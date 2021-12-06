Вин Дизель отвел к алтарю дочь Пола Уокера, и мы не можем сдержать слез

Отношения актеров, которые снимались во франшизе «Форсаж», вышли далеко за рамки проекта. Модель Мидоу Уокер в октябре вышла замуж и поделилась фотографиями этого важного события. Она дочь любимца публики актера Пола Уокера. Вин Дизель, его коллега и близкий друг, отвел ее к алтарю.

Этот момент тронул редакцию AdMe.ru, и мы хотели бы показать вам фотографии с этого события.

Актеры франшизы появились на церемонии, чтобы поддержать дочь своего коллеги

Мидоу Уокер вышла замуж за Луи Торнтон-Аллана в Доминиканской Республике. Мидоу рассказала, что на свадьбе присутствовали только самые близкие люди. На видео, которое она выложила в инстаграм, можно заметить еще одну звезду «Форсажа». Джордана Брюстер играла подругу Пола Уокера, в ролике можно видеть, как она обнимает невесту. Брюстер запостила фотографию и поздравления молодоженам. Дети Вина Дизеля также посетили эту скромную свадьбу на пляже.

Мидоу Уокер поделилась в инстаграме фотографиями и видео со свадьбы. На одном фото она идет к алтарю под руку с Вином Дизелем, а на видео они только собираются это сделать.

Мидоу было 15 лет, когда не стало ее отца

Пол Уокер погиб в 2013 году в возрасте 40 лет. Мидоу основала фонд Пола Уокера. Миссия фонда заключается в том, чтобы творить добро, помогать людям, животным, улучшать состояние океанической флоры и фауны, а также совершать спонтанные акты доброты.

Вин Дизель и его семья тесно общаются с дочерью Пола Уокера

Мидоу запостила в инстаграме фотографию с детьми Вина Дизеля с подписью «Семья навек». Дизель — крестный отец Мидоу Уокер. В одном интервью актер сказал, что Мидоу — первый человек, который поздравил его с Днем отца, и что для него нет ничего прекраснее, чем видеть ее со своими детьми.

Пол Уокер и Вин Дизель были больше чем просто напарники по фильму

Пол Уокер и Вин Дизель стали близкими друзьями, когда работали над фильмом «Форсаж». Дизель сказал, что они с Полом даже пообещали друг другу, что каждый снимется в 10 фильмах франшизы. Он также добавил, что видел, как много значит для Уокера персонаж Брайана О’Коннора. В 2015 году Вин Дизель назвал свою дочь Полин в честь друга.