ведь он воплощает на экранах роли, которые никто, кроме него, не может сыграть. Он играл демонов в фильмах «Багровый пик», «По ту сторону двери» и «Заклятие-2», а также ужасающего зомби в фильме «Репортаж». В следующий раз, когда будете смотреть фильмы ужасов, присмотритесь к монстрам, возможно, их сыграл Хавьер Ботет.

Дрен — Дельфин Шанеак Химера, 2009

Французская актриса, модель и писательница Дельфин Шанеак получила особую известность после выхода на экраны фильма «Химера». Ради роли актриса даже сбрила волосы.

Самара — Бонни Морган Звонки, 2016

Актриса Бонни Морган в прошлом была акробаткой, поэтому она легкостью исполнила роль Самары в фильме «Звонки». Интересно, что актриса снялась в качестве дублерши в сцене в колодце в фильме Хидэо Накаты «Звонок-2». В финальных титрах Бонни не указали.

Пирамидоголовый — Роберто Кампанелла Сайлент Хилл, 2006

Актер и хореограф Роберто Кампанелла исполнил роль не только Пирамидоголового, но и уборщика Колина и Мученика в фильме «Сайлент Хилл». Также он координировал движения всех существ и следил, как актеры выполняют движения персонажей.

Джиперс Криперс — Джонатан Брек Джиперс Криперс, 2002

Джонатан Брек известен миру не только как актер кино и театра, но и как продюсер и режиссер. В 2004 году он снял триллер Dremland. Кинокартина вышла в прокат в 2005 году. Сейчас Джонатан продолжает сниматься в кино и играть в театре.

Мишель Крэйн — Даниэль Бисутти Астрал-2, 2013

Американская актриса сыграла в таких сериалах, как «Детектив Раш», «O.C. — Одинокие сердца» и «Кости». На ее счету более 40 работ в кино. Сейчас Бисутти продолжает играть в кино и пишет песни для фильмов.

Джетер Полк — Финн Уиттрок Американская история ужасов, 2011

Финн Уиттрок получил известность благодаря роли Дэймона Миллера в дневной мыльной опере ABC «Все мои дети» в 2009-2011 годах. В 2014 году начал сниматься в сериале «Американская история ужасов». Вы его могли увидеть в роли Дэнди Мотта, Тристана Даффи и Джетера Полка.

Клоун Твисти — Джон Кэрролл Линч Американская история ужасов, 2011

Джон Линч начинал карьеру как театральный актер, но в 1990-х годах сделал выбор в пользу кино. Он сыграл в таких фильмах, как «Зодиак», «Без ума от любви» и «Готика». На сегодняшний день актер продолжает сниматься в кино.

Мэри Шоу — Джудит Анна Робертс Мертвая тишина, 2006

Актриса Джудит Анна Робертс дебютировала в фильме Дэвида Линча «Голова-ластик», но настоящую известность женщина получила благодаря роли Мэри Шоу. Джудит до сих пор снимается в кино.

Зомби — Ксан Ангелович Ходячие мертвецы, 2010