В чем секрет Станиславского — режиссера, по системе которого играют ярчайшие актеры мира

Мало кто знает, но младший брат Константина приходился ему на самом деле сыном . Его родила крестьянская девушка Дуняша, работавшая в доме Алексеевых, в 1883 году. Так как новоиспеченному отцу незаконнорожденного ребенка было всего 20 лет, то ответственность за судьбу малыша взял его дед, отец Константина. Он усыновил мальчика и назвал его, как и старшего сына, Владимир, в семье же его называли Дуняшин Володя. Самой же Дуняше позволили жить в семье Алексеевых подле ребенка. Первый сын Станиславского получил блестящее образование и стал ученым-историком.

Однажды некая Мария Петровна Перевощикова, служащая классной дамой в Екатерининском институте, принимает участие в любительском благотворительном спектакле, где по воле случая играет и Станиславский. В те годы считалось, что порядочная девушка не может быть актрисой, и даже псевдоним Лилина не спасает девушку из хорошей семьи от испорченной репутации. Театр ставит жирный крест на ее карьере в институте. Но взамен 20-летняя Мария Петровна получила нечто более ценное: бессменного спутника жизни в лице Станиславского, который хотел видеть в ней и актрису своей труппы, и супругу. В письме своему товарищу он пишет, что «влюбился в нее до чертиков». Летом 1889 года Константин и Мария венчаются и больше не расстаются.