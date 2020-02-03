Вам не кажется, что все кинопостеры похожи друг на друга. Так оно и есть
Кинопостер — это частный вид рекламной продукции. И цель его, как и любой другой рекламы, — привлечь внимание и продать. В данном случае — побудить зрителя на покупку билета в кино. Именно поэтому дизайнеры постеров охотно используют наработанные рекламистами способы привлечения внимания: определенные цветовые сочетания, контраст, изображения притягательных женщин. Французский дистрибьютор фильмов и блогер Кристоф Куртуа обратил внимание, что многие кинопостеры похожи друг на друга как две капли воды и их можно разбить по отдельным категориям.
AdMe.ru попытался разобраться, как по постеру определить жанр фильма и какие законы психологии восприятия используют дизайнеры, чтобы привлечь наше внимание и побудить посмотреть кино.
12. Постеры с парой, стоящей спина к спине
© TOUCHSTONE / WARNERS / Album / EAST NEWS © Mary Evans Picture Library / East News © Ice Princess / Walt Disney Pictures © Everett Collection / East News © Everett Collection / East News © StillPhoto Collection / SUNSHINE / East News © Everett Collection / East News © Album Online / East News © Album Online / East News
Постеры в таком стиле чаще всего бывают у романтических комедий. Герои киноафиши нередко находятся в каком-то противостоянии друг другу, например в плане принципов, взглядов, социального положения. Но в конечном итоге все будет хорошо и любовь непременно победит.
- В коллаже — постеры к фильмам: «Красотка» (1990); «Как отделаться от парня за 10 дней» (2003); «Принцесса Льда» (2005); «Вкуc жизни» (2007); «Четыре Рождества» (2008); «Вид на убийство» (1985); «Война невест» (2009); «Любовь с уведомлением» (2002); «Киллеры» (2010).
11. Постеры с дамой в красном
© Weird Science / Universal Television © Album Online / East News © COLUMBIA PICTURES / Album / EAST NEWS © Everett Collection / East News © 20TH CENTURY FOX / Album / EAST NEWS © Last Holiday / Paramount Pictures
С точки зрения психологии восприятия цвета красный привлекает внимание, дает сигнал «не проходите мимо». Также этот цвет подсознательно ассоциируется с чувственностью. А это, как известно, всегда хорошо продается. Поэтому дизайнеры щедро используют красный при создании постеров. Героиня в красном наверняка будет самым дерзким и решительным персонажем фильма, смелым и ломающим какие-то догмы и стереотипы.
- В коллаже — постеры к фильмам: сериал «Чудеса науки» (1994–1998); «Афера на Тринидаде» (1952); «Тутси» (1982); «Голая правда» (2009); «Мулен Руж» (2001); «Последний отпуск» (2006).
10. Постеры, по которым сразу понятно, какая сторона у Тома Круза «рабочая»
© Minority Report / 20th Century Studios © Everett Collection / East News © FaceToFace / REPORTER / East News © Mission: Impossible II / Paramount Pictures © The Mummy / Universal Studios © Everett Collection / East News
Том Круз долгое время был голливудской звездой номер один, а фильмы с этим актером никогда не проваливались в прокате и неизменно собирали хорошую кассу. Поэтому если в картине играет этот актер, то он непременно будет на постере крупным планом. А то, что Том Круз и дизайнеры киноафиш знают, в каком ракурсе он получается наиболее выигрышно, — только плюс.
- В коллаже — постеры к фильмам: «Особое мнение» (2002); «Джерри Магуайер» (1996); «Рыцарь дня» (2010); «Миссия: невыполнима — 2» (2000); «Мумия» (2017); «Миссия: невыполнима» (1996).
9. Сине-оранжевые постеры
© UNIVERSAL STUDIOS / Album / EAST NEWS © Cowboys & Aliens / Universal Pictures © Everett Collection / East News © Dragonball Evolution / 20th Century Studios © Blue Velvet / David Lynch Production, 1986 © Spy Kids 3: Game Over / Troublemaker Studios © WARNER BROS PICTURES / LEGENDARY PICT./ DC COMICS / SYNCOPY / Album/ East News © Day Watch / Fox Searchlight Pictures © Brave / Walt Disney Pictures
Синий и оранжевый расположены на противоположных сторонах цветового круга. Специалисты называют такие цвета комплиментарными. При использовании вместе они делают друг друга выразительнее и ярче. Благодаря этому в картинке возникают напряжение и контраст, которые создают у зрителя определенное настроение. Такие постеры чаще всего бывают у фильмов в жанрах фэнтези, хоррор и экшен.
