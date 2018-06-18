В саге о Гарри Поттере есть множество деталей, которых многие не знают: вот лишь некоторые из них

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Подумать только: история о «мальчике, который выжил» в этом году отметит 21-й день рождения! Но несмотря на то, что сага давно завершилась, и фанаты, и автор книг о Гарри Поттере, Джоан Роулинг, не перестают рассказывать любопытные детали из Вселенной. Знали ли вы, например, что в действительности имя Волан-де-Морта должно произноситься не так, как мы к тому привыкли?

AdMe.ru нашел несколько интересных фактов из мира Гарри Поттера и предлагает узнать о них прямо сейчас.

1. Волшебники получали письмо из Хогвартса вовсе не в свой день рождения

Когда будущему волшебнику или волшебнице исполняется 11 лет, они получают заветное письмо-приглашение для обучение в Школе чародейства и волшебства Хогвартс. Этот факт известен каждому фанату Поттерианы. Многие могут подумать, что ребята получают свои письма аккурат в собственный день рождения: так случилось и с Гарри Поттером, который родился 31 июля и получил заветное письмо из рук Хагрида именно в свой праздник. А что если ваш день рождения выпадает на самый конец авуста или на начало сентября? Выходит, вы уже волшебник, а учиться все еще не можете? Письма о зачислении рассылаются в конце июля всем будущим студентам, и день рождения здесь ни при чем: просто у Гарри Поттера так совпали даты. Кстати, самое первое письмо ему пришло 25 июля: если помните, Дурсли какое-то время пытались скрыть это от него. Можно считать, что примерно в это время и происходит глобальная рассылка, а письмо обязательно найдет своего обладателя.

2. В символике Когтеврана нет серебристого цвета

Помните цвета факультета Когтевран? Да-да, того самого, где училась первая любовь Гарри, Чжоу Чанг. Это синий и серебристый, но так ответит лишь тот, кто не читал книгу: Джоан Роулинг же присвоила этому факультету синий и бронзовый цвета. По всей видимости, создатели фильмов сочли золото (цвет присутствует в символике факультета Гриффиндор) и бронзу слишком схожими, вот и решили заменить ее серебром. Еще один любопытный момент о Когтевране: в оригинале факультет называется Ravenclaw, что переводится как «коготь ворона», откуда, кстати, и происходит рускоязычное название. Но символом факультета является вовсе не ворон, а орел: в книгах его можно встретить и на конверте письма из Хогвартса, и в сцене, когда герои попадают в гостиную Когтеврана. Вот такая маленькая оплошность от старушки Ро!

3. У Северуса Снейпа были друзья

Лили Эванс и Северус Снейп в детстве

В фильмах мы вместе с Гарри попадаем в воспоминания учителя зельеварения Северуса Снейпа. Нам показывают его теплые дружеские отношения с матерью Гарри, Лили Эванс, в то же время создатели фильма подчеркивают, что молодой Снейп был чертовски одинок и больше ни с кем не дружил. Это не совсем так. Над Снейпом действительно подтрунивали и даже обижали, но круг общения у него все-таки был: это Люциус Малфой, Эйвери и Мальсибер, некоторые другие однокурсники. Другой вопрос, что впоследствии их взгляды разошлись: слизеринцы стали Пожирателями смерти, а Снейп превратился в двойного агента. Хотя, по правде говоря, друзья из этих людей все равно получились так себе.

4. Пожиратели смерти не умеют летать

Помните, в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка» была сцена, когда Пожиратели смерти налетают на мост и разрушают его? И хотя эти волшебники действительно очень могущественны, летать они все-таки не умеют. Сцена, правда, получилась весьма эффектной. К слову, в волшебном мире все-таки есть волшебники, которые умеют летать: это Волан-де-Морт и Северус Снейп.

5. Отец Гарри Поттера не был ловцом

Гарри Поттер стал одним из талантливейших игроков в квиддич, и этот талант ему явно передался от отца. Джеймс Поттер тоже когда-то играл в квиддич, и, как нам показывает это первый фильм, и отец, и сын играли на одной позиции: в качестве ловца. Помните, Гермиона привела Гарри в Зал наград? Там выгравированы имя Джеймса и его позиция в сборной: он ловец. К тому же, если вспомнить воспоминания Снейпа, и в книге, и в фильме, в одной из сцен, Джеймс баловался со снитчем. Казалось бы, сомнений быть не должно. Однако, как подтвердила в одном из своих интервью Роулинг, в действительности Джеймс Поттер играл в квиддич в качестве охотника. Выходит, создатели первого фильма немного нафантазировали с ловцом Джеймсом и ввели в заблуждение миллионы фанатов!

