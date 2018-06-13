Как будут выглядеть супергерои, если сменят пол
С помощью приложения FaceApp изменить лица знаменитостям — идея не новая, но мы решили опробовать метод на супергероях комиксов Marvel и DC. И сами удивлены тем, что у нас получилось. Бенедикт Камбербэтч легко бы мог сыграть эльфийскую принцессу, а Генри Кавилл невероятно напоминает Марго Робби. Заинтригованы? Тогда уж милости просим в нашу статью, где мы собрали 15 самых запоминающихся знаменитостей.
AdMe.ru предлагает вам отвлечься от дел и расслабиться вместе с нами. Только не сильно расстраивайтесь из-за персонажей-женщин.
15. Том Хиддлстон (Локи)
14. Генри Кавилл (Супермен)
13. Роберт Дауни — младший (Железный человек)
12. Крис Хемсворт (Тор)
11. Элизабет Олсен (Алая ведьма)
10. Майкл Фассбендер (Магнето)
9. Тильда Суинтон (Старейшина)
8. Марк Руффало (Халк)
7. Галь Гадот (Чудо-женщина)
6. Бенедикт Камбербэтч (доктор Стрэндж)
5. Дженнифер Лоуренс (Мистик)
4. Скарлетт Йоханссон (Черная вдова)
3. Чедвик Боузман (Черная пантера)
2. Крис Эванс (Капитан Америка)
1. Райан Рейнольдс (Дэдпул)
Как вы считаете, чье преображение было самым эффектным?
Фото на превью twhiddlestonID / twitter, faceapp