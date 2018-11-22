Узнайте, кто был главным красавчиком Голливуда в год вашего рождения

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Эти актеры не только снимались в кассовых фильмах, но и сводили с ума миллионы поклонниц в свое время. Мы же приготовили для вас шутливый тест, который покажет, кто был на самом пике популярности в год вашего рождения. Обязательно поделитесь своим вариантом в комментариях: посмотрим, кто из звезд встретится в них чаще других.