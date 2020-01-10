У нас есть еще одна причина влюбиться в Леонардо Ди Каприо. Перед Новым годом он спас жизнь человеку

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Все любят Леонардо Ди Каприо. Талантливейший актер, способный воплотить на экране совершенно разные образы, человек, жертвующий огромные средства на благотворительность, и просто красавчик. Если и этого мало, то вот еще один факт: совсем недавно Лео сыграл одну из главных ролей в своей жизни — он спас человека.

Мы в AdMe.ru просто не могли пройти мимо этой истории и спешим поскорее поведать ее подробности.

Эти рождественские каникулы Леонардо Ди Каприо решил провести в морском путешествии: вместе со своей девушкой Камилой Морроне актер отправился в плавание на яхте по Карибскому морю. Теплый океан, ласковое солнце и заслуженный отдых — ничто не предвещало беды. Но 30 декабря судно Лео получило сигнал бедствия, который был отправлен капитаном круизного лайнера: человек за бортом, его точное местонахождение неизвестно.

Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне, август 2019 года.

Как сообщают The Sun и Daily Mail, получив экстренное сообщение, Ди Каприо тут же решил отклониться от курса и отправиться на поиски потерявшегося человека. Яхта Ди Каприо стала единственным судном, отозвавшимся на просьбу о помощи. Несколько часов актер и его команда искали утопающего, пока не обнаружили его неподалеку от острова Саба. Пострадавшим оказался 24-летний француз по имени Виктор. Выяснилось, что мужчина изрядно перебрал и случайно вывалился за борт корабля. На момент спасения он провел в воде целых 11 часов и уже не надеялся, что кто-нибудь сможет его спасти. Он был истощен и сильно обезвожен. Его накормили, переодели и передали береговой охране.

Виктору сказочно повезло: мужчину нашли буквально за несколько минут до заката, а вскоре начался сильнейший дождь. Шансов на спасение у него практически не было, да и капитан круизного лайнера потерял надежду найти утопающего и оценивал его шансы на спасение как «один на миллиард», ведь на поиски пострадавшего отправилось одно-единственное судно. А теперь представьте удивление этого счастливчика, когда он увидел, кто его спас! Неплохое новогоднее чудо, согласны? А Леонардо смог доказать, что не все истории спасения утопающих должны заканчиваться трагедией, как в «Титанике». Обожаем!

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