Как будут выглядеть супергерои, если сменят пол

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С помощью приложения FaceApp изменить лица знаменитостям — идея не новая, но мы решили опробовать метод на супергероях комиксов Marvel и DC. И сами удивлены тем, что у нас получилось. Бенедикт Камбербэтч легко бы мог сыграть эльфийскую принцессу, а Генри Кавилл невероятно напоминает Марго Робби. Заинтригованы? Тогда уж милости просим в нашу статью, где мы собрали 15 самых запоминающихся знаменитостей.