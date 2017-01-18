Вот как изменились самые красивые девушки с телеэкранов 90-х годов

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Кажется, что 90-е были совсем недавно. Помните, как многие из нас спешили к экрану, чтобы посмотреть любимый сериал, полюбоваться на известных фотомоделей, и подпевали вслед за известными певицами их шлягеры. Как же быстро летит время!

Мы в AdMe.ru решили вспомнить минувшие времена и посмотреть как изменились самые известные девушки тех лет.