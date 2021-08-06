Почему «Дьявол носит Prada» — революционный фильм, проливший свет на проблемы, о которых в гламурные 2000-е было принято молчать

15 лет назад на экраны вышел фильм «Дьявол носит Prada». Градус его популярности не снижается до сих пор. Как не утихают и споры о том, кто же в фильме все-таки истинный дьявол. Кажется, образы главных героев уже разобраны от и до. А вот некоторые важные идеи, показанные в фильме, до сих пор часто остаются без внимания.

Редакция AdMe.ru пересмотрела культовую ленту еще раз и проанализировала неочевидные, но значимые моменты фильма.

Обнажается изнанка капитализма

Помните, как Эмили рекламирует Энди работу младшей помощницы Миранды Пристли? «Миллионы девушек мечтают об этой должности». На эту мантру попались многие сотрудники издания, и они продолжают верить в нее, даже познав все прелести работы на Миранду. Журнал «Подиум» просто завлекает к себе наивных молодых девушек вроде Энди. Он обещает карьерные перспективы, убеждает, что ради них можно терпеть постоянные переработки и токсичную начальницу, а по факту просто использует людей. Эксплуатация труда, показанная в фильме, — явление далеко не случайное. Это одна из главных стратегий всей капиталистической системы. А журнал «Подиум» является лицом этой системы. Чтобы работа издания приносила максимум выгоды, здесь формируется корпоративная культура, главный принцип которой — эксплуатировать сотрудников.

Следствием такой системы требований стало распространение среди молодежи идеи о том, что добиться карьерного роста можно только в том случае, если ты выкладываешься на работе по полной. На Западе для подобных идей есть особый термин — grind culture. Дословно это переводится как «культура измельчения». Суть grind culture заключается в том, что начинающие специалисты должны вкалывать 24/7. Тем самым они якобы делают инвестиции в будущее: когда-нибудь (возможно, но это не точно) они займут высокий пост и перестанут быть объектами эксплуатации. Чтобы не углубляться в теорию, просто вспомните, как Энди бегала по всему Нью-Йорку, выполняя каждое поручение Миранды, как задерживалась на работе допоздна, как в любое время суток отвечала на звонки начальницы. И все ради призрачной мечты Энди о том, что через год ей дадут рекомендации, благодаря которым она сможет получить работу в лучших американских изданиях. Это и есть влияние grind culture.

Результатом эксплуатации работников часто становится бунт, как и в случае с Энди. Устав быть рабыней начальницы и заложницей собственных карьерных надежд, Энди уходит из «Подиума», так и не проработав положенный год. Это похоже на мини-модель восстания рабочего класса. Энди решает больше не использовать в качестве трамплина для карьерного роста работу, отнимающую силы, а идти по собственному пути. Кстати, предвестники того, что Энди так поступит в финале, есть уже в начале фильма. Ее студенческие статьи о протесте профсоюза работников и о движении против насилия — это же символ бунтарского духа героини. Уже поэтому ясно, что Энди не сможет долго работать под началом такого босса-тирана, как Миранда.

Осуждаются общество потребления и буржуазный образ жизни

Prada, Dior, Chanel, Hermès — фильм прямо-таки изобилует названиями люксовых брендов. При этом о них говорят так, будто и не стоит каждая вещь такой марки по несколько тысяч долларов. Носить люкс — это норма жизни, согласно неписаным правилам «Подиума». Это со временем понимает даже Энди и сама облачается в одежду, которую когда-то презирала. Общество потребления, навязывающее бренды как что-то жизненно необходимое, к чему должен стремиться каждый, — основа буржуазных ценностей. А сами буржуазные ценности — основа буржуазной идеологии, на которую опирается журнал «Подиум».

Миранда Пристли, пожалуй, главный символ буржуазного класса в фильме. Вспомните, как она впервые появляется в картине. Выходит из дорогой машины, за рулем которой сидит личный водитель. На ней шикарный меховой жакет. На ногах — элегантные туфли на шпильках, а на руке красуется сумка с надписью Prada. Дорогие вещи и бренды и в самом деле играют важную роль в создании идентичности потребителей. По крайней мере, мы так думаем. Выбирая люксовую вещь, мы уверены, что как минимум приобретаем индивидуальность, как максимум — приближаемся к тому красочному образу жизни, который пропагандирует глянец. Яркий пример — Лили, подруга Энди. Как горят ее глаза, когда Андреа приносит вещи от Миранды и Лили видит среди них сумку Marc Jacobs. В этот момент она уже даже забывает о том, что смеялась над работой и начальницей подруги.

