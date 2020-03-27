Удалось ли Дэниелу Рэдклиффу избавиться от хогвартской мантии и найти свое место в кинематографе

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Вот уже 10-й год Дэниел Рэдклифф откровенно шокирует своих поклонников яркими и непохожими друг на друга ролями. Но что бы актер ни сделал, многие зрители упорно видят в нем знаменитого «мальчика со шрамом», только в других декорациях.

AdMe.ru решил покопаться в истории талантливого артиста и определиться, нашел ли он свое место под солнцем после волшебной саги.

2012–2015: «Мальчик, который выжил» меняет шрам на рога

Редкий поклонник фильмов о Поттере считал игру Рэдклиффа достойной отдельного упоминания. Его имя зачастую терялось среди хвалебных отзывов маститым коллегам и даже ровесникам. В копилке его ролей на момент завершения поттерианы было лишь 2 картины — «Декабрьские мальчики» и «Мой мальчик Джек». Это были фильмы, которые упорно вытягивали из уже знакомого образа слегка растерянного юноши все соки для хорошей кассы. Дальнейшая карьера была под вопросом, и нужно было решать, что делать. И Дэниел решил. Театральная постановка «Эквус», где актер расхаживал по сцене нагим (да еще и хорошо играл к тому же), была первым звонком для критиков и зрителей — Рэдклифф будет «вырываться из хогвартской мантии» что есть сил.

Первым появлением актера на экране в «послепоттеровскую» эру стала роль адвоката Артура Киппса в триллере «Женщина в черном». Сценарий Дэниел читал уже через 4 часа после окончания съемок последней части «Даров Смерти» и жутко радовался возможности сыграть взрослого мужчину. По сюжету Киппс уезжает в далекую деревню для работы с бумагами одного поместья и сталкивается с мистическими событиями. Критики вновь сдержанно упомянули игру Рэдклиффа, поскольку фильм больше был сосредоточен на жуткой атмосфере, чем на герое, и это не позволило актеру проявить себя в полной мере. А вот зрители оценили работу Дэниела, хотя и часто шутили об «ужастике с Гарри Поттером». Гораздо приветливее как критики, так и зрители отнеслись к несколько вольной британской экранизации рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача». Образ зависимого человека, теряющего голову от гнетущего окружения и запрещенных средств, приоткрыл новые грани таланта актера. Рэдклифф, к слову, очень большой поклонник Булгакова и однажды надеется сыграть кота Бегемота в экранизации «Мастера и Маргариты».

После Булгакова наш герой бросается «во все тяжкие». Провокационная роль поэта-битника Аллена Гинзберга в картине «Убей своих любимых» стала первым крепким заявлением о готовности актера к глубоким темам и жестким экспериментам, а более поздние «Рога» и вовсе стали шок-контентом (в лучшем смысле этого определения) для всех тех, кто уже поставил крест на карьере Рэдклиффа. Сам актер признавался: он не хотел думать, что «поттериана — это лучшее, на что он способен». Никаких наград Дэниел не получил, но стал одним из самых крепких пополнений в плеяде актеров независимого кино тех лет. Не обладая достаточным актерским опытом и понимая это, Рэдклифф начал очень стремительно расширять границы своего послужного списка. В те годы он походил на любознательного ребенка, который долгое время сидел дома и наконец вышел на улицу. И как ребенок Дэниел хватался за все самое броское, чтобы прочувствовать мир кино лучше и найти в нем свое место.

2015–2017: Роль тела, Франкенштейн и скинхеды

В 2015 году после небольшого затишья актер вернулся в большое кино с картиной «Виктор Франкенштейн» в роли помощника Игоря, от имени которого и велась история. Фильм едва окупился в прокате, да и мнения зрителей об игре Дэниела разделились. Одни так и не увидели в ней внятной попытки довести линию персонажа до нужной точки, другие, наоборот, отыскали в актере новую глубину и ярко выраженные внутренние конфликты. 2016 год стал одним из самых значимых в истории становления актера. Первый кассовый успех со времен «Женщины в черном» случился благодаря фильму «Иллюзия обмана 2», где Рэдклифф отлично проявил себя в роли антагониста. Дэниел также довольно уверенно примерил на себя роль скинхеда в шероховатом фильме «Абсолютная власть». Актеру иногда даже приходилось извиняться за высказывания своего персонажа перед коллегами по съемочной площадке, потому что порой он слишком хорошо входил в образ.

