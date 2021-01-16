В чем секрет Станиславского — режиссера, по системе которого играют ярчайшие актеры мира
Константин Станиславский — русский актер и режиссер, который разработал всемирно известную актерскую систему. Без нее театральное и кинематографическое искусство сегодняшнего дня было бы иным, и даже многие звезды Голливуда сияли бы не так ярко. Одна лишь фраза, позаимствованная у Станиславского, побуждает актеров усердно работать над собой и становиться лучше. Эта фраза известна каждому: «Не верю!»
Мы в AdMe.ru решили поближе познакомиться с личностью легендарного театрального деятеля и выяснили, что его жизнь наполнена яркими событиями, которые так и просятся быть экранизированными.
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Родился Константин Алексеев, который прославился на весь мир под псевдонимом Станиславский, в 1863 году в семье московского купца. Предки его были крепостными крестьянами, получившими вольную и построившими доходный бизнес. В кругу домашних будущего создателя актерской системы называли ласково Кокося. Во взрослом возрасте в частных переписках театральный деятель любил подписывать письма своим семейным прозвищем.
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Маленький Костя отличался замкнутостью и боязнью публики. Он не мог выйти к гостям, как старший брат, и сыграть на рояле или рассказать стихотворение. А няня мальчика говорила: «Нечем похвастаться им». Тем не менее Костя грезил публичными выступлениями, и в детских играх они были связаны с цирковым манежем. В своих мечтах он был директором заведения с клоунами и укротителями, которое называлось «Цирк Констанцо Алексеева». Со временем это увлечение ушло на второй план, уступив место его величеству театру.
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Вся семья Алексеевых была увлечена театром. В имении в Любимовке даже построили флигель с настоящей сценой и зрительским залом, куда приглашали знакомых на представления. Среди знати тех времен это было распространенное развлечение — домашний театр, разве что отдельное здание не каждый мог себе позволить. К подростковому возрасту застенчивость Коcти исчезла или была тщательно замаскирована, потому что он с удовольствием принимал участие в постановках как дома, так и в других любительских театрах. Сцена прочно завладела умом молодого человека.
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Двоюродный брат Константина, Николай Алексеев, служил московским городским головою. Он преобразил город, построив здания городской думы, исторического музея, открыв множество училищ, а также свое жалованье он часто жертвовал на благотворительность. Про своего увлеченного театром кузена говорил так: «У Кости в голове совсем не то, что нужно».
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Дебют Станиславского перед настоящей публикой в театре Корша, по его словам, ознаменовался провалом, и он думал над тем, как бы ему уйти незамеченным. В этот неудачный момент к нему подошел Антон Павлович Чехов и сказал: «Вы же, говорят, чудесно играете мою пьесу „Медведь“. Послушайте, сыграйте же. Я приду смотреть, а потом напишу рецензию. И авторские получу. 1 рубль 25 копеек». Станиславский воспринял эти слова как издевательство, но спустя годы осознал, что Чехов просто хотел его ободрить в свойственной ему манере.
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В мемуарах Константин Сергеевич признавался, что, к его собственному стыду, он некоторое время недолюбливал Чехова и не понимал его юмора по отношению к себе, однако впоследствии их творческий тандем порадовал публику блестящими постановками «Чайки» и «Вишневого сада». Во время подготовки к спектаклю «Чайка» были сделаны памятные снимки. На фото внизу можно узнать Чехова по знаменитому пенсне (он смотрит в кадр), а Станиславский в профиль стоит позади стола с записной книжкой в руках.
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Мало кто знает, но младший брат Константина приходился ему на самом деле сыном. Его родила крестьянская девушка Дуняша, работавшая в доме Алексеевых, в 1883 году. Так как новоиспеченному отцу незаконнорожденного ребенка было всего 20 лет, то ответственность за судьбу малыша взял его дед, отец Константина. Он усыновил мальчика и назвал его, как и старшего сына, Владимир, в семье же его называли Дуняшин Володя. Самой же Дуняше позволили жить в семье Алексеевых подле ребенка. Первый сын Станиславского получил блестящее образование и стал ученым-историком.
