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Вот что получится, если наши любимые киногерои плотно налягут на сладкое

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Все мы даже по одному кадру сможем угадать дорогие сердцу фильмы. Но мы решили представить, что было бы, если бы любимые герои однажды неслабо наели щеки и стали чуть крупнее, чем мы их помним.

Мы в AdMe.ru просим вас не относиться слишком серьезно к этому эксперименту. Просто взгляните, какими бы могли оказаться всем известные персонажи.

Энди Дюфрейн — «Побег из Шоушенка»

Миа Уоллес — «Криминальное чтиво»

Нео — «Матрица»

Док Браун — «Назад в будущее»

Майкл Пирсон — «Джентльмены»

Кевин Маккаллистер — «Один дома»

Матильда — «Леон»

Ганнибал Лектер — «Молчание ягнят»

Бильбо Бэггинс — «Хоббит: Нежданное путешествие»

Капитан Джек Воробей — «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины»

Скарлетт О’Хара — «Унесенные ветром»

Тони Старк — «Железный Человек»

Мсье Густав — «Отель „Гранд Будапешт“»

Эрин Брокович — «Эрин Брокович»

Амели Пулен — «Амели»

Джейн Смит — «Мистер и миссис Смит»

Артур Флек — «Джокер»

А какому персонажу вы бы добавили пару килограммов?

Фото на превью Mr. & Mrs. Smith / New Regency Productions, FaceApp
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