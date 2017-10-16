Вот как выглядят актеры фильмов ужасов в реальной
При просмотре фильмов ужасов нас пугают не только резкие звуки и спецэффекты, но и угрожающий вид монстров. Они вселяют страх, вгоняют в дрожь, и порой мы испытываем к ним отвращение. Но в реальной жизни актеры страшилок совершенно не похожи на своих персонажей. Смотрите сами.
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Пеннивайз — Билл Скарсгорд
Оно, 2017
Билл Скарсгорд успел сняться в таких фильмах, как «Дивергент-3: За стеной» и «Анна Каренина», но настоящую славу ему принесла роль страшного клоуна Пеннивайза в фильме «Оно». Во время съемок Билл настолько вжился в роль, что довел до слез почти половину детей, играющих в массовке.
Мама — Хавьер Ботет
Мама, 2013
© De Milo © jbotet/instagram.com
Актера Хавьера Ботета называют «Человек-спецэффект», ведь он воплощает на экранах роли, которые никто, кроме него, не может сыграть. Он играл демонов в фильмах «Багровый пик», «По ту сторону двери» и «Заклятие-2», а также ужасающего зомби в фильме «Репортаж». В следующий раз, когда будете смотреть фильмы ужасов, присмотритесь к монстрам, возможно, их сыграл Хавьер Ботет.
Дрен — Дельфин Шанеак
Химера, 2009
Французская актриса, модель и писательница Дельфин Шанеак получила особую известность после выхода на экраны фильма «Химера». Ради роли актриса даже сбрила волосы.
Самара — Бонни Морган
Звонки, 2016
Актриса Бонни Морган в прошлом была акробаткой, поэтому она легкостью исполнила роль Самары в фильме «Звонки». Интересно, что актриса снялась в качестве дублерши в сцене в колодце в фильме Хидэо Накаты «Звонок-2». В финальных титрах Бонни не указали.
Пирамидоголовый — Роберто Кампанелла
Сайлент Хилл, 2006
Актер и хореограф Роберто Кампанелла исполнил роль не только Пирамидоголового, но и уборщика Колина и Мученика в фильме «Сайлент Хилл». Также он координировал движения всех существ и следил, как актеры выполняют движения персонажей.
Джиперс Криперс — Джонатан Брек
Джиперс Криперс, 2002
Джонатан Брек известен миру не только как актер кино и театра, но и как продюсер и режиссер. В 2004 году он снял триллер Dremland. Кинокартина вышла в прокат в 2005 году. Сейчас Джонатан продолжает сниматься в кино и играть в театре.
Мишель Крэйн — Даниэль Бисутти
Астрал-2, 2013
Американская актриса сыграла в таких сериалах, как «Детектив Раш», «O.C. — Одинокие сердца» и «Кости». На ее счету более 40 работ в кино. Сейчас Бисутти продолжает играть в кино и пишет песни для фильмов.
Джетер Полк — Финн Уиттрок
Американская история ужасов, 2011
Финн Уиттрок получил известность благодаря роли Дэймона Миллера в дневной мыльной опере ABC «Все мои дети» в 2009-2011 годах. В 2014 году начал сниматься в сериале «Американская история ужасов». Вы его могли увидеть в роли Дэнди Мотта, Тристана Даффи и Джетера Полка.
Клоун Твисти — Джон Кэрролл Линч
Американская история ужасов, 2011
Джон Линч начинал карьеру как театральный актер, но в 1990-х годах сделал выбор в пользу кино. Он сыграл в таких фильмах, как «Зодиак», «Без ума от любви» и «Готика». На сегодняшний день актер продолжает сниматься в кино.
Мэри Шоу — Джудит Анна Робертс
Мертвая тишина, 2006
Актриса Джудит Анна Робертс дебютировала в фильме Дэвида Линча «Голова-ластик», но настоящую известность женщина получила благодаря роли Мэри Шоу. Джудит до сих пор снимается в кино.
Зомби — Ксан Ангелович
Ходячие мертвецы, 2010
Красивая и милая девушка Ксан Ангелович исполнила роль кровожадного зомби в сериале «Ходячие мертвецы». Сейчас она работает моделью.
Фото на превью New Line Cinema, PacificCoastNews/EAST NEWS