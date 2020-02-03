Вам не кажется, что все кинопостеры похожи друг на друга. Так оно и есть

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Кинопостер — это частный вид рекламной продукции. И цель его, как и любой другой рекламы, — привлечь внимание и продать. В данном случае — побудить зрителя на покупку билета в кино. Именно поэтому дизайнеры постеров охотно используют наработанные рекламистами способы привлечения внимания: определенные цветовые сочетания, контраст, изображения притягательных женщин. Французский дистрибьютор фильмов и блогер Кристоф Куртуа обратил внимание, что многие кинопостеры похожи друг на друга как две капли воды и их можно разбить по отдельным категориям.

AdMe.ru попытался разобраться, как по постеру определить жанр фильма и какие законы психологии восприятия используют дизайнеры, чтобы привлечь наше внимание и побудить посмотреть кино.

12. Постеры с парой, стоящей спина к спине

Постеры в таком стиле чаще всего бывают у романтических комедий. Герои киноафиши нередко находятся в каком-то противостоянии друг другу, например в плане принципов, взглядов, социального положения. Но в конечном итоге все будет хорошо и любовь непременно победит.

11. Постеры с дамой в красном

С точки зрения психологии восприятия цвета красный привлекает внимание, дает сигнал «не проходите мимо». Также этот цвет подсознательно ассоциируется с чувственностью. А это, как известно, всегда хорошо продается. Поэтому дизайнеры щедро используют красный при создании постеров. Героиня в красном наверняка будет самым дерзким и решительным персонажем фильма, смелым и ломающим какие-то догмы и стереотипы.

10. Постеры, по которым сразу понятно, какая сторона у Тома Круза «рабочая»

Том Круз долгое время был голливудской звездой номер один, а фильмы с этим актером никогда не проваливались в прокате и неизменно собирали хорошую кассу. Поэтому если в картине играет этот актер, то он непременно будет на постере крупным планом. А то, что Том Круз и дизайнеры киноафиш знают, в каком ракурсе он получается наиболее выигрышно, — только плюс.

9. Сине-оранжевые постеры

Синий и оранжевый расположены на противоположных сторонах цветового круга. Специалисты называют такие цвета комплиментарными. При использовании вместе они делают друг друга выразительнее и ярче. Благодаря этому в картинке возникают напряжение и контраст, которые создают у зрителя определенное настроение. Такие постеры чаще всего бывают у фильмов в жанрах фэнтези, хоррор и экшен.

8. Постеры с глазом

С близкого расстояния любой глаз выглядит несколько жутко, и не суть важно, кому он принадлежит: животному, человеку или инопланетянину. Но безусловно привлекает внимание и обладает гипнотическим эффектом.

7. В постели

Лица героев подобных постеров нередко выражают дискомфорт, который свидетельствует о том, что в их отношениях далеко не все благополучно. Это может быть и легкая комедия, как в случае фильма «Простые сложности» с Мерил Стрип и Алеком Болдуином в главных ролях. И серьезная аналитика семейных конфликтов и подводных камней в отношениях двоих, как в случае мини-сериала Ингмара Бергмана «Сцены из супружеской жизни».

6. Крутые парни на черно-оранжевых постерах

Если перед вами такая киноафиша, то это точно будет боевик. Причем создатели подобных постеров по непонятной причине убеждены, что в таком цветовом решении особенно эффектно смотрятся Брюс Уиллис и Николас Кейдж.

5. Герои фильма сидят на скамейке

Чаще всего такие постеры бывают у фильмов об эксцентричных людях с проблемами. По ходу фильма их проблемы нередко бывают разрешены.

4. Постеры, на которых главный герой стоит повернутый спиной и, как правило, держит оружие

Герой такого постера будто бы транслирует зрителю: «Я очень опасен. Лучше не смотри на меня». Хотя возможна и такая трактовка: герой-одиночка, выступающий один против целого мира.

3. Маленькие люди на фоне крупных лиц

Постеры с крупными лицами на фоне разнообразной природы, а особенно часто морского побережья или неба, которые «наблюдают» за маленькими самими собой, говорят о том, что перед нами драма или мелодрама. И героев такой кинокартины непременно связывают большие, чистые и настоящие чувства.

2. Желтый минимализм

Желтый — это не только цвет солнца, радости и позитива. В сочетании с черным он является предупредительным цветом. Не зря же предупредительные знаки представляют из себя черные символы на желтом фоне («Опасно. Радиоактивные вещества», «Опасность поражения электрическим током» и многие другие). Вспомните хотя бы окраску таких жалящих насекомых, как оса, пчела, шмель. Их расцветка транслирует: «опасно!» Такой же посыл несут и подобные постеры — они привлекают внимание, а зритель подсознательно считывает сигнал о том, что героям фильма грозит какая-то опасность.

1. Постеры к фильмам по романам Николаса Спаркса

Николас Спаркс — всемирно известный американский романист, который пишет на темы любви и человеческих отношений. 11 его романов экранизированы, при этом на постерах к ряду экранизаций изображены крупные профили мужчин и женщин, которые собираются поцеловать друг друга.

Как вы думаете, почему кинокомпании для рекламы фильмов используют одни и те же идеи постеров?

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