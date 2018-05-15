Турецкий фотограф показал, как много известных фильмов было снято в Праге. Иногда в это сложно поверить

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Прага — это любовь с первого взгляда. Здесь каждый камень и каждый дом мог бы рассказать не один десяток интересных историй. А на Карловом мосту безлюдным ранним утром, кажется, открывается временной портал, способный на секунду показать все величие ушедших эпох. Фактурность города и его способность меняться в зависимости от угла зрения сделали Прагу излюбленным местом режиссеров всего мира. Плюс высококачественные киностудии, приемлемая стоимость съемочного процесса — рай для кинематографистов.

Мы в AdMe.ru обнаружили увлекательный проект фотографа Мусы Бекташа, который возвращает кадры из знаменитых фильмов в места их съемок. И оказалось, что Прага — это огромный павильон для создания множества знаменитых кинолент.

Для Мусы города имеют особое значение. Его первый проект, вдохновленный самым ярким городом Турции, получил название «День и Ночь в Стамбуле». Эта серия фотографий полюбилась многим и принесла Бекташу известность.

Некоторое время назад фотограф переехал в Прагу. Именно там он понял, что множество отличных фильмов было снято на улицах старого города. Так появился проект «Снято в Праге» (Filmed in Prague).

Иллюзионист (2005)

Первым фильмом, место съемок которого обнаружил Муса Бекташ, стал «Иллюзионист». Кинолента 2005 года с Эдвардом Нортоном и Джессикой Бил в главных ролях. По сюжету местом действия является австрийская Вена, но большая часть съемок проходила именно в Праге.

Казино «Рояль» (2006)

Значительная часть 23-го фильма об агенте Джеймсе Бонде также была снята в Чехии. В самом начале картины Карловы Вары с легкостью сошли за виды Черногории. А в этом кадре Бонд садится в такси у Министерства транспорта Чехии в Праге.

Миссия невыполнима (1996)

Начало легендарной франшизы было снято на одной из самых известных улиц Праги — На Прикопе (Na Příkopě). Именно здесь проходят тысячи туристов ежедневно, но не многие соотносят это место с тем, что видели в кино.

Миссия невыполнима: Протокол Фантом (2011)

В 2011 году создатели фильма вновь вернулись в знакомую Прагу. На этот раз Пражский замок отлично исполнил роль Московского Кремля.

Евротур (2004)

Почти все европейские страны, которые удалось посетить пяти американцам, чудесным образом поместились в Чехии. Запоминающиеся сцены в Братиславе снимали в городе Миловице, что расположен недалеко от Праги. А Париж, Амстердам и другие города отсняты на колоритных улицах чешской столицы. Даже события, происходившие внутри здания в Ватикане, успешно созданы в Пражском национальном музее.

Амадей (1984)

На этот раз столице Чехии снова пришлось выступать в роли Вены, с чем она блестяще справилась. В результате картина удостоилась восьми «Оскаров» на церемонии, прошедшей в 1985 году.

Лига выдающихся джентльменов (2003)

Фантастический фильм о легендарных героях, совместными усилиями спасших мир, частично снимался в Праге. Однако на этот раз город не ответил взаимной симпатией создателям фильма. Едва начав, съемки пришлось прервать из-за случившегося в августе 2002 года наводнения, которое уничтожило декорации стоимостью более $ 7 млн.

Ван Хельсинг (2004)

Все, кто хоть раз побывал в Праге, при просмотре этого фильма моментально узнают улицы старого города. Да и где можно снять фильм о средневековье лучше, чем в Праге?

Блэйд 2 (2002)

А еще Прага может быть сумрачной и слегка зловещей. Именно этим воспользовались создатели легендарного фильма о противостоянии героя-полукровки и вампирского сообщества.

Хеллбой (2004)

Сказочник Гильермо дель Торо снимал своего «Героя из пекла» на пражской киностудии. Однако в некоторых сценах все же можно заметить достопримечательности города, такие как Национальный памятник на Виткове.

Три икса (2002)

Значительная часть съемок этого зрелищного боевика проходила в Праге. Там же произошла трагедия, унесшая жизнь каскадера, дублировавшего Вина Дизеля. Опускаясь на тросе после прыжка с парашютом, он ударился об опору моста Palacky Bridge и скончался еще до приезда скорой помощи. Создатели фильма почтили память погибшего, включив кадры его последнего трюка в финальную версию фильма.

Жизнь в розовом цвете (2007)

История жизни великой французской певицы. В фильме можно увидеть дворец Люцерна, Пороховую башню и Муниципальный дом, отель Crowne Plaza, а также площадь Мира.

А вы тоже не догадывались, что все эти фильмы были сняты в Праге?