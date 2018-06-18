В саге о Гарри Поттере есть множество деталей, которых многие не знают: вот лишь некоторые из них

Подумать только: история о «мальчике, который выжил» в этом году отметит 21-й день рождения! Но несмотря на то, что сага давно завершилась, и фанаты, и автор книг о Гарри Поттере, Джоан Роулинг, не перестают рассказывать любопытные детали из Вселенной. Знали ли вы, например, что в действительности имя Волан-де-Морта должно произноситься не так, как мы к тому привыкли?

AdMe.ru нашел несколько интересных фактов из мира Гарри Поттера и предлагает узнать о них прямо сейчас.

1. Волшебники получали письмо из Хогвартса вовсе не в свой день рождения

Когда будущему волшебнику или волшебнице исполняется 11 лет, они получают заветное письмо-приглашение для обучение в Школе чародейства и волшебства Хогвартс. Этот факт известен каждому фанату Поттерианы. Многие могут подумать, что ребята получают свои письма аккурат в собственный день рождения: так случилось и с Гарри Поттером, который родился 31 июля и получил заветное письмо из рук Хагрида именно в свой праздник.

А что если ваш день рождения выпадает на самый конец авуста или на начало сентября? Выходит, вы уже волшебник, а учиться все еще не можете? Письма о зачислении рассылаются в конце июля всем будущим студентам, и день рождения здесь ни при чем: просто у Гарри Поттера так совпали даты. Кстати, самое первое письмо ему пришло 25 июля: если помните, Дурсли какое-то время пытались скрыть это от него. Можно считать, что примерно в это время и происходит глобальная рассылка, а письмо обязательно найдет своего обладателя.

2. В символике Когтеврана нет серебристого цвета

Помните цвета факультета Когтевран? Да-да, того самого, где училась первая любовь Гарри, Чжоу Чанг. Это синий и серебристый, но так ответит лишь тот, кто не читал книгу: Джоан Роулинг же присвоила этому факультету синий и бронзовый цвета. По всей видимости, создатели фильмов сочли золото (цвет присутствует в символике факультета Гриффиндор) и бронзу слишком схожими, вот и решили заменить ее серебром.

Еще один любопытный момент о Когтевране: в оригинале факультет называется Ravenclaw, что переводится как «коготь ворона», откуда, кстати, и происходит рускоязычное название. Но символом факультета является вовсе не ворон, а орел: в книгах его можно встретить и на конверте письма из Хогвартса, и в сцене, когда герои попадают в гостиную Когтеврана. Вот такая маленькая оплошность от старушки Ро!

3. У Северуса Снейпа были друзья

Лили Эванс и Северус Снейп в детстве

В фильмах мы вместе с Гарри попадаем в воспоминания учителя зельеварения Северуса Снейпа. Нам показывают его теплые дружеские отношения с матерью Гарри, Лили Эванс, в то же время создатели фильма подчеркивают, что молодой Снейп был чертовски одинок и больше ни с кем не дружил.

Это не совсем так. Над Снейпом действительно подтрунивали и даже обижали, но круг общения у него все-таки был: это Люциус Малфой, Эйвери и Мальсибер, некоторые другие однокурсники. Другой вопрос, что впоследствии их взгляды разошлись: слизеринцы стали Пожирателями смерти, а Снейп превратился в двойного агента. Хотя, по правде говоря, друзья из этих людей все равно получились так себе.

4. Пожиратели смерти не умеют летать

Помните, в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка» была сцена, когда Пожиратели смерти налетают на мост и разрушают его? И хотя эти волшебники действительно очень могущественны, летать они все-таки не умеют. Сцена, правда, получилась весьма эффектной.

К слову, в волшебном мире все-таки есть волшебники, которые умеют летать: это Волан-де-Морт и Северус Снейп.

5. Отец Гарри Поттера не был ловцом

Гарри Поттер стал одним из талантливейших игроков в квиддич, и этот талант ему явно передался от отца. Джеймс Поттер тоже когда-то играл в квиддич, и, как нам показывает это первый фильм, и отец, и сын играли на одной позиции: в качестве ловца. Помните, Гермиона привела Гарри в Зал наград? Там выгравированы имя Джеймса и его позиция в сборной: он ловец. К тому же, если вспомнить воспоминания Снейпа, и в книге, и в фильме, в одной из сцен, Джеймс баловался со снитчем. Казалось бы, сомнений быть не должно.

Однако, как подтвердила в одном из своих интервью Роулинг, в действительности Джеймс Поттер играл в квиддич в качестве охотника. Выходит, создатели первого фильма немного нафантазировали с ловцом Джеймсом и ввели в заблуждение миллионы фанатов!

6. Гарри неспроста жил в чулане под лестницей

Некоторые черты своих героев Роулинг срисовала с себя или со своих знакомых и друзей. Писательница призналась, что поселила Гарри в чулан под лестницей, чтобы показать, насколько он был беспомощен в семье Дурслей, буквально заперт от всего остального. Джоан рассказала, что один из самых ее больших страхов — это оказаться бессильной, оказаться в ловушке.

В дальнейшем именно из-за этого страха писательница создала собственную благотворительную организацию, которая помогает детям-сиротам и функционирует более чем в 30 странах мира.