- В коллаже — постеры к фильмам: «Идентификация Борна» (2002); «Ковбои против пришельцев» (2011); «Иллюзия полета» (2005); «Драконий жемчуг: Эволюция» (2009); «Синий бархат» (1986); «Дети шпионов 3-D: Игра окончена» (2003); «Темный рыцарь» (2008); «Дневной дозор» (2006); «Храбрая сердцем» (2012).
8. Постеры с глазом
© Bionic Woman / NBC © Everett Collection / East News © Dinosaur / Walt Disney Pictures © Warner Bros / Courtesy Everett Collection / East News © King of the Ants / The Asylum © Image supplied by Capital Pictures / EAST NEWS © LIONSGATE / PARAMOUNT VANTAGE / CRUISE / WAGNER PROD / VERTIGO ENT / Album / East News © 20TH CENTURY FOX / Album / East News © Artisan Entertainment / courtesy Everett Collection / East News
С близкого расстояния любой глаз выглядит несколько жутко, и не суть важно, кому он принадлежит: животному, человеку или инопланетянину. Но безусловно привлекает внимание и обладает гипнотическим эффектом.
- В коллаже — постеры к фильмам: «Бионическая женщина» (2007); «Кэндимэн» (1992); «Динозавр» (2000); «В сердце моря» (2015); «Король муравьев» (2003); «Я — начало» (2014); «Глаз» (2008); «Аватар» (2009); «Реквием по мечте» (2000).
7. В постели
© It's Complicated / Universal Pictures © Pour rire! / Madragoa Filmes © License to Wed / Warner Bros. © How to Be / IFC Films © Bedtime for Bonzo / Universal International Pictures © 7 ans de mariage / Groupe TF1 © Scener ur ett äktenskap / Sveriges Television © UNIVERSAL PICTURES / MOSAIC MEDIA GROUP / Album / EAST NEWS © A Single Man / The Weinstein Company
Лица героев подобных постеров нередко выражают дискомфорт, который свидетельствует о том, что в их отношениях далеко не все благополучно. Это может быть и легкая комедия, как в случае фильма «Простые сложности» с Мерил Стрип и Алеком Болдуином в главных ролях. И серьезная аналитика семейных конфликтов и подводных камней в отношениях двоих, как в случае мини-сериала Ингмара Бергмана «Сцены из супружеской жизни».
- В коллаже — постеры к фильмам: «Простые сложности» (2009); «Смеха ради» (1996); «Лицензия на брак» (2007); «Переходный возраст» (2008); «Бонзо пора спать» (1951); «Женаты семь лет» (2003); «Сцены из супружеской жизни» (1974); «Развод по-американски» (2006); «Одинокий мужчина» (2009).
6. Крутые парни на черно-оранжевых постерах
© Hostage / Miramax © Ghost Rider / Columbia Pictures © TM 20 TH CENTURY FOX / Album / EAST NEWS © The Expendables 2 / Universal Pictures © Season of the Witch / Atlas Entertainment © Tears of the Sun / Columbia Pictures
Если перед вами такая киноафиша, то это точно будет боевик. Причем создатели подобных постеров по непонятной причине убеждены, что в таком цветовом решении особенно эффектно смотрятся Брюс Уиллис и Николас Кейдж.
- В коллаже — постеры к фильмам: «Заложник» (2005); «Призрачный гонщик» (2007); «Перевозчик» (2002); «Неудержимые-2» (2012); «Время ведьм» (2011); «Слезы солнца» (2003).
5. Герои фильма сидят на скамейке
© Columbia Pictures / Courtesy Everett Collection / East News © Album Online / East News © Milenge Milenge / Eros International © WARNER BROTHERS / Album / EAST NEWS © The Help / DreamWorks Pictures © Everett Collection / East News © 20th Century Fox Licensing / Merch / EAST NEWS © Capital Pictures / EAST NEWS © New Line Cinema / Everett Collection / East News
Чаще всего такие постеры бывают у фильмов об эксцентричных людях с проблемами. По ходу фильма их проблемы нередко бывают разрешены.