Но главной новостью, породившей массу обсуждений в том году, стало появление актера в роли трупа в абсурдистском фильме «Человек — швейцарский нож». Этот сценарий сам Дэниел назвал «сумасшедшим, но здорово написанным», а возможность сняться в картине — «очередным прекрасным экспериментом». Актер разглядел за потоком внешней мерзости некоторых сцен более глубокий слой проблем и переживаний, знакомых каждому зрителю. И фильм на удивление понравился большинству критиков и зрителей, несмотря на довольно специфический сюжет. Многие могут заявить, что роль трупа не такая уж и сложная, но в интервью актер рассказывал, что для этого образа прописывалось практически все — от положения тела до движения челюстей и качества дикции. В этот период своего становления Дэниел ненадолго вернулся в массовое кино. Но тяга к экспериментам, пусть и без широкого бюджетного размаха, все же оказалась сильнее. Рэдклифф все чаще ищет режиссеров-новичков и ни на что не похожие сценарии, чтобы отвечать на новые творческие вызовы.

2017–2020: Игры в выживание, руки-пистолеты и будущее

В 2017 году вышел фильм «Джунгли», основанный на дневниках израильского путешественника. Картина стала настоящим испытанием для Дэниела. Актеру приходилось сильно голодать в течение большей части съемочного периода, и он постоянно находился в состоянии бессилия. Что интересно, на площадке находился отдельный человек, который следил за тем, чтобы опасные животные не напали на членов съемочной группы и актеров. В 2019 году Рэдклифф попробовал себя в сериале «Чудотворцы», и первый блин на телевизионном поприще не стал комом. Легкий, но осмысленный комедийный сериал уже собрал свою группу фанатов, а актер вновь показал себя с неожиданной стороны. Хотя и без этой работы уже казалось, что за экспериментами Дэниела невозможно уследить. Вышедшими у нас недавно «Пушками Акимбо» Рэдклифф протоптал себе дорожку в мир трешевого и хардкорного кино, а в апрельском «Побеге из Претории» Дэниел раскроется нам в новом для себя образе человека, намеревающегося сбежать из тюрьмы. Внешние изменения, разумеется, прилагаются. Сейчас актер стал более чутким к индустрии. Долгожданный «Оскар», доставшийся Ди Каприо за «Выжившего», возможно, натолкнул его на мысль сыграть в «Джунглях» (нельзя не отметить их сходства). А волна популярности нестандартных комедийных сериалов привела его к «Чудотворцам». Но вопрос гонорара по-прежнему не стоит выше ценности творчества, и актер все дальше уходит от коммерчески оправданного кино.

Так удалось ли Дэниелу Рэдклиффу избавиться от шрама в виде молнии на лбу?

Мы считаем, что да. Он не боится экспериментировать. Ему плевать на большие гонорары, ведь он один из самых богатых актеров своего времени благодаря Гарри Поттеру. И именно непустой кошелек и огромная актерская воля позволяют ему свободно выбирать пусть не всегда крупные, но зато интересные и оригинальные проекты. Он ищет себя. И с каждым новым фильмом находит все больше. И все благодаря той самой роли миловидного мальчика в очках. Нет никаких гарантий, что Рэдклифф доберется до пьедестала с наградами. Но это и не важно, ведь актеры из категории «охотники за „Оскаром“» зачастую становятся заложниками образов, выгодно смотрящихся на фоне актуальной социальной повестки. А Дэниел может запомниться нам как яркий и смелый экспериментатор, пусть и без золотой статуэтки в руках. И вот что на заявление о «борьбе с образом Гарри Поттера» говорит сам актер:

Все всегда пытаются предположить, что тот или иной мой фильм — это мой комментарий к прошлым фильмам. Но это не так. Я не хочу, чтобы люди забывали, что я был Гарри Поттером. Я играл эту роль 10 лет, я люблю ее и рад, что люди видели этот фильм. Дэниел Рэдклифф