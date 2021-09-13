В многих странах есть своя версия сериала «Не родись красивой». Познакомьтесь с главными героинями этих теленовелл

Колумбийская теленовелла «Я — Бетти, дурнушка» («Yo soy Betty, la fea») начала выходить в 1999 году. Этот сериал стал настолько популярным на родине, что множество стран поспешили купить права на его адаптацию. Российские зрители наблюдали за своей «дурнушкой» — Катей Пушкаревой — начиная с 2005 года.

Мы в AdMe.ru решили узнать, как выглядели другие героини наиболее успешной теленовеллы в истории.

Филиппины

В 2008 году филиппинцы презентовали свою версию истории о Бетти. Их сериал «Я люблю Бетти Ла Феа» («I Love Betty La Fea») особенный, ведь пока это единственная адаптация, в которой главная героиня решила не менять свою внешность и поняла, что самое важное — это внутренняя красота. Лицом проекта стала актриса и певица Беа Алонсо.

Польша

В 2008 году начала выходить польская адаптация сериала — «Страшненькая» («Brzydula»). Главную героиню, которую здесь назвали Уля, сыграла Юлия Каминска. Кстати, спустя более 10 лет после премьеры на польском телевидении решили показать продолжение истории.

США

Вдохновившись успехом американской «Дурнушки», которая удостоилась двух «Золотых глобусов» в 2007 году, в США решили снять еще одну адаптацию колумбийской теленовеллы. Новая адаптация — «Бетти в Нью-Йорке» («Betty en NY») — вышла в 2019 году. Главную роль в сериале сыграла Элифер Торрес.

Нидерланды

От 250 до 300 тысяч человек смотрели каждый эпизод сериала «Лотта» («Lotte») — нидерландской версии колумбийской теленовеллы. Главную роль исполнила Нинке Бекхойзен.

Греция

Греческую адаптацию назвали «Мария, уродливая» («Maria, i Aschimi»). В образ серой мышки, которая влюбилась в главного холостяка Афин, вживалась Ангелики Далиани.

Хорватия и Сербия

Над сьемками сериала «Не сдавайся, Нина!» («Ne daj se, Nina») работали профессионалы сразу из двух европейских стран — Хорватии и Сербии. Главная роль в этой адаптации досталась Лане Гояк.

Грузия

Грузинский сериал «Девочка с окраины» («Gogona Gareubnidan») презентовали в 2010 году. Главную героиню сыграла Тика Махарадзе. После этой яркой роли актриса решила сделать небольшую паузу в карьере и даже поехала учиться киноискусству в Нью-Йорк.

Турция

Дословно перевести название турецкой адаптации «Sensiz olmuyor» можно как «Без тебя ничего не будет». Местную Катю Пушкареву сыграла актриса Озлем Джонкер. Позже девушка снялась во многих проектах, в том числе в историческом сериале «Права на престол Абдулхамид», где показала всю свою красоту.

Египет

У египтян едва ли не самое оригинальное название адаптации: «Хеба, нога вороны» («Heba Regl El Ghorab»). Перевоплотилась в дурнушку на экране Эми Самир Ганем.

Чехия

Звездой «Некрасивой Катьки» («Ošklivka Katka») в 2008–2009 годах была Катержина Янечкова. Эпизод, где главная героиня превращается в красавицу, посмотрело рекордное число чешских зрителей — 1,4 миллиона человек.

ЮАР

В 2021 году появилась первая африканская Бетти, ею стала Фариеда Метсиленг. Это первая темнокожая актриса, которой доверили роль в адаптации колумбийской теленовеллы. Проект получил название «Наша Бетти» (uBettina Wethu).

Украина

Украинскую версию популярного сериала, которая начала выходить совсем недавно, в августе 2021 года, назвали «Моя любимая Страшко». Главную роль в адаптации исполнила Ирина Поплавская. Творцы проекта обещают переосмыслить известный сюжет и сделать его более современным. Кстати, пока исполнительница главной роли в сериале не показывает свои фото вне образа, тем самым сохраняя интригу шоу.