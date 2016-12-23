Как выглядели девушки агента 007 за всю историю бондианы

В следующем году первому фильму про Джеймса Бонда исполнится 55 лет. AdMe.ru решил вспомнить всех знойных подруг, которых легендарный спецагент успел повстречать за это время.

1962 год. Урсула Андресс в образе Ханни Райдер

1963 год. Даниэла Бианки в образе Татьяны Романовой

1964 год. Ширли Итон в образе Джилл Мастерсон

1965 год. Клодин Оже в образе Домино Дерваль

1967 год. Миэ Хама в образе Кисси Судзуки

1969 год. Дайана Ригг в образе Трейси де Винченцо

1970 год. Джилл Сент-Джон в образе Тиффани Кейз

1973 год. Джейн Сеймур в образе Солитер

1974 год. Бритт Экланд в образе Мэри Гуднайт

1977 год. Барбара Бах в образе Ани Амасовой

1979 год. Лоис Чайлз в образе Холи Гудхед

1981 год. Кароль Буке в образе Мелины Хэвлок

1983 год. Мод Адамс в образе Осьминожки

1985 год. Таня Робертс в образе Стейси Саттон

1987 год. Мэриам д’Або в образе Кары Милови

1989 год. Кэри Лоуэлл в образе Пэм Бувье

1995 год. Изабелла Скорупко в образе Натальи Семеновой

1997 год. Мишель Йео в образе Вай Лин

1999 год. Дениз Ричардс в образе Крисмас Джонс

2002 год. Хэлли Берри в образе Джинкс

2006 год. Ева Грин в образе Веспер Линд

2008 год. Ольга Куриленко в образе Камиллы Монтес

2012 год. Беренис Марло в образе Северин

2015 год. Леа Сейду в образе Мадлен Суонн

2015 год. Моника Беллуччи в образе Люсии Скиарры

Фото на превью United Artists ,
Columbia Pictures

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1 Комментарии
  • 23 декабря 2016
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  • 3483

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