Вот как изменились самые красивые девушки с телеэкранов 90-х годов

Кажется, что 90-е были совсем недавно. Помните, как многие из нас спешили к экрану, чтобы посмотреть любимый сериал, полюбоваться на известных фотомоделей, и подпевали вслед за известными певицами их шлягеры. Как же быстро летит время!

Мы в AdMe.ru решили вспомнить минувшие времена и посмотреть как изменились самые известные девушки тех лет.

Джулия Робертс

1990, 2016

Сара Мишель Геллар

1997, 2016

Мэрайя Кэри

1993, 2016

Клаудия Шиффер

1994, 2016

Деми Мур

1996, 2016

Элизабет Хёрли

1994, 2016

Памела Андерсон

1990, 2016

Шер

1995, 2016

Шэрон Стоун

1992, 2016

Мишель Пфайффер

1993, 2016

Сандра Буллок

1994, 2016

Синди Кроуффорд

1995, 2016

Кайли Миноуг

1994, 2016

Хизер Локлир

1990, 2016

Наталья Орейро

1998, 2016

Алисия Сильверстоун

1995, 2016

Фото на превью pearson, telefe

4 На склад!
13 Комментарии

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