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Однажды некая Мария Петровна Перевощикова, служащая классной дамой в Екатерининском институте, принимает участие в любительском благотворительном спектакле, где по воле случая играет и Станиславский. В те годы считалось, что порядочная девушка не может быть актрисой, и даже псевдоним Лилина не спасает девушку из хорошей семьи от испорченной репутации. Театр ставит жирный крест на ее карьере в институте. Но взамен 20-летняя Мария Петровна получила нечто более ценное: бессменного спутника жизни в лице Станиславского, который хотел видеть в ней и актрису своей труппы, и супругу. В письме своему товарищу он пишет, что «влюбился в нее до чертиков». Летом 1889 года Константин и Мария венчаются и больше не расстаются.
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К 1896 году Константин Сергеевич уже получил должное признание и в качестве актера, и в качестве режиссера. Его называют одним из лучших в своем деле в России. Но Станиславскому этого было недостаточно. Он мечтал создать новый театр для самой широкой публики и искал соратников. В то же время режиссер Владимир Немирович-Данченко стремился познакомиться со Станиславским. Летом 1897 года театральные деятели встретились в ресторане «Славянский базар», где проговорили 18 часов кряду. Эта легендарная беседа стала фундаментом для основания Московского Художественного театра, который открыл свои двери в 1898 году.
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Станиславский был восхищен талантом известной танцовщицы Айседоры Дункан, о чем писал ей в письмах. Они встречались в Париже или Москве и обсуждали совместные творческие проекты, но американка имела еще и личные интересы относительно деятеля. На одной из встреч Айседора Дункан предложила Станиславскому станцевать для него пикантный танец. Он был настолько сконфужен, что неожиданно изъявил желание посмотреть на выступление вместе с супругой. Позднее он жаловался жене на Айседору: «Не понимаю, чего она от меня хочет?» В окружении Константина Сергеевича замечали, что танцовщица положила на него глаз, но его благородная любовь к супруге отрицала любой адюльтер.
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В первые годы существования МХТ Константин Сергеевич приступает к работе над созданием своей пресловутой «системы», когда, будучи на вершине театральной карьеры, он вновь начинает испытывать неловкость перед публикой, как в детстве. Актерская игра превратилась в механическое действие, и он искал способы превратить ее в искусство. Станиславский начал формировать правила «актерского туалета», которые были призваны настроить актера на творческий лад. Позднее они будут собраны под обложкой книги «Работа актера над собой». При этом он до жути боялся того, что его учение будут воспринимать как непреложную истину. Константин Сергеевич призывал никогда не останавливаться в поисках совершенства.
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В системе Станиславского важная роль отводится эмоциональной памяти актера. Работая над ролью, он должен исследовать свое внутреннее «я», найти нужное переживание и испытать его вновь на сцене. Если подходящих воспоминаний нет, артисту следует обратиться к фантазии и представить мироощущение своего персонажа, понять логику его действий и одобрить все сказанные им фразы. Только так можно пережить чувства героя на сцене, что сделает игру неповторимой. Действуя таким образом, приверженцы системы Станиславского идут на неординарные поступки, например проводят долгое время в тюремных условиях для роли заключенного или голодают, чтобы показать страдания своего героя в тяжелые исторические периоды.
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В связи с революциями начала прошлого века театр несет убытки, и Станиславский принимает решение вывезти труппу на гастроли в Европу. Западная публика приходит в полный восторг от постановок, чему Константин Сергеевич несказанно удивляется. Он пишет родным, что никогда еще не читал таких рецензий на свои спектакли. Почти все они заканчивались словами: «Как опередили русские нас в искусстве!» Драматург Герхарт Гауптман восхищенно высказывается об одном из спектаклей: «Там играют не люди, а боги!»
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Февральская революция, которая провела черту между двумя эпохами, отразилась и на Константине Станиславском. От былого семейного состояния не осталось и следа, доход поступал только от театральной деятельности, но и его мэтр боялся лишиться. Вместе с супругой его выселили из квартиры в 1921 году, а в их новое скромное пристанище по ночам беспардонно наведывались проверяющие. Благородное происхождение стало клеймом.
