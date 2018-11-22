Узнайте, кто был главным красавчиком Голливуда в год вашего рождения

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Эти актеры не только снимались в кассовых фильмах, но и сводили с ума миллионы поклонниц в свое время. Мы же приготовили для вас шутливый тест, который покажет, кто был на самом пике популярности в год вашего рождения. Обязательно поделитесь своим вариантом в комментариях: посмотрим, кто из звезд встретится в них чаще других.

Мы в AdMe.ru уже нашли своих кумиров — и знаете, в этом что-то есть.

1.

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© One Flew Over the Cuckoo's Nest /Fantasy Films  

2.

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© Rocky / Chartoff-Winkler Productions  

3.

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© Saturday Night Fever / Robert Stigwood Organization (RSO)  

4.

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© Superman / International Film Production  

5.

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© Kramer vs. Kramer / Columbia Pictures Corporation  

6.

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© Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back / Lucasfilm Ltd.  

7.

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© True Confessions / Chartoff-Winkler Productions  

8.

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© Author! Author! / 20th Century Fox Film Corporation  

9.

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© Sudden Impact / Warner Bros. Pictures Co.  

10.

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© The Terminator / Euro Film Funding  

11.

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© Mad Max Beyond Thunderdome / Kennedy Miller Productions  

12.

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© Nine 1/2 Weeks / Galactic Films  

13.

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© The Untouchables / Paramount Pictures  

14.

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© Die Hard / 20th Century Fox Film Corporation  

15.

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© Indiana Jones and the Last Crusade / Paramount Pictures  

16.

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© Days of Thunder / Paramount Pictures  

17.

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© Ghost / Paramount Pictures  

18.

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© Dracula / Columbia Pictures Corporation  

19.

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© Intersection / Paramount Pictures  

20.

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© Only You / TriStar Pictures  

21.

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© Se7en / New Line Cinema  

22.

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© Independence Day / 20th Century Fox Film Corporation  

23.

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© Titanic / 20th Century Fox Film Corporation  

24.

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© The X Files / 20th Century Fox Film Corporation  

25.

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© The Matrix / Warner Bros. Pictures Co.  

26.

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© Sleepy Hollow / Paramount Pictures  

27.

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© Ocean's Eleven / Warner Bros. Pictures  

28.

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© Frida / Miramax Films  

29.

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© The Butterfly Effect / FilmEngine  

30.

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© Closer / Columbia Pictures  

31.

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© Sahara / Babelsberg Film GmbH  

32.

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© Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest / Walt Disney Pictures  

33.

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© 300 / Warner Bros. Pictures  

34.

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© Twilight / Summit Entertainment  

35.

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© The Proposal / Touchstone Pictures  

36.

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© Prince of Persia: The Sands of Time / Walt Disney Pictures  

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