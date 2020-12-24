В чем секрет успеха Мадса Миккельсена — актера, который с возрастом становится все горячее и популярнее

У него были все шансы остаться никому не известным героем второго плана. Его путь в кино начался значительно позже, чем обычно начинают актеры, а родная страна от Голливуда была весьма далека. Теперь же «фабрика грез» распахнула перед ним свои двери, и вот он уже потеснил Джонни Деппа на олимпе славы.

Что за магия помогла датскому актеру Мадсу Миккельсену стать звездой мирового уровня? AdMe.ru считает, что эта магия называется харизмой.

1996: короткий метр и первая крупная роль

В то время как большинство актеров снимается уже с раннего детства, карьера Мадса началась достаточно поздно — в 30 лет. В детстве же, чтобы заработать немного карманных денег, Мадс кем только ни работал: от разносчика газет до посыльного.

«Я был посыльным у дантиста — привозил вставные зубы пожилым людям в большом деревянном ящике. Несколько штук я сломал, потому что всегда ездил на велосипеде, сокращая путь вниз по лестнице. Я был очень энергичным». Мадс Миккельсен

В юности он занимался гимнастикой и балетом. Кстати, именно в этот период он встретил свою будущую супругу Ханне Якобсен. В 1996 году Миккельсен поступил в театральную школу, чтобы изучать актерское искусство, а вскоре после этого получил свою первую роль в короткометражном фильме. Вырос Мадс на фильмах Брюса Ли и, подобно своему кумиру, тоже когда-то показывал отличные результаты в армрестлинге.

«Я мог победить практически всех, кто был на 20–30 кг тяжелее меня, только потому, что у меня была особая сила и настойчивость, удивлявшая всех. И конечно, когда ты небольших габаритов, иногда приходится немного хитрить». Мадс Миккельсен

Два дебютных фильма Миккельсена — снятые в Дании короткометражки «Кафе „Гектор“» и «Цветы заключенного» — сейчас, пожалуй, известны только преданным фанатам актера. Но первая крупная роль не заставила себя ждать: пусть фильм «Дилер» и был малобюджетным, приняли его тепло, и актерам он принес успех.

2000–2004: признание публики и съемки с известными актерами

В последующие годы Мадс еще не раз играл роли преступников, но народную любовь он снискал, появившись в криминальной комедии «Мерцающие огни». В его родной Дании фильм имел немалый успех и получил сразу две награды: приз зрительских симпатий и за лучшую операторскую работу. О Мадсе впервые заговорили как о самом привлекательном мужчине Дании, а в 2004 году Миккельсен оказался на одной съемочной площадке с такими признанными звездами, как Кира Найтли и Клайв Оуэн, сыграв Тристана в «Короле Артуре».

2006–2009: прорыв в кинокарьере, первые награды и участие в бондиане

За участие в фильме «После свадьбы» Миккельсен был удостоен множества номинаций и премий за лучшую мужскую роль. Возможно, во многом благодаря этому ему вскоре удалось поработать с Дэниелом Крейгом и Евой Грин. На момент, когда Мадс получил свою самую значимую к тому дню роль (главный антагонист Ле Шиффр в «Казино „Рояль“»), он не видел ни одного фильма о Бонде. Не смотрел он и оригинальный «Казино „Рояль“», впрочем, книгу тоже не читал. Помешало ли ему это сыграть обаятельного злодея? Да нисколько.

2012–2013: самые запоминающиеся драматические роли

Участие в съемках саги об агенте 007 стало лишь отправной точкой в череде заметных ролей. Новое десятилетие принесло Мадсу Миккельсену как минимум две знаковые роли. За фильм «Охота» к тому же Мадс получил приз лучшего актера Каннского кинофестиваля, а уж сколько преданных фанатов у сериала «Ганнибал», и сосчитать сложно: люди создают целые сообщества, посвященные сериалу, где дискутируют и просто восхищаются. Стоит ли сомневаться, что поклонников у Мадса существенно прибавилось? Персонаж, к слову, так нравился самому актеру, что он прихватил домой его одежду.

«Всегда стараюсь что-нибудь унести со съемок. Нынче я утащил один из самых красивых костюмов — серо-красный. А через неделю мне позвонили, потому что продюсеры захотели подарить мне костюм и спросили, какой я бы хотел. Я сказал: „Серый с красным“. Они говорят: „Мы пришлем его вам“, — а я ответил: „Не о чем беспокоиться, он уже у меня“. Так что все хорошо закончилось, и я не оказался вором». Мадс Миккельсен

2016: работа с Marvel и Lucasfilm

Не обошли стороной Мадса и студии-гиганты. Сразу две фантастические вселенные заполучили актера в свои ряды в 2016 году. В супергеройском фильме «Доктор Стрэндж» Мадс сыграл злодея по имени Кецилий, который противостоит, собственно, Стивену Стрэнджу (хотя сам актер и не считает своего персонажа злодеем), а в спин-оффе во вселенной Star Wars он получил роль отца главной героини. На роль Кецилия Миккельсен согласился сразу, лишь только режиссер рассказал, что его герой сможет летать, как мастер кунг-фу. По словам актера, у него появилась возможность воплотить все, о чем он мечтал, будучи подростком, поэтому он сразу сказал: «Я в деле!». А вот со «Звездными войнами» Мадс впервые познакомился, по его словам, поздновато — в 14 лет, зато потом успешно наверстал. Своим любимым героем саги он называет Хана Соло.

«Он всегда казался мне очень любопытным парнем. Он же эгоцентричный и самовлюбленный тип. Это же так по-человечески! Любит деньги, не занимает ничью сторону. То есть, к счастью, он занимает нашу сторону, но, думаю, если бы Империя предложила ему хорошие деньги, он бы точно переметнулся. Очень и очень человечный персонаж». Мадс Миккельсен

2019–2020: дебют в мире видеоигр, идеальный ведьмак и замена Джонни Деппу

В 2019 году увидела свет игра Хидэо Кодзимы под названием Death Stranding. Образ главного героя-антагониста был списан с Мадса Миккельсена: актер подарил персонажу свою внешность и мимику с помощью технологии Motion Capture. Сам Миккельсен, хоть и не считает себя большим любителем видеоигр, признается, что был просто ошеломлен Death Stranding и совместной работой с Хидэо.

Да, в «Ведьмаке» Мадс так и не сыграл. Однако когда сериал был еще на этапе актерских проб, поклонники вселенной активно выдвигали свои кандидатуры на роль главных героев. Большинство сошлось в том, что Миккельсен идеален для роли Геральта, однако сценаристы Netflix мольбы аудитории не услышали, и роль досталась Генри Кавиллу. Но верные фанаты не отчаялись: с помощью технологии DeepFake они заменили лицо Генри на лицо Мадса в некоторых сценах. Надо сказать, смотрится весьма убедительно.

Не так давно стало известно, что в следующей части «Фантастических тварей» Мадс Миккельсен заменит на съемочной площадке Джонни Деппа и сыграет Грин-де-Вальда (напомним, Депп был отстранен от съемок после судебного процесса о клевете в отношении таблоида Sun). И хотя фильм выйдет на экраны лишь в 2022 году, поклонники могут увидеть Мадса Миккельсена в новом амплуа уже сейчас, и в этом им на выручку снова приходит DeepFake. Ну а пока весь мир ждет премьеру, можно порадоваться за Мадса по другому поводу: совсем недавно фильм с его участием, «Еще по одной», выиграл сразу несколько наград в рамках Премии Европейской киноакадемии.