6. Гарри неспроста жил в чулане под лестницей

Некоторые черты своих героев Роулинг срисовала с себя или со своих знакомых и друзей. Писательница призналась, что поселила Гарри в чулан под лестницей, чтобы показать, насколько он был беспомощен в семье Дурслей, буквально заперт от всего остального. Джоан рассказала, что один из самых ее больших страхов — это оказаться бессильной, оказаться в ловушке. В дальнейшем именно из-за этого страха писательница создала собственную благотворительную организацию, которая помогает детям-сиротам и функционирует более чем в 30 странах мира.

7. Хогвартс — далеко не единственная школа магии и волшебства

В книге и фильме «Гарри Поттер и Кубок огня» мы узнаем, что помимо Хогвартса существуют как минимум две школы магии: это французская академия Шармбатон и институт Дурмстранг, находящийся где-то на севере Европы. В действительности таких школ гораздо больше: благодаря сведениям, полученным от самой Роулинг, и некоторым упоминаниям в книгах фанаты насчитали аж 11 школ! Школа чародейства и волшебства Хогвартс (Великобритания);

Академия магии Шармбатон (Франция);

Институт Дурмстранг (Северная Европа);

Колдовстворец (Россия);

Школа магии Махотокоро (Япония);

Школа магии Уагаду (Уганда);

Кастелобрушу (Бразилия);

Школа чародейства и волшебства Ильверморни (США). Почему же школ гораздо меньше, чем стран? Видимо, причина кроется в скрытности волшебников и волшебниц: многие предпочитают учить детей дома и не подвергать их излишней опасности.

8. Гарри не выбирал Гриффиндор

Конечно, все хорошо помнят, как на церемонии распределения Гарри разболтался с Распределяющей Шляпой. Она упорно советовала ему пойти на Слизерин, но Гарри отказывался и шептал: «Только не в Слизерин, только не в Слизерин!» И Шляпа отправила его на Гриффиндор, что вполне ожидаемо, ведь на этом же факультете учились и родители Гарри, и его друзей только-только зачислили туда же. В то же время мы не знаем, на какой факультет в действительности хотел Гарри. Он не выбирал Гриффиндор, и, возможно, ему было совершенно все равно, где учиться, лишь бы это был не Слизерин. Кстати, Гермиона также могла оказаться на другом факультете: однажды она призналась, что Шляпа предлагала ей учиться на Когтевране, но передумала и отправила на Гриффиндор. И еще кое-что. Распределяющая Шляпа ошибается очень редко, но если все-таки это происходит, то она ни за что не признает свою ошибку. Так было и с Гарри, когда она сказала, что на Слизерене ему было бы лучше. Да и Снейп оказался альтруистом, что совсем не характерно слизеринцу, а Хвост — отчаянным трусом, что вовсе не подходит гриффиндорцу.

9. Мы всегда неправильно произносили имя Волан-де-Морта

В оригинале произведения Волан-де-Морт именуется как Lord Volandemort: Волан-де-Мортом он стал благодаря переводу. По-русски его имя будет звучать в таком случае как Волдеморт. Хотя постойте. В переводе с французского имя Темного лорда приблизительно переводится как «полет смерти» — vol de mort. А во французском языке буква «T» на конце слов не читается: соответственно, правильно говорить не Волан-де-Морт и не Волдеморт, а Волдемор. Как, собственно, и говорили все это время французские поклонники саги. И сама Джоан Роулинг: однажды она подтвердила в своем Twitter эту информацию и правильное произношение имени главного злодея саги. Вот такая путаница!

10. До поступления в Хогвартс дети из семей волшебников тоже учатся

Все дети Великобритании, которые обладают магическими способностями, приступают к обучению в Хогвартсе в возрасте 11 лет. Но кто же учит их читать и писать до этого времени и учатся ли они чему-либо вообще? В одном из своих интервью Роулинг ответила на этот вопрос. Обычно дети в семьях волшебников обучаются дома. Так, например, было в семье Уизли: их учила мама. В то же время они могут ходить в начальную школу, как это делают дети маглов, и в том числе так учился Гарри Поттер. Но это не так безопасно, потому что магические способности у юных волшебников могут проявиться в любой момент, особенно когда они испытывают яркие эмоции. Кстати, некоторые поклонники саги пытались подсчитать стоимость обучения в Хогвартсе, но писательница быстро прекратила эти споры: как уверяет Джоан, обучение в школе бесплатное, все расходы на образование берет на себя Министерство магии.

11. Роулинг жалеет, что Рон и Гермиона остались вместе

Джоан Роулинг вообще частенько раскрывает любопытные подробности своих произведений. Так, оказалось, что с самого начала она планировала оставить Рона вместе с Гермионой, но впоследствии писательница потеряла уверенность в том, что эти двое смогут поладить. Роулинг сказала, что этой паре, пожалуй, понадобилась бы консультация семейного психолога, чтобы разрешить все свои конфликты. К тому же писательница предположила, что, возможно, у Гарри с Гермионой получились бы более гармоничные отношения, чем у Рона с Гермионой. Кто же теперь разберет?

12. Сириус Блэк, Лили и Джеймс Поттер никогда не работали