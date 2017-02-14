Вот как изменились мужчины, по которым мы сохли 10 лет назад

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Время не просто летит, оно мчится с какой-то невероятной скоростью. И, конечно же, меняет не только нас с вами, но и любимых актеров.

Мы в AdMe.ru решили покопаться в архивах и взглянуть, как выглядели каких-то 10 лет тому назад мужчины, которых и сегодня обожает весь мир. Кто-то совсем недавно выбился в «высшую лигу», ну а некоторые красавчики любимы нами уже давно. Как по-вашему, кому время пошло только на пользу?