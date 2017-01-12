Вот как на самом деле должны выглядеть герои «Игры престолов»

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Сериал «Игра престолов», снятый по мотивам цикла романов «Песнь Льда и Пламени», за 6 сезонов успел собрать многомиллионную армию преданных фанатов, которые, кажется, знают о жителях Семи Королевств абсолютно все. Однако многие экранные образы далеки от оригиналов из книги. Мы в AdMe.ru решили выяснить, как должны выглядеть герои, придуманные Джорджем Р. Р. Мартином, и делимся своими наблюдениями с вами.

Дейенерис Таргариен

На страницах книги Матерь Драконов была обладательницей классической валирийской внешности: серебряных волос и фиалковых глаз.

Джон Сноу

Джон в книге представлен читателю как темноволосый и сероглазый юноша.

Бран Старк

Джордж Р. Р. Мартин решил, что Бран, как и все его родные братья, унаследует внешность матери — темно-голубые глаза и рыже-каштановые волосы.

Игритт

Единственная любовь Джона Сноу в книге имеет черты, далекие от приятного экранного образа: ярко-рыжие нечесаные волосы, курносый нос и кривоватые зубы.

Тайвин Ланнистер

Глава дома Ланнистеров задумывался как обладатель усов, бороды, густых бакенбардов и гладко выбритой головы. Глаза у него бледно-зеленые с золотыми крапинками.

Тирион «Бес» Ланнистер

Книжная версия Беса во многом разнится с тем, как герой выглядит в сериале. Чтобы соответствовать первоисточнику, волосы Питера Динклейджа должны быть белесыми, один глаз черным, другой зеленым. После битвы на Черноводной реке по сюжету книги герой лишился трех четвертей носа и части губы, но создатели сериала режили ограничиться лишь шрамом на лице.

Томмен Баратеон

Короля Томмена телезрители должны были увидеть пухлым мальчиком с зелеными глазами и золотистыми кудряшками.

Теон Грейджой

Наследник Железных островов в книге, в отличие от экранной версии, представлен как смуглый и темноволосый мужчина.

Яра (Аша) Грейджой

Сестра Теона в сериале поменяла не только имя (с Аши на Яру), но и внешний облик: ее волосы должны быть темными и короткими, ноc острым и большим, а кожа на лице обветренной.

Эурон «Вороний глаз» Грейджой

В чертах сериального Эурона не так-то просто узнать его книжную версию. По мнению Джорджа Р. Р. Мартина, ему следовало быть брюнетом с аккуратной бородой, правый глаз его должен быть синим, а левый прикрыт кожаной нашлепкой.

Бриенна Тарт

В сериале над Бриенной часто глумились из-за ее нестандартной внешности, хотя там у нее нет большого рта, кривых зубов и лица, усыпанного веснушками, которые присутствуют у этого персонажа в книге.

Оберин «Красный Змей» Мартелл

Педро Паскаль, сыгравший принца дорнийского, соответствует книжному описанию во многом, но волосы все же должны быть чуть длиннее и с пробивающейся проседью.

Рамси Болтон

Внешность Рамси автор книги постарался сделать такой же жуткой и неприятной, как и характер этого персонажа. По первоначальной задумке кожа на его лице была розовой и прыщавой, нос широким, рот маленьким, волосы длинными и сухими, а глаза близко посаженными и блеклыми, как два осколка грязного льда.

Даарио Нахарис

Один из командиров Дейенерис в книге носит синие волосы и бороду такого же цвета в форме трезубца, при этом усы его выкрашены в золотистый цвет.

Лансель Ланнистер

К тому моменту, как Лансель стал одним из «воробьев» и обратился к вере Семерых, внешность его в книге сильно изменилась: волосы стали белыми как мел, а лицо посерело. Создатели сериала решили обозначить перемены в его жизни только новой стрижкой.