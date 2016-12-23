Как выглядели девушки агента 007 за всю историю бондианы
В следующем году первому фильму про Джеймса Бонда исполнится 55 лет. AdMe.ru решил вспомнить всех знойных подруг, которых легендарный спецагент успел повстречать за это время.
1962 год. Урсула Андресс в образе Ханни Райдер
1963 год. Даниэла Бианки в образе Татьяны Романовой
1964 год. Ширли Итон в образе Джилл Мастерсон
1965 год. Клодин Оже в образе Домино Дерваль
1967 год. Миэ Хама в образе Кисси Судзуки
1969 год. Дайана Ригг в образе Трейси де Винченцо
1970 год. Джилл Сент-Джон в образе Тиффани Кейз
1973 год. Джейн Сеймур в образе Солитер
1974 год. Бритт Экланд в образе Мэри Гуднайт
1977 год. Барбара Бах в образе Ани Амасовой
1979 год. Лоис Чайлз в образе Холи Гудхед
1981 год. Кароль Буке в образе Мелины Хэвлок
1983 год. Мод Адамс в образе Осьминожки
1985 год. Таня Робертс в образе Стейси Саттон
1987 год. Мэриам д’Або в образе Кары Милови
1989 год. Кэри Лоуэлл в образе Пэм Бувье
1995 год. Изабелла Скорупко в образе Натальи Семеновой
1997 год. Мишель Йео в образе Вай Лин
1999 год. Дениз Ричардс в образе Крисмас Джонс
2002 год. Хэлли Берри в образе Джинкс
2006 год. Ева Грин в образе Веспер Линд
2008 год. Ольга Куриленко в образе Камиллы Монтес
2012 год. Беренис Марло в образе Северин
2015 год. Леа Сейду в образе Мадлен Суонн
2015 год. Моника Беллуччи в образе Люсии Скиарры
Фото на превью United Artists
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Columbia Pictures