В 2017 году в сеть попал предполагаемый финал «Игры престолов». Вот как все могло быть

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В 2017 году кто-то выложил в интернет файл, назвав его «утечкой сценария» 8-го сезона «Игры престолов». Некоторые отнеслись со скепсисом, но многие были в восторге от прочитанного: по их мнению, сериал должен был закончиться именно так. Если это действительно был оригинал, то создателям пришлось все переписывать. Пожалуй, это логичное объяснение некоторых нестыковок в сюжете.

Мы в AdMe.ru изучили представленный сценарий и провели сравнительный анализ судеб основных персонажей сериала. Осторожно, спойлеры!

Серсея Ланнистер

Могло быть: убита Арьей в обличие Квиберна и волчицей Нимерией. Стало: умирает с Джейме под обломками Твердыни Мейгора, пытаясь укрыться в ней.

Арья Старк

Могло быть: в 1-й серии Арью посещает Якен Хгар и дает флакон с ядом, чтобы она убила Серсею. Она отправляется в Королевскую Гавань с Псом. В 5-й серии Арья убивает Серсею. В финале она с волчицей Нимерией уплывает в Эссос. Стало: убивает Короля Ночи, каким-то образом пройдя всю армию мертвых и выпрыгнув из ниоткуда. В конце сериала отправляется путешествовать, уплывая в Закатное море.

Теон Грейджой

Могло быть: спасает сестру Яру, но погибает от рук Эурона, своего брата. Стало: убит Королем Ночи в попытке защитить Брана.

Бран Старк

Могло быть: в битве с армией Короля Ночи контролирует дракона Рейгаля, но они оба погибают от рук ходоков. В конце сезона воскресает. Стало: в финале сезона становится правителем Шести Королевств.

Дейенерис Таргариен

Могло быть: во 2-й серии мы узнаем, что она беременна от Джона. В 4-й серии ее встречает Мелисандра и предупреждает, что для победы ей придется принести в жертву ребенка, но Дейенерис прогоняет ее. В 5-й серии она рожает на Драконьем камне под грохот войны. Оказывается, что выжить может либо она, либо ребенок. Дейенерис решает спасти жизнь дочери. Она дает ей имя Лианны, матери Джона. Стало: постепенно сходит с ума, начиная с середины сезона. Сжигает почти всю Королевскую Гавань вместе с жителями. Становится королевой и заявляет о намерениях продолжать кампанию захвата территорий, после чего окончательно теряет доверие большинства героев. Умирает от руки Джона во время поцелуя.

Варис

Могло быть: облегчает страдания Дейенерис, вонзая ей меч в сердце. Умирает от руки воина Королевской Гавани, пришедшего за Матерью драконов. Стало: казнен огнем Дрогона по приказу Дейенерис за измену.

Сэмвелл Тарли

Могло быть: принимает роды, спасает ребенка Дейенерис. В финале мы видим его в Просторе с Лилли, которая теперь леди Тарли. Сэм узнает, что она беременна от него. Стало: занимает должность Великого Мейстера при короле Бране.

Давос Сиворт

Могло быть: отдает приказ убить Мелисандру. В финале говорит, что уплывет к жене и начнет спокойную жизнь. Стало: становится Мастером над кораблями на службе у Брана Сломленного.

Джон Сноу

Могло быть: убивает Короля Ночи верхом на Дрогоне в 5-й серии сезона, чем останавливает армию мертвецов. Джона выбирают королем, но в решающей битве за Королевскую Гавань он погибает от взрыва дикого огня. Стало: убивает Дейенерис, после чего его ссылают на Стену. Там он воссоединяется с одичалыми и волком Призраком.

Король Ночи

Могло быть: методично и последовательно завоевывает земли живых, погибает ближе к концу сезона от руки Джона Сноу. Стало: захватывает Винтерфелл и не спеша направляется к Брану. Но тишину нарушает Арья, внезапно пронзив его кинжалом.

Джейме Ланнистер

Могло быть: заводит роман с Бриенной. Убивает Эурона, спасая Джона от последнего удара. Погибает, пытаясь убежать от взрыва дикого огня. Стало: заводит роман с Бриенной, а днем позже отправляется спасать Серсею. Убивает Эурона, но погибает вместе с сестрой под обломками Твердыни Мейгора.

Бриенна Тарт

Могло быть: героически сражается с превосходящими силами ходоков, но получает несколько серьезных ран. Умирает на руках у Джейме. Стало: возглавляет армию короля Брана.

Джорах Мормонт

Могло быть: вместе с Джейме приходит на помощь Джону, но погибает от взрыва дикого огня. Стало: получает множество ран, защищая Дейенерис. Умирает у нее на руках после битвы.

Сандор «Пес» Клиган

Могло быть: убивает брата Грегора огнем, помогая Арье добраться до Серсеи. Умирает вместе с Джейме и Джорахом, спасая Джона. Стало: пытаясь убить брата, падает вместе с ним в огонь и погибает.

Бронн

Могло быть: с самого начала сражается в армии за Север. В конце отказывается спасать Джона, понимая, что умрет сам. Остается в живых. Стало: почти не появляется в сезоне, а в конце занимает Хайгарден и становится Мастером над монетой при дворе короля Брана.

Эурон Грейджой

Могло быть: женится на Серсее, но они ненавидят друг друга. Радуется смерти Серсеи и становится правителем Шести Королевств. Погибает в битве с Джоном и Джейме в конце сезона. Стало: убивает дракона Рейгаля, появляясь с целым флотом неожиданно для всех, даже для Дейенерис, летящей в облаках. Умирает от рук Джейме, но сильно ранит его.

Санса Старк

Могло быть: отдает несколько важных приказов в битвах с ходоками. Заводит роман с Джендри. В финале становится леди Винтерфелла, а ее супруг Джендри — лордом Штормовых земель. Стало: становится королевой Севера.

Тирион Ланнистер

Могло быть: в предпоследней сцене мы могли бы увидеть, что Тирион — король-регент и десница при дочери Дейенерис и Джона — королеве Лианне. Вместе с Миссандеей он заботится о ней и воспитывает ее. «Игра престолов — это не детские игрушки, и за нее надо дорого платить», — произносит Тирион в конце. Стало: публично отказывается быть десницей Дейенерис, после того как она разрушает Королевскую Гавань. Приговаривается к смертной казни, но после смерти Дейенерис становится десницей короля Брана.

Финальная сцена

Могло быть: одинокий белый ходок несет тело Брана к алтарю. Мы видим, что из груди Старка торчит кинжал из драконьего стекла. Выполняется некий ритуал, после чего Бран открывает ярко-голубые глаза. Ходок возлагает корону на голову Брана, и алтарь начинает покрываться льдом... Стало: мы увидели Арью, отправляющуюся на запад от Вестероса; избрание Сансы королевой Севера, а Брана — королем Шести Королевств; воссоединение Джона с одичалыми и Призраком. О судьбе остальных персонажей вы можете прочитать в полной версии предполагаемого первого сценария.

Как вы думаете, смогли ли создатели сериала превзойти первый вариант сценария?