Узнайте, кто был главным красавчиком Голливуда в год вашего рождения
Эти актеры не только снимались в кассовых фильмах, но и сводили с ума миллионы поклонниц в свое время. Мы же приготовили для вас шутливый тест, который покажет, кто был на самом пике популярности в год вашего рождения. Обязательно поделитесь своим вариантом в комментариях: посмотрим, кто из звезд встретится в них чаще других.
Мы в AdMe.ru уже нашли своих кумиров — и знаете, в этом что-то есть.
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© Days of Thunder / Paramount Pictures