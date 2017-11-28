Угадайте, какие из звездных пар были влюблены, а чьи отношения были пиаром-ходом
Бедные звезды Голливуда. Никуда им не спрятаться от повышенного внимания общественности, и ведь находятся даже такие, кто считает образцово-показательный союз Тома Круза и Кэти Холмс длительной пиар-кампанией.
Ничто не скроется от внимательных глаз папарацци, фанатов и хейтеров. Личная жизнь всегда под прицелом. А что если как раз-таки и личная жизнь становится элементом саморекламы? Конечно, сложно найти подтверждающую обман информацию, об этом не принято кричать вслух, но правда должна восторжествовать.
Мы в AdMe.ru предлагаем вам проверить свою интуицию и попробовать угадать, кто же из наших парочек притворяется, а кто действительно влюблен. Итак, приступим!
1. Клаудия Шиффер и Дэвид Копперфильд
2. Мила Кунис и Джастин Тимберлейк
3. Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон
4. Том Хиддлстон и Тейлор Свифт
6. Крис Хамфрис и Ким Кардашьян
7. Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
8. Дженнифер Энистон и Джерард Батлер
9. Зак Эфрон и Ванесса Хадженс
10. Дрейк и Дженнифер Лопес
11. Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни — младший
12. Сандра Буллок и Райан Гослинг
Фото на превью summitentertainment