Угадайте, на каком фото звезде больше лет

Большинство знаменитостей прилагают немалые усилия, чтобы ослепительно выглядеть на красной ковровой дорожке. У некоторых это так хорошо получается, что определить их возраст становится очень непросто.

Попробуйте угадать вместе с AdMe.ru, на каком фото знаменитая персона моложе, а на каком — старше. А в бонусе мы припасли самую сложную загадку — возраст Джареда Лето. На телешоу даже сам актер не смог определить, на каком снимке он младше.

На каком фото Гвинет Пэлтроу 38 лет, а на каком — 46?

На первом фото актрисе 38 лет, а на втором — 46.

Где Гвен Стефани исполнился 41 год, а где ей 50 лет?

А здесь актриса старше на первом фото: ей 50 лет. Справа она на 9 лет моложе.

На каком фото Рэйчел Вайс 42 года, а на каком ей 49 лет?

И здесь на первом фото актриса старше, чем на втором: 49 лет против 42.

На каком фото Элизабет Херли 55 лет, а на каком — 44 года?

Актриса потрясающе выглядит в свои 55 лет на втором фото. На первом ей только 44 года.

Где Дженнифер Лопес 40 лет, а где ей уже 51 год?

Когда смотришь на эти снимки, невольно закрадывается подозрение, что Джен отыскала молодильные яблочки. В 51 год на первом фото она выглядит более потрясающе, чем 11 лет назад.

На каком фото Зендее 19 лет, а на каком — 25?

На фото со стрижкой каре звезда «Дюны» запечатлена в 19 лет. На втором снимке ей 25.

На каком фото Кендалл Дженнер 24 года, а на каком — 19 лет?

Думаем, вы узнали это серебристое платье, представленное на показе Versace в 2020 году. Правильно, здесь Кендалл старше: ей 24 года. На правом фото она моложе на 5 лет.

На каком фото Кейт Бекинсейл 46 лет, а на каком — 36?

По фото красавицы Кейт сложно отследить возрастные изменения. Хотя разница между кадрами целых 10 лет: актрисе 46 на первом снимке и 36 — на втором.

На каком фото Скарлетт Йоханссон 27 лет, а где ей 35?

Макияж легко может сбить с толку. На фото слева Скарлетт 35 лет. А на снимке с более драматичным мейкапом она на 8 лет моложе.

На каком снимке Эмме Стоун 29 лет, а на каком — 23 года?

Озорные кудряшки исполнительница роли Круэллы опробовала в 29 лет. На фото с элегантной укладкой актрисе всего 23.

На какой фотографии Дакоте Джонсон 28 лет, а на какой — 23 года?

А здесь актриса моложе на втором фото: ей 23 года. Первый снимок был сделан, когда Дакоте исполнилось 28.

Где фото Умы Турман в 44 года, а где — в 48 лет?

Непривычный макияж визуально прибавил Уме немного лет, хотя на первом фото она на 4 года моложе, чем на втором: 44 года против 48 лет.

На каком фото Сандре Буллок 53 года, а на каком — 51 год?

Оскароносная актриса старше на первом фото: здесь ей 53 года. На втором снимке ей 51.

На каком из снимков Шарлиз Терон 41 год, а на каком — 39 лет?

А здесь актриса моложе на первом фото: ей 39 лет. На втором она чуть старше: ей 41 год.

На каком фото Николь Кидман 48 лет, а на каком — 52 года?

Между фото разница 4 года. На первом актрисе 48 лет, а вот на втором уже 52.

Бонус: где на фото Джареду Лето 42 года, а где — 37 лет?

На первый взгляд кажется, что снимки сделаны через несколько дней. На самом деле на левом актер сфотографирован шестью годами позже. Здесь Джареду 42 года, а справа ему вот-вот стукнет 37.