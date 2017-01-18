Вот как изменились самые красивые девушки с телеэкранов 90-х годов
Кажется, что 90-е были совсем недавно. Помните, как многие из нас спешили к экрану, чтобы посмотреть любимый сериал, полюбоваться на известных фотомоделей, и подпевали вслед за известными певицами их шлягеры. Как же быстро летит время!
Мы в AdMe.ru решили вспомнить минувшие времена и посмотреть как изменились самые известные девушки тех лет.
Джулия Робертс
1990, 2016
Сара Мишель Геллар
1997, 2016
Мэрайя Кэри
1993, 2016
Клаудия Шиффер
1994, 2016
Деми Мур
1996, 2016
Элизабет Хёрли
1994, 2016
Памела Андерсон
1990, 2016
Шер
1995, 2016
Шэрон Стоун
1992, 2016
Мишель Пфайффер
1993, 2016
Сандра Буллок
1994, 2016
Синди Кроуффорд
1995, 2016
Кайли Миноуг
1994, 2016
Хизер Локлир
1990, 2016
Наталья Орейро
1998, 2016
Алисия Сильверстоун
1995, 2016