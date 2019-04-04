11 настоящих причин смерти наших любимых героев (Для вас тоже «Комиссар Рекс» — главная драма детства?)

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Мы смотрим сериал или фильм из нескольких частей и невольно прикипаем душой к героям. И когда один из наших любимчиков вдруг умирает, мы начинаем костерить режиссера последними словами. К такому нас жизнь точно не готовила. Но чаще всего дело вовсе не в коварстве сценариста и режиссера. Усталость, ужасное поведение и даже смерть актера — вот неполный список причин, по которым нам приходится прощаться с любимыми персонажами.

AdMe.ru разузнал, отчего киношникам пришлось убить ярких героев, когда, казалось бы, ничто не предвещало беды.

1. Лоренс Катнер, сериал «Доктор Хаус» (Кэл Пенн)

Сперва зрители возмущались и долго не могли привыкнуть к новой команде Хауса, в которую входили Тауб, Тринадцать и Катнер. А потом столь же бурно реагировали на самоубийство одного из своих новых любимчиков — Лоренса Катнера. Действительно, этот поступок никак не вязался с образом героя и стал большой неожиданностью для поклонников сериала. Такое спешное решение киношников связано с тем, что актер Кэл Пенн оставил съемки, получив должность заместителя директора офиса по связям с общественностью в администрации тогдашнего президента США Барака Обамы.

2. Мама Говарда, сериал «Теория Большого взрыва» (Кэрол Энн Сьюзи)

Любители сериала никогда не видели этого персонажа, но отлично знали ее голос, привыкли к нему и полюбили. Поэтому смерть мамы Говарда задела всех за живое. К сожалению, умерла не только миссис Воловиц, но и сама актриса. Кэрол Энн Сьюзи скончалась от рака в 2014 году.

3. Прю Холливелл, сериал «Зачарованные» (Шеннен Доэрти)

Старшая сестра из "Зачарованных" Прю была ключевым персонажем на протяжении 3 сезонов. Поэтому можно понять негодование поклонников сериала, когда девушка погибла от руки демона Шекса. Это был вынужденный ход. К тому времени актриса, которая играла персонажа, порядком утомила команду. Шеннен Доэрти постоянно конфликтовала с партнерами, особенно с Алисой Милано, и к концу 3-го сезона отношения между коллегами сильно осложнились.

4. Чарли Харпер, сериал «Два с половиной человека» (Чарли Шин)

Благодаря главной роли в популярном ситкоме «Два с половиной человека», Чарли Шин получил премию ALMA, 3 номинации на «Эмми» и 2 — на «Золотой глобус». Казалось, скандальному актеру удалось перезагрузить карьеру, можно жить да не тужить. Но в 2011 году руководству сериала пришлось приостановить съемки. Чарли Шин попал в больницу, как позже выяснилось, после бурной вечеринки. Оттуда он отправился прямо в реабилитационный центр из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Кроме того, актер позволил себе резко и некрасиво высказаться на публике о режиссере сериала, что, пожалуй, стало последней каплей. С 9-го сезона Шина в сериале заменил Эштон Кутчер.

5. Туко Саламанка, сериал «Во все тяжкие» (Рэймонд Крус)

Исключительно отрицательного героя играть очень непросто, особенно если делаешь это на протяжении долгого времени. Негатив и агрессия персонажа просто поглощают актера и вытягивают всю энергию. Так было и с Рэймондом Крусом, который, не выдержав нагрузки, попросил убить своего героя. И вряд ли кто-то из зрителей стал переживать по этому поводу. Отдохнув от Туко, Крус вернулся к своему персонажу в приквеле Breaking Bad — сериале «Лучше звоните Солу».

6. Мэтью Кроули, сериал «Аббатство Даунтаун» (Дэн Стивенс)

Третий сезон стал последним для персонажа Дэна Стивенса. Юрист Мэтью Кроули разбился в автокатастрофе, чем заставил зрителей удивленно ахнуть. Но сам актер не переживал по этому поводу, ведь такой финал был продиктован его инициативой. Актер решил не продлевать контракт на 4-й сезон и попробовать себя в чем-то новом. Говорят, он стал терять нить повествования из-за запутанного сюжета и устал от этого.

7. Карен Маккласки, сериал "Отчаянные домохозяйки" (Кэтрин Джустен)

Карен появляется во всех 8 сезонах сериала. Персонаж Кэтрин Джустен полюбился зрителям и принес актрисе премию «Эмми». Примечательно, что у героини был рак, как и у самой актрисы. Экранная Карен скончалась в 2012 году от ужасной болезни, а через 20 дней после выхода эпизода не стало и самой актрисы.

8. Миллиардер Питер Грегори, сериал "Кремниевая долина" (Кристофер Эван Уэлш)

Кристофер Эван Уэлш успел талантливо сыграть миллиардера в сериале «Кремниевая долина» лишь в 5 эпизодах первого сезона. Но этого было достаточно, чтобы зрители горько сожалели о смерти персонажа. К сожалению, Кристофер умер вместе с ним: у актера был рак легкого. Команде пришлось спешно менять сценарий в связи со скорбным событием.

9. Фрэнк Андервуд, сериал "Карточный домик" (Кевин Спейси)

Фрэнк Андервуд был убит своим сподвижником Дагом Стемпером. Тот представил все как несчастный случай после передозировки наркотиками. Поступить так с любимым многими героем пришлось из-за того, что Netflix решил разорвать все отношения с Кевином Спейси. Всему виной — обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против актера.

10. Мартин Риггс, сериал "Смертельное оружие" (Клейн Кроуфорд)

Рейнджер Мартин Риггс, за которым наблюдали любители сериала в 1-м и 2-м сезонах, был убит сводным братом. А все из-за отвратительного поведения актера Клейна Кроуфорда на съемочной площадке. Его уволили после нескольких обвинений в эмоциональном насилии и создании нездоровой рабочей атмосферы.

11. Рихард Мозер, "Комиссар Рекс" (Тобиас Моретти)

Убийство обаятельного хозяина Рекса в популярном сериале 90-х — пожалуй, одно из главных разочарований нашего детства. Мы сокрушались, плакали и жалели бедного пса, опять потерявшего своего человека. На самом деле актер Тобиас Моретти просто устал. «Проводить столько времени рядом с собакой, пусть даже такой умной, как Рекс, — явный перебор, — признался актер. — Я устал быть пятой ногой Рекса».