- В коллаже — постеры к фильмам: «Ешь, молись, люби» (2010); «Город призраков» (2008); «От судьбы не уйдешь» (2010); «Одиночки» (1992); «Прислуга» (2011); «Манхэттен» (1979); «Французский поцелуй» (1995); «Форрест Гамп» (1994); «Никки, дьявол младший» (2000).
4. Постеры, на которых главный герой стоит повернутый спиной и, как правило, держит оружие
© Shoot 'Em Up / New Line Cinema © Everett Collection / East News © Inception / Warner Bros. © The Last Airbender / Paramount Pictures © Puss in Boots / Paramount Pictures © Blade / New Line Cinema
Герой такого постера будто бы транслирует зрителю: «Я очень опасен. Лучше не смотри на меня». Хотя возможна и такая трактовка: герой-одиночка, выступающий один против целого мира.
- В коллаже — постеры к фильмам: «Пристрели их» (2007); «Обитель зла — 3: Вымирание» (2007); «Начало» (2010); «Повелитель стихий» (2010); «Кот в сапогах» (2011); «Блэйд» (1998).
3. Маленькие люди на фоне крупных лиц
© Warner Brothers / Everett Collection / East News © Mary Evans Picture Library / East News © Elle s'appelait Sarah / UGC © Australia / Twentieth Century Fox © Moondance Alexander / Motion Picture Corporation of America © Miramax / Everett Collection / East News © Carried Away / New Line Cinema © Duane Hopwood / IFC Films © Charlie St. Cloud / Universal Pictures
Постеры с крупными лицами на фоне разнообразной природы, а особенно часто морского побережья или неба, которые «наблюдают» за маленькими самими собой, говорят о том, что перед нами драма или мелодрама. И героев такой кинокартины непременно связывают большие, чистые и настоящие чувства.
- В коллаже — постеры к фильмам: «Вечно молодой» (1992); «Город ангелов» (1998); «Ее зовут Сара» (2010); «Австралия» (2008) «Победительница» (2007); «Неукротимые сердца» (2000); «Увлекшийся» (1996); «Раскаяние» (2005); «Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда» (2010).
2. Желтый минимализм
© Little Miss Sunshine / Fox Searchlight Pictures © The Brown Bunny / Kinetique © Allpix Press / East News © Lady Vengeance / CJ Entertainment © Warner Bros. / Everett Collection / East News © Everett Collection / East News
Желтый — это не только цвет солнца, радости и позитива. В сочетании с черным он является предупредительным цветом. Не зря же предупредительные знаки представляют из себя черные символы на желтом фоне («Опасно. Радиоактивные вещества», «Опасность поражения электрическим током» и многие другие). Вспомните хотя бы окраску таких жалящих насекомых, как оса, пчела, шмель. Их расцветка транслирует: «опасно!» Такой же посыл несут и подобные постеры — они привлекают внимание, а зритель подсознательно считывает сигнал о том, что героям фильма грозит какая-то опасность.
- В коллаже — постеры к фильмам: «Маленькая мисс Счастье» (2006); «Бурый кролик (2003); «Убить Билла» (2003); «Сочувствие госпоже Месть» (2005); «Доктор Сон» (2019); «Адреналин» (2006).
1. Постеры к фильмам по романам Николаса Спаркса
© The Last Song / Touchstone Pictures © The Best of Me / Relativity Media / © DINOVI PICTURES / VILLAGE ROADSHOW PICTURES / WARNER BROS. PICT. / Album / East News © Warner Bros. Pictures. / Everett Collection / East News © Safe Haven / Relativity Media © NEW LINE CINEMA / Album / EAST NEWS
Николас Спаркс — всемирно известный американский романист, который пишет на темы любви и человеческих отношений. 11 его романов экранизированы, при этом на постерах к ряду экранизаций изображены крупные профили мужчин и женщин, которые собираются поцеловать друг друга.
- В коллаже — постеры к фильмам: «Последняя песня» (2010); «Лучшее во мне» (2014); «Ночи в Роданте» (2008); «Счастливчик» (2012); «Тихая гавань» (2013); «Дневник памяти» (2004).
Как вы думаете, почему кинокомпании для рекламы фильмов используют одни и те же идеи постеров?