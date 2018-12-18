Ученые вычислили, кто из героев «Игры престолов» имеет больше шансов дожить до финала
У поклонников «Игры престолов» по всем законам жанра уже давно должен был выработаться иммунитет к смертям в сериале: их за предыдущие 7 сезонов было так много, что сосчитать все эпизоды с летальным исходом, кажется, попросту невозможно. Но не тут-то было: австралийские ученые умудрились не только их посчитать, но и на основании этих данных составить прогноз для оставшихся в живых героев вымышленной вселенной Джорджа Мартина.
AdMe.ru решил подробнее ознакомиться с новым исследованием и выяснить, у кого из персонажей культовой саги шансов выжить больше.
Сегодня сложно представить себе наш мир без «Игры престолов», а ведь еще каких-то 7 лет назад ни у кого из нас на устах не вертелась фраза «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу», никто не наряжался на Хеллоуин Матерью драконов и никто даже представить себе не мог, что на свете так много котов, как две капли воды похожих на Оленну Тирелл. В апреле 2019 года на экраны выйдет заключительный 8-й сезон сериала, и он обещает быть по-настоящему эпичным.
Ученые из Университета Маккуори в Австралии решили еще больше (хотя куда уж больше) подогреть интерес к данному событию и заодно получить свою порцию славы. В исследовании, опубликованном в журнале Injury Epidemiology, они изучили смертность и выживаемость героев киносаги, описали причины и обстоятельства их смертей и попытались составить прогноз на финальный сезон для оставшихся персонажей.
Что мы имеем в сухом остатке? В 67 эпизодах «Игры престолов», продемонстрированных зрителю, было зафиксировано 186 смертей. Вы спросите, почему так мало? Дело в том, что ученые сузили масштаб исследования и сконцентрировали свое внимание на 330 худо-бедно значимых персонажах. Таким образом, можно констатировать, что к началу 8-го сезона погибло 56 % героев.
Как бы мы ни любили этот фантазийный мир, оказаться в нем нам бы вряд ли хотелось. По подсчетам ученых, вероятность смерти персонажа в течение первого часа после появления на экране составила 14 % (некоторым из героев и вовсе было суждено распрощаться с жизнью в первые 11 секунд экранного времени).
Наиболее распространенной причиной смерти в сериале являются травмы — 74 %. Примечательно, что в большинстве случаев это удары в шею или в голову, которую, кстати, за все сезоны отрубали 13 раз. Также персонажи нередко погибали от ожогов (12 %) и отравлений (5 %).
Но на этом австралийские исследователи не остановились и решили пойти еще дальше: по их данным, чаще всего персонажи теряли жизнь при нападении (63 %), гораздо реже они погибали во время боевых действий (24 %) и значительно реже герои умирали в результате казни (5 %). Исследователи также отмечают, что в среднем лишь половина женщин погибла к началу текущего сезона сериала, тогда как для мужчин этот показатель равен 75 %.
Приоритетной задачей ученых было установить, у кого из персонажей больше всего шансов выжить в финальном сезоне. Выяснилось, что преимущество в этом вопросе принадлежит женщинам и знати. Специалисты также отмечают, что хранящие верность своим сеньорам вассалы в среднем живут вдвое меньше, чем изменники. В то же время шансы не умереть выше у персонажей, которые редко появляются на экране, но при этом не являются массовкой.
Под это описание подходят имеющие знатное происхождение Санса и Арья Старк, сюда же можно отнести и Серсею Ланнистер. А вот у кого перспективы на финальный сезон куда более туманны, по мнению ученых, так это у Матери драконов: она на протяжении всего сериала хранит верность своему народу и своим сторонникам, чем ставит свою жизнь под угрозу. Исходя из этой же логики, можно предположить, что Тирион Ланнистер и Джон Сноу, переметнувшиеся в предыдущем сезоне на сторону Дейенерис, увеличили тем самым свои шансы выжить. Бран Старк тоже поменял свои взгляды и стал Трехглазым вороном.
Как вы считаете, кто из героев «Игры престолов» имеет больше шансов дожить до финала киносаги? Смерть кого из них вы воспримете как личную утрату?
Фото на превью Game of Thrones / HBO