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Фаина Раневская «заочно» обожала Станиславского и многократно посещала спектакли с его участием. Позднее актриса говорила, что испытывает досаду от того, что все говорят только о системе, забывая его блестящие роли в театре. Однажды ей посчастливилось встретить своего кумира, о чем она с теплотой вспоминала всю жизнь. Она шла по Леонтьевскому переулку и случайно увидела его. Раневская растерялась и неожиданно выпалила: «Мальчик мой дорогой!», чем заставила Станиславского рассмеяться. Когда в августе 1938 года актриса узнала о кончине любимого театрального деятеля, она так плакала, что издаваемые ею звуки, по ее собственному признанию, «напоминали собачий лай».
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Без Константина Сергеевича и Голливуд был бы другим, ведь он оказал опосредованное влияние на становление множества легендарных актеров. Опираясь на систему Станиславского, режиссер Ли Страсберг основал школу актерского мастерства, через которую прошли Мэрилин Монро, Марлон Брандо, Пол Ньюман, Роберт де Ниро и другие. Культовый актер Аль Пачино, сыгравший в фильмах «Крестный отец», «Лицо со шрамом», «Запах женщины», говорит: «Я не из Голливуда. Я из Станиславского». Из звезд помоложе ярким приверженцем системы является Майкл Фассбендер.
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Систему Станиславского не только хвалят, но и критикуют. Одним из первых по деятелю прошелся Михаил Булгаков в своем романе на театральную тематику «Черный снег». Прототипом одного из героев стал сам Константин Сергеевич. Литературный персонаж руководит репетициями театра в соответствии со своей «системой», его подход искажает пьесу, а игра актеров лучше не становится. Этим произведением Булгаков высмеивал мэтра, с которым не смог сработаться в театре. Он даже упомянул в романе кота, и в нем все узнали любимого питомца Станиславского по кличке Кот Котович. Константин Сергеевич восхищался пушистым другом и даже ставил в пример актерам.
- С 1994 года в России существует премия имени Станиславского для театральных деятелей, а с 2001 года в рамках Московского международного кинофестиваля актерам кино вручается приз «Верю. Константин Станиславский». В разные годы им были удостоены Джек Николсон, Фанни Ардан, Хелен Миррен, Катрин Денев, Микеле Плачидо. Последний заявил, что награда имени Станиславского ценнее, чем «Оскар». В 2019 году приз получил Рэйф Файнс. Актер прославился благодаря фильмам «Английский пациент», «Список Шиндлера», «Грозовой перевал» и «Гарри Поттер». Присутствующие заметили, что, получая награду, Рэйф Файнс выглядел растроганным и едва сдерживал слезы. Ранее он признавался, что работы Станиславского занимают важное место в его жизни, а значит, этот момент стал знаковым для актера.
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Племянник Константина Сергеевича, посвятивший роду Алексеевых книгу, писал о своем знаменитом дяде так: «Я никогда не видел в глазах Константина Сергеевича ничего нахального, наглого, настырного, что могло бы оскорбить собеседника и присутствующих. Глаза могли быть гневными, холодными, более того — ледяными и недобрыми, хотя недоброе это выражение обычно быстро переходило в беспомощно-растерянное, а затем в обиженное, досадующее на обстоятельства и причины, породившие его гнев или неприязнь».
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Помимо руководств для актеров Константин Сергеевич оставил нам также и мемуары, в которых делится воспоминаниями из детства, повествует о творческом пути и взаимоотношениях с великими людьми ушедшей эпохи: Толстым, Горьким, Рубинштейном. Одну из книг под названием «Моя жизнь в искусстве» Станиславский подарил внучке и подписал ее так: «Ищи пути в духовной жизни, только она нужна и содержательна. Все остальное скоро приедается и надоедает. Обожающий тебя деда». Мы считаем, этот завет следует принять к сведению и нам.
Какой факт о Константине Станиславском стал для вас неожиданностью?