В то же время фильм снимает с нас розовые очки и показывает, что зависимость от брендов — это не то, что на самом деле нужно человеку. Так, Энди не становится счастлива от того, что облачается в люксовую одежду. Ей оказываются не нужны шикарные вещи, привезенные из Парижа. Потому что для нее важнее гармония в отношениях с близкими и с самой собой. Энди не возвращает себе свой прежний облик, но и больше не стремится надеть роскошное платье от Dior или туфли от Jimmy Choo. Энди одевается так, как комфортно ей, а тяготящий ее груз брендовых вещей она без сожалений оставляет Эмили.

Высмеиваются стереотипы о женской внешности

Фильм иронизирует над представлениями о том, какой должна быть женщина. Все сотрудники «Подиума» считают, что женщина просто обязана выглядеть привлекательно: красиво одеваться, делать макияж, всегда ходить на каблуках. Отдельным пунктом идут изнуряющие диеты вроде той, что у Эмили: не есть ничего, кроме кусочка сыра. Таким, как Энди, то и дело ставят в укор то, что они ужасно одеты и якобы толстые. Хотя на самом деле с фигурой Энди все в порядке — это просто мнение постоянно худеющих сотрудниц «Подиума». Доходит даже до намека на то, что такая «непривлекательная» женщина не добьется успеха в карьере.

На деле же выходит по-другому. Энди со своей нестандартной, по меркам «Подиума», внешностью добивается успеха. Она завоевывает авторитет у Миранды не своим внешним видом, а умом, способностями, упорством в достижении цели, трудолюбием. Что в конце концов помогает Энди получить вожделенные рекомендации от Миранды. Внешность не оказывается решающей и в отношениях. Неоднократно парень Энди Нейт говорит ей о том, что ему все равно, как она выглядит, что он любит ее любой. Идеология «Подиума» рушится, как карточный домик. Потому что в конечном счете определяющими в жизни человека становятся его ум, характер и внутренний мир. А внешность совсем не главное.

Освещается проблема сексизма

На первый взгляд, фильм кажется одой селф-мейд-вумен. Обе главные героини — амбициозные карьеристки. Миранда уже добилась успеха и признания. Энди еще в начале карьерного пути, но, несомненно, имеет огромный потенциал. Однако на самом деле в фильме показана стереотипизация гендерных ролей. Так, окружение Энди недовольно тем, что карьера для нее становится важнее личной жизни. Вот почему никто из близких не поддерживает Энди в ее новых начинаниях. Парень девушки Нейт упрекает ее в том, что она все время пропадает на работе. Друзья смеются над работой Энди. Лили, организующая выставки, которые посещает весь бомонд, казалось бы, должна понимать подругу. Но даже она обвиняет Энди в том, что та стала другой. Ведь Энди, которую знала Лили, безумно любит Нейта. Даже отец героини проявляет беспокойство. И никто из них не хочет понять ее, а главное, принять то, что она меняется, развивается.

В этом смысле Миранда поначалу кажется доказательством обратного: того, что женщина может прекрасно совмещать карьеру и семью. Но это представление рушится, когда мы понимаем, что ради работы Миранда жертвовала многим: временем, которое она могла бы провести с дочерьми, вниманием к мужьям. Ни один из мужей, видимо, не примирился с тем, что для Миранды на первом месте работа, поэтому в конце фильма она разводится с очередным супругом. Миранда показана как антипример женщины. В одном из интервью, кстати, Мерил Стрип, сыгравшая Миранду, призналась, что эта роль едва не довела ее до депрессии. Ей так тяжело дался образ начальницы-тирана, что с тех пор она старается не вживаться в свои роли настолько сильно.

В чем-то с друзьями и парнем Энди можно согласиться. Устроившись в «Подиум», она стала работать в режиме нон-стоп и следовать правилам модного издания, которые раньше не принимала. Энди предала свои принципы, тем самым потворствуя порабощающей системе. А это хуже, чем само существование системы. Кто же все-таки прав: окружение Энди, уверенное в том, что личная жизнь важнее работы, или главные героини, стремящиеся построить карьеру? Финал фильма показывает, что здесь нет правых или виноватых. Для любого человека важен баланс между работой и личной жизнью. И Энди с Нейтом в итоге сумели примириться друг с другом и сохранить и карьеру, и отношения.

«Дьявол носит Prada» заслуженно имеет статус культового фильма 2000-х. Чуть ли не впервые в кино было показано закулисье глянца и fashion-индустрии. В гламурную эпоху нулевых фильм поднимает революционные темы эксплуатации труда, навязчивого маркетинга и бесконтрольного шопинга, сексизма и бодишейминга. Фильм заставляет нас вернуться к истокам, показывая, что карьера и деньги — это не единственная и не самая важная часть нашей жизни, что взаимоотношения между людьми по-прежнему на первом месте. А еще «Дьявол носит Prada» — это лучший фильм о моде нулевых, отражающий все тренды и тенденции той эпохи.