Вот как изменились мужчины, по которым мы сохли 10 лет назад
Время не просто летит, оно мчится с какой-то невероятной скоростью. И, конечно же, меняет не только нас с вами, но и любимых актеров.
Мы в AdMe.ru решили покопаться в архивах и взглянуть, как выглядели каких-то 10 лет тому назад мужчины, которых и сегодня обожает весь мир. Кто-то совсем недавно выбился в «высшую лигу», ну а некоторые красавчики любимы нами уже давно. Как по-вашему, кому время пошло только на пользу?
Райан Гослинг
2007 / 2017
Том Харди
2005 / 2017
Джейми Дорнан
2006 / 2017
Райан Рейнольдс
2006 / 2016
Джуд Лоу
2006 / 2016
Орландо Блум
2006 / 2016
Колин Фаррелл
2007 / 2016
Дэвид Бекхэм
2006 / 2016
Джейк Джилленхол
2006 / 2016
Мэттью МакКонахи
2006 / 2016
Бенедикт Камбербэтч
2007 / 2016
Крис Прэтт
2006 / 2016
Джим Керри
2006 / 2016
Джонни Депп
2007 / 2016