Как закончились 10 наших любимых сериалов

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Проблема многих длинных сериалов заключается в том, что их сложно досмотреть до конца. Порой нам не хватает времени и терпения, а иногда наши интересы попросту меняются. Но все же очень интересно узнать, чем все закончилось для героев, за судьбу которых мы так сильно переживали. AdMe.ru собрал описания 10 финалов известных и любимых многими сериалов. В конце подборки вас ждет неожиданный бонус.

Секс в большом городе (1998–2004)

Кэрри чувствует себя несчастной в Париже с новым возлюбленным, об этом узнает ее «мужчина мечты» и прилетает, чтобы наконец сказать, как Кэрри дорога ему. Миранда и Стив вместе воспитывают ребенка, а Шарлотта и Гарри удочеряют малютку из Китая. Саманта окончательно побеждает рак и остается вместе со Смитом. В общем, полный хэппи-энд, который, как оказалось, обрадовал отнюдь не всех поклонниц сериала, ведь сладкий финал предал мысль, пронесенную через сотни серий: женщина может быть счастлива и без мужчины.

Как я встретил вашу маму (2005–2014)

Финал этого долгоиграющего и яркого ситкома обескуражил фанатов. Вскоре после свадьбы «мама» детишек скончается от тяжелой болезни. Спустя 6 лет Тэд наберется смелости рассказать свою историю детям. Они все поймут и уговорят папу вновь попытать счастье с Робин. В финальной серии Тэд будет стоять под окнами Робин с синим французским горном в руке, известным поклонникам сериала. Маршалл станет верховным судьей штата (они с Лили по-прежнему вместе), а у Барни появится горячо любимая внебрачная дочь, и он наконец остепенится.

Во все тяжкие (2008–2013)

Столь полюбившийся многим учитель химии Уолтер Уайт все-таки погибает, и вовсе не из-за тяжелой болезни, о которой зрители узнают в самом начале первого сезона. Его убивают в перестрелке (криминальное прошлое не отпустило Уолтера), но перед этим он успевает попрощаться с женой и передать семье все свои накопления. Джесси продолжает жить, но вопрос о том, сможет ли он вернуться к нормальной жизни или возьмется за старое, остается открытым даже после финальных титров.

Сплетница (2007–2012)

Сериал закончился хорошо для всех главных персонажей: Серена вышла замуж за Дэна, а Чак и Блэр все-таки будут вместе. Но не обошлось и без неожиданных поворотов. Интригу, которую сценаристам удалось продержать на протяжении всего сериала, раскрыли в последнем эпизоде. Сплетницей, распускавшей слухи об учениках престижной школы Манхэттена, оказался... Дэн Хамфри. Парень публично признается в этом и просит у всех прощения. «Сплетницы» больше не существует.

Дневники вампира (2009–2017)

Финал этой долгоиграющей вампирской саги оказался весьма душещипательным, ведь отнюдь не всем героям удалось выжить. Чтобы вернуть Кэтрин обратно в ад, одному из братьев Сальваторе пришлось пожертвовать собой. Стефан взял весь удар на себя, оставив брату Деймону право прожить жизнь простого человека рядом с прекрасной Еленой. Кэролайн, ставшая женой Стефана, оплакивает любимого, но понимает, почему он был вынужден так поступить. Кэролайн и Аларик открывают в доме братьев Сальваторе школу для «одаренных детей». Прожив долгую жизнь вместе, Деймон и Елена умирают и воссоединяются со своими родными.

Доктор Хаус (2004–2012)

«Все умирают» — как бы говорят нам сценаристы финальной серии. И даже доктор Хаус. Хаус, которого должны посадить в тюрьму из-за врачебной халатности, решает свести счеты с жизнью. Его пытаются отговорить от этой затеи призраки коллег, ушедших в мир иной. Он внимает им, но в итоге у него не получается спастись из горящего здания. Якобы не получается. В лучших традициях Шерлока Холмса, на панихиде Хауса Уилсон (его друг, умирающий от рака) получает СМС от... Хауса, который сфальсифицировал собственную смерть, чтобы перед финальными титрами укатить вместе с Уилсоном в закат на мотоциклах и исполнить последние желания умирающего друга.

Санта-Барбара (1984–1993)

Этот список был бы неполным без одной из самых долгоиграющих мыльных опер. «Санта-Барбара» завершила свою историю на 2040-й серии (!). Самая красивая пара сериала, Круз и Иден, распалась из-за психического заболевания Иден (раздвоение личности). Мейсон все-таки женился на Джулии, они взяли на воспитание девочку-подростка. Си Си Кэпвелл и София наконец-то помирились и сошлись, а Келли вышла замуж за Коннора Маккейба. Тем, кому все эти имена уже мало что говорят (автору статьи в том числе), просто стоит знать, что сериал получил счастливый конец: все помирились и поженились. И напоследок зрителям показали исполнительного продюсера сериала Пола Роуча, выходящего из студии и топчущего окурок. Занавес. Титры.

Отчаянные домохозяйки (2004–2012)

Сериал о похождениях отчаянных дамочек в тихом американском пригороде закончился на довольно позитивной ноте. Четверо подруг в итоге покинули Вистерия Лейн: Сьюзан переехала вслед за Джули, Габриэль занялась развитием сайта персональных закупок, а вскоре после этого стала телеведущей, Линетт и Том помирились и обосновались в Нью-Йорке, где у них появилось аж 6 внуков, а Бри начала строить политическую карьеру и вышла замуж за адвоката. В итоге «домохозяйки» смогли реализовать себя не только в личной жизни.

Декстер (2006–2013)

Многие поклонники сериала о необычном серийном убийце посчитали, что концовка слишко размыта. В финальном эпизоде у Дебры случается инсульт после тяжелой операции, ее мозг умирает. Декстер отключает Дебру от системы жизнеобеспечения и забирает ее тело в лодку, чтобы потом выбросить его в море, после чего направляет лодку прямо в ураган, пытаясь свести счеты с жизнью. Через некоторое время Ханна, сбежавшая в Аргентину, узнает о смерти Декстера. Затем зрителям показывают бородатого водителя грузовика. Им внезапно оказывается Декстер. Вот это поворот!

Беверли-Хиллз, 90210 (1990–2000)

Довольно революционный для того времени сериал об американских подростках и совсем недетских проблемах, с которыми они сталкиваются (ранний алкоголизм, изнасилование и даже суицид). Однако в финале будет мало сказано о неудачах и горестях героев: в их жизни все наконец наладилось. Дэвид женится на Донне, Ноа воссоединяется с Элен: они решают дать своим отношениям второй шанс. Стив и Джанет сформировывают собственное издательство, а Келли возвращается к Дилану.

Бонус: Игра престолов (2011—...)

Хвала сценаристам — сериал еще не закончился. Однако 7-й сезон оказался настолько эмоциональным, что мы решили: грех не обсудить его финал. Поклонники испытали смешанные чувства при виде долгожданного союза Дени-Джон, ведь оказалось, что герои — родственники. Снова инцест и неопределенное будущее для Железного трона. Санса узнала о вероломстве Мизинца и приговорила его к смертной казни, горло ему перерезала Арья. Джейми ссорится с Серсеей и покидает Королевскую Гавань против воли королевы. Синее пламя Визериона расплавляет стену, Белые Ходоки и полчища упырей проникают в земли Семи Королевств. Такое вот интригующее начало конца получилось. Ждем 8-й сезон!