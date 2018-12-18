Ученые вычислили, кто из героев «Игры престолов» имеет больше шансов дожить до финала

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У поклонников «Игры престолов» по всем законам жанра уже давно должен был выработаться иммунитет к смертям в сериале: их за предыдущие 7 сезонов было так много, что сосчитать все эпизоды с летальным исходом, кажется, попросту невозможно. Но не тут-то было: австралийские ученые умудрились не только их посчитать, но и на основании этих данных составить прогноз для оставшихся в живых героев вымышленной вселенной Джорджа Мартина.

AdMe.ru решил подробнее ознакомиться с новым исследованием и выяснить, у кого из персонажей культовой саги шансов выжить больше.

Сегодня сложно представить себе наш мир без «Игры престолов», а ведь еще каких-то 7 лет назад ни у кого из нас на устах не вертелась фраза «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу», никто не наряжался на Хеллоуин Матерью драконов и никто даже представить себе не мог, что на свете так много котов, как две капли воды похожих на Оленну Тирелл. В апреле 2019 года на экраны выйдет заключительный 8-й сезон сериала, и он обещает быть по-настоящему эпичным.

Ученые из Университета Маккуори в Австралии решили еще больше (хотя куда уж больше) подогреть интерес к данному событию и заодно получить свою порцию славы. В исследовании, опубликованном в журнале Injury Epidemiology, они изучили смертность и выживаемость героев киносаги, описали причины и обстоятельства их смертей и попытались составить прогноз на финальный сезон для оставшихся персонажей.

Что мы имеем в сухом остатке? В 67 эпизодах «Игры престолов», продемонстрированных зрителю, было зафиксировано 186 смертей. Вы спросите, почему так мало? Дело в том, что ученые сузили масштаб исследования и сконцентрировали свое внимание на 330 худо-бедно значимых персонажах. Таким образом, можно констатировать, что к началу 8-го сезона погибло 56 % героев.

Как бы мы ни любили этот фантазийный мир, оказаться в нем нам бы вряд ли хотелось. По подсчетам ученых, вероятность смерти персонажа в течение первого часа после появления на экране составила 14 % (некоторым из героев и вовсе было суждено распрощаться с жизнью в первые 11 секунд экранного времени).

Наиболее распространенной причиной смерти в сериале являются травмы — 74 %. Примечательно, что в большинстве случаев это удары в шею или в голову, которую, кстати, за все сезоны отрубали 13 раз. Также персонажи нередко погибали от ожогов (12 %) и отравлений (5 %).

Но на этом австралийские исследователи не остановились и решили пойти еще дальше: по их данным, чаще всего персонажи теряли жизнь при нападении (63 %), гораздо реже они погибали во время боевых действий (24 %) и значительно реже герои умирали в результате казни (5 %). Исследователи также отмечают, что в среднем лишь половина женщин погибла к началу текущего сезона сериала, тогда как для мужчин этот показатель равен 75 %.

Приоритетной задачей ученых было установить, у кого из персонажей больше всего шансов выжить в финальном сезоне. Выяснилось, что преимущество в этом вопросе принадлежит женщинам и знати. Специалисты также отмечают, что хранящие верность своим сеньорам вассалы в среднем живут вдвое меньше, чем изменники. В то же время шансы не умереть выше у персонажей, которые редко появляются на экране, но при этом не являются массовкой.

Под это описание подходят имеющие знатное происхождение Санса и Арья Старк, сюда же можно отнести и Серсею Ланнистер. А вот у кого перспективы на финальный сезон куда более туманны, по мнению ученых, так это у Матери драконов: она на протяжении всего сериала хранит верность своему народу и своим сторонникам, чем ставит свою жизнь под угрозу. Исходя из этой же логики, можно предположить, что Тирион Ланнистер и Джон Сноу, переметнувшиеся в предыдущем сезоне на сторону Дейенерис, увеличили тем самым свои шансы выжить. Бран Старк тоже поменял свои взгляды и стал Трехглазым вороном.

Как вы считаете, кто из героев «Игры престолов» имеет больше шансов дожить до финала киносаги? Смерть кого из них вы воспримете как личную утрату?