В сети проголосовали за самую красивую актрису России. И результаты нас несколько озадачили

Хотя сегодня существуют различные алгоритмы для определения внешней привлекательности людей (например, принцип золотого сечения), у каждого из нас свое представление о красоте. Чтобы понять предпочтения зрителей, канал «Кинокол» провел опрос, в рамках которого попросил интернет-пользователей проголосовать за самую красивую актрису современной России. Результаты голосования 43 000 человек могут очень многих озадачить.

Мы в AdMe.ru убеждены, что все женщины из этого рейтинга обворожительны и талантливы, но все же полюбопытствовали, кто из кинозвезд оставил позади конкуренток и победил в зрительском голосовании.

10. Оксана Акиньшина

Слава к актрисе пришла в юном возрасте — в 13 лет Акиньшина снялась в фильме Сергея Бодрова «Сестры». Спустя год вышла пронзительная драма «Лиля навсегда», благодаря которой восходящую звезду узнали зарубежные зрители. А роль в мюзикле «Стиляги» закрепила за Акиньшиной статус одной из самых красивых актрис России.

9. Кристина Асмус

Актриса покорила зрителей своей ролью в телесериале «Интерны», где она сыграла молодого врача Варю Черноус. С тех пор Асмус неоднократно доверяли главные роли на большом экране. В настоящее время звезда успешно совмещает воспитание маленькой дочки, съемки в кино и игру в театре.

8. Татьяна Арнтгольц

Сестры-близнецы Арнтгольц родились в семье актеров и пошли по их стопам. Большинство поклонников узнали о Татьяне благодаря сериалу «Простые истины», где она исполнила роль Кати Трофимовой. Звезда продолжает активно сниматься в кино, а также успевает работать на телевидении.

7. Светлана Ходченкова

Дебют актрисы на большом экране состоялся в драме Станислава Говорухина «Благословите женщину». После этой картины карьера Ходченковой стремительно пошла вверх. Сегодня Светлана — звезда многочисленных фильмов, сериалов и театральных пьес, принимает участие в зарубежных проектах.

6. Екатерина Шпица

Актриса с 15 лет играет в театре, которому остается верна. Телезрители знают Шпицу по многочисленным громким проектам: серии фильмов «Ёлки», триллеру «Экипаж», а также сериалам «Полярный» и «Топи».

5. Марина Александрова

Свою первую заметную роль будущая звезда получила, будучи студенткой театрального училища, — ей предложили сняться в драме «Северное сияние». Но настоящую известность и популярность Александровой принесла экранизация книги Бориса Акунина «Азазель», где она сыграла невесту Эраста Фандорина.

4. Анна Михайловская

В конце 2000-х актриса завоевала любовь подрастающего поколения, сыграв в нескольких ярких проектах: «Кадетство», «Маргоша» и «Барвиха». Новая волна популярности накрыла Михайловскую, когда она стала звездой «Молодёжки», а также исполнила главную роль в сериале «Капитанша».

3. Анна Ковальчук

Широкую известность Ковальчук принес проект «Тайны следствия», который выходит на телевизионных экранах вот уже 20 лет. Звездный статус закрепился за актрисой после нашумевшего мини-сериала Владимира Бортко «Мастер и Маргарита», где она исполнила роль Маргариты.

2. Екатерина Климова

За 20-летнюю карьеру Климова сыграла более чем в 70 фильмах и сериалах. Среди самых громких и ярких проектов с участием звезды можно выделить сериалы «Бедная Настя» и «Грозовые ворота», фильм «Мы из будущего». Помимо кино и телевидения, Климову не раз можно было увидеть в театральных постановках.

1. Екатерина Гусева

Заслуженная артистка стала знаменитой благодаря сериалу «Бригада», где она исполнила роль Оли, жены Саши Белого. Помимо съемок в кино и игры в театре, Гусева успевала принимать участие в различных телевизионных проектах, среди которых «Форт Боярд», «Звезды на льду» и «Танцы со звездами».