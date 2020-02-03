Вам не кажется, что все кинопостеры похожи друг на друга. Так оно и есть

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Кинопостер — это частный вид рекламной продукции. И цель его, как и любой другой рекламы, — привлечь внимание и продать. В данном случае — побудить зрителя на покупку билета в кино. Именно поэтому дизайнеры постеров охотно используют наработанные рекламистами способы привлечения внимания: определенные цветовые сочетания, контраст, изображения притягательных женщин. Французский дистрибьютор фильмов и блогер Кристоф Куртуа обратил внимание, что многие кинопостеры похожи друг на друга как две капли воды и их можно разбить по отдельным категориям.

AdMe.ru попытался разобраться, как по постеру определить жанр фильма и какие законы психологии восприятия используют дизайнеры, чтобы привлечь наше внимание и побудить посмотреть кино.

12. Постеры с парой, стоящей спина к спине

11. Постеры с дамой в красном

10. Постеры, по которым сразу понятно, какая сторона у Тома Круза «рабочая»

9. Сине-оранжевые постеры

8. Постеры с глазом

7. В постели

6. Крутые парни на черно-оранжевых постерах

Если перед вами такая киноафиша, то это точно будет боевик. Причем создатели подобных постеров по непонятной причине убеждены, что в таком цветовом решении особенно эффектно смотрятся Брюс Уиллис и Николас Кейдж. В коллаже — постеры к фильмам: «Заложник» (2005); «Призрачный гонщик» (2007); «Перевозчик» (2002); «Неудержимые-2» (2012); «Время ведьм» (2011); «Слезы солнца» (2003).

5. Герои фильма сидят на скамейке

4. Постеры, на которых главный герой стоит повернутый спиной и, как правило, держит оружие

3. Маленькие люди на фоне крупных лиц

2. Желтый минимализм

1. Постеры к фильмам по романам Николаса Спаркса