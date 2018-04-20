В сети выкладывают фотографии, на которых самый искренний актер Голливуда делает забавные вещи. И это лучше увидеть своими глазами
Киану Ривз — один из немногих голливудских актеров, которых звездная болезнь обошла стороной. Он ведет более чем скромный образ жизни: снимает обычную квартиру, годами ходит в одной и той же одежде и не тратит миллионы на роскошные яхты и тусовки. Кроме того, актер отличается непосредственностью, которой могут позавидовать многие люди, незнакомые с тем, каково это — жить под вечным прицелом камер папарацци. В этом твиттере собраны снимки, на которых самый искренний актер Голливуда делает забавные вещи. Название этой занятной странички так дословно и переводится — «Киану делает вещи» (Keanu doing things). Легкий абсурд и море позитива при просмотре мы вам гарантируем.
AdMe.ru собрал 15 самых лучших фотографий из этого замечательного твиттер-аккаунта. Листаем и наслаждаемся великолепным Ривзом во всей его красе и невероятной человечности.
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Мы тоже решили отыскать на просторах интернета фотографии того, как Киану делает забавные и странные вещи. Спешим поделиться своими находками.
Киану Ривз слегка заскучал на съемках
Киану Ривз демонстрирует свои руки
Киану Ривз пьет сок и понимает, что за ним наблюдают
Киану Ривз схватил камеру и пытается убежать
Киану Ривз ест мороженое и переживает экзистенциальный кризис
А вам нравится Киану Ривз — как актер и как человек? Какая фотография особенно запала вам в душу? Нам — № 5.