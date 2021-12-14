Вот что получится, если наши любимые киногерои плотно налягут на сладкое
Все мы даже по одному кадру сможем угадать дорогие сердцу фильмы. Но мы решили представить, что было бы, если бы любимые герои однажды неслабо наели щеки и стали чуть крупнее, чем мы их помним.
Мы в AdMe.ru просим вас не относиться слишком серьезно к этому эксперименту. Просто взгляните, какими бы могли оказаться всем известные персонажи.
Энди Дюфрейн — «Побег из Шоушенка»
Миа Уоллес — «Криминальное чтиво»
Нео — «Матрица»
Док Браун — «Назад в будущее»
Майкл Пирсон — «Джентльмены»
Кевин Маккаллистер — «Один дома»
Матильда — «Леон»
Ганнибал Лектер — «Молчание ягнят»
Бильбо Бэггинс — «Хоббит: Нежданное путешествие»
Капитан Джек Воробей — «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины»
Скарлетт О’Хара — «Унесенные ветром»
Тони Старк — «Железный Человек»
Мсье Густав — «Отель „Гранд Будапешт“»
Эрин Брокович — «Эрин Брокович»
Амели Пулен — «Амели»
Джейн Смит — «Мистер и миссис Смит»
Артур Флек — «Джокер»
А какому персонажу вы бы добавили пару килограммов?
Фото на превью Mr. & Mrs. Smith / New Regency Productions, FaceApp
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