7. Хогвартс — далеко не единственная школа магии и волшебства

В книге и фильме «Гарри Поттер и Кубок огня» мы узнаем, что помимо Хогвартса существуют как минимум две школы магии: это французская академия Шармбатон и институт Дурмстранг, находящийся где-то на севере Европы.

В действительности таких школ гораздо больше: благодаря сведениям, полученным от самой Роулинг, и некоторым упоминаниям в книгах фанаты насчитали аж 11 школ!

  • Школа чародейства и волшебства Хогвартс (Великобритания);
  • Академия магии Шармбатон (Франция);
  • Институт Дурмстранг (Северная Европа);
  • Колдовстворец (Россия);
  • Школа магии Махотокоро (Япония);
  • Школа магии Уагаду (Уганда);
  • Кастелобрушу (Бразилия);
  • Школа чародейства и волшебства Ильверморни (США).

Почему же школ гораздо меньше, чем стран? Видимо, причина кроется в скрытности волшебников и волшебниц: многие предпочитают учить детей дома и не подвергать их излишней опасности.

8. Гарри не выбирал Гриффиндор

Конечно, все хорошо помнят, как на церемонии распределения Гарри разболтался с Распределяющей Шляпой. Она упорно советовала ему пойти на Слизерин, но Гарри отказывался и шептал: «Только не в Слизерин, только не в Слизерин!» И Шляпа отправила его на Гриффиндор, что вполне ожидаемо, ведь на этом же факультете учились и родители Гарри, и его друзей только-только зачислили туда же.

В то же время мы не знаем, на какой факультет в действительности хотел Гарри. Он не выбирал Гриффиндор, и, возможно, ему было совершенно все равно, где учиться, лишь бы это был не Слизерин.

Кстати, Гермиона также могла оказаться на другом факультете: однажды она призналась, что Шляпа предлагала ей учиться на Когтевране, но передумала и отправила на Гриффиндор.

И еще кое-что. Распределяющая Шляпа ошибается очень редко, но если все-таки это происходит, то она ни за что не признает свою ошибку. Так было и с Гарри, когда она сказала, что на Слизерене ему было бы лучше. Да и Снейп оказался альтруистом, что совсем не характерно слизеринцу, а Хвост — отчаянным трусом, что вовсе не подходит гриффиндорцу.

9. Мы всегда неправильно произносили имя Волан-де-Морта

В оригинале произведения Волан-де-Морт именуется как Lord Volandemort: Волан-де-Мортом он стал благодаря переводу. По-русски его имя будет звучать в таком случае как Волдеморт. Хотя постойте.

В переводе с французского имя Темного лорда приблизительно переводится как «полет смерти» — vol de mort. А во французском языке буква «T» на конце слов не читается: соответственно, правильно говорить не Волан-де-Морт и не Волдеморт, а Волдемор. Как, собственно, и говорили все это время французские поклонники саги. И сама Джоан Роулинг: однажды она подтвердила в своем Twitter эту информацию и правильное произношение имени главного злодея саги. Вот такая путаница!

10. До поступления в Хогвартс дети из семей волшебников тоже учатся

Все дети Великобритании, которые обладают магическими способностями, приступают к обучению в Хогвартсе в возрасте 11 лет. Но кто же учит их читать и писать до этого времени и учатся ли они чему-либо вообще?

В одном из своих интервью Роулинг ответила на этот вопрос. Обычно дети в семьях волшебников обучаются дома. Так, например, было в семье Уизли: их учила мама. В то же время они могут ходить в начальную школу, как это делают дети маглов, и в том числе так учился Гарри Поттер. Но это не так безопасно, потому что магические способности у юных волшебников могут проявиться в любой момент, особенно когда они испытывают яркие эмоции.

Кстати, некоторые поклонники саги пытались подсчитать стоимость обучения в Хогвартсе, но писательница быстро прекратила эти споры: как уверяет Джоан, обучение в школе бесплатное, все расходы на образование берет на себя Министерство магии.

11. Роулинг жалеет, что Рон и Гермиона остались вместе

Джоан Роулинг вообще частенько раскрывает любопытные подробности своих произведений. Так, оказалось, что с самого начала она планировала оставить Рона вместе с Гермионой, но впоследствии писательница потеряла уверенность в том, что эти двое смогут поладить. Роулинг сказала, что этой паре, пожалуй, понадобилась бы консультация семейного психолога, чтобы разрешить все свои конфликты.

К тому же писательница предположила, что, возможно, у Гарри с Гермионой получились бы более гармоничные отношения, чем у Рона с Гермионой. Кто же теперь разберет?

12. Сириус Блэк, Лили и Джеймс Поттер никогда не работали

Родители Гарри, Джеймс и Лили, поженились практически сразу после окончания школы. Затем они присоединились к ордену Феникса, появился Гарри, а потом Поттеры трагически погибли от рук Темного лорда. У Джеймса были кое-какие накопления (это подтвердила Роулинг), оставленные ему семьей, что позволило Джеймсу и Лили жить на эти деньги. Сириус также не успел начать свою карьеру: после гибели друзей он попал в Азкабан, а затем несколько лет скрывался.

Вероятно, все они планировали устроиться на работу в будущем, но попросту не успели — так уж сложились их судьбы. Выходит, ни Джеймс, ни Лили, ни Сириус никогда не работали.

23 На склад!
14 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!