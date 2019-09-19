Топ-20 самых высокооплачиваемых актеров мира и фильмы, в которых они недавно снялись

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Ежегодно журнал Forbes составляет список самых высокооплачиваемых актеров мира. Если в прошлом году первенство принадлежало Джорджу Клуни, то сейчас его нет даже в двадцатке. Интересно, что бóльшую часть второй половины рейтинга занимают актрисы, а первая практически целиком принадлежит мужчинам.

Мы в AdMe.ru заметили одну любопытную деталь: в список Forbes вошли сразу 6 актеров, сыгравших в киноцикле «Мстители», в частности в последней части культовой саги. В скобках мы указали гонорар каждого актера за период с 1 июня 2018-го по 1 июня 2019 года.

20. Эллен Помпео ($ 22 млн)

Фильмы с участием актрисы, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Анатомия страсти», «Пожарная часть 19».

19. Шарлиз Терон ($ 23 млн)

Фильмы с участием актрисы, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Талли», «Опасный бизнес», «Та еще парочка».

18. Марго Робби ($ 23,5 млн)

Фильмы с участием актрисы, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Конченая», «Правила бойни», «Две королевы», «Страна грез», «Однажды в... Голливуде».

17. Элизабет Мосс ($ 24 млн)

Фильмы с участием актрисы, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Рассказ служанки», «Чайка», «Старик и ружье», «Ее запах», The Pack, «Свет моей жизни», «Мы», «Адская кухня».

16. Кейли Куоко ($ 25 млн)

Фильмы с участием актрисы, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Теория большого взрыва».

15. Дженнифер Энистон ($ 28 млн)

Фильмы с участием актрисы, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Пышка», «Загадочное убийство».

14. Николь Кидман ($ 34 млн)

Фильмы с участием актрисы, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Время возмездия», «Стертая личность», «Аквамен», «Большая маленькая ложь», «Щегол».

13. Риз Уизерспун ($ 35 млн)

Фильмы с участием актрисы, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Излом времени», «Большая маленькая ложь».

12. Уилл Смит ($ 36 млн)

Фильмы с участием актера, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Аладдин», «Студент года — 2».

11. Пол Радд ($ 41 млн)

Фильмы с участием актера, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Шпионская игра», «Идеальный дом», «Немой», «Человек-муравей и Оса», «Мстители: Финал».

10. Крис Эванс ($ 43,5 млн)

Фильмы с участием актера, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал», «Курорт для ныряльщиков на Красном море».

9. София Вергара ($ 44,1 млн)

Фильмы с участием актрисы, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Склонность», «Аферисты поневоле», «Стано», «Американская семейка».

8. Скарлетт Йоханссон ($ 56 млн)

Фильмы с участием актрисы, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Мстители: Война бесконечности», «Субботним вечером в прямом эфире», «Мстители: Финал».

7-6. Адам Сэндлер ($ 57 млн)

Фильмы с участием актера, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Неделя до...», «Загадочное убийство».

7-6. Брэдли Купер ($ 57 млн)

Фильмы с участием актера, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Мстители: Война бесконечности», «Звезда родилась», «Наркокурьер», «Мстители: Финал».

5. Джеки Чан ($ 58 млн)

Фильмы с участием актера, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Рыцарь теней: Между инь и ян», «Тайна печати дракона».

4. Акшай Кумар ($ 65 млн)

Фильмы с участием актера, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Пэдмен», «Золото», «Робот 2.0», «Битва при Сарагахри», «Миссия на Марс».

3. Роберт Дауни — младший ($ 66 млн)

Фильмы с участием актера, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал».

2. Крис Хемсворт ($ 76,4 млн)

Фильмы с участием актера, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Кавалерия», «Мстители: Война бесконечности», «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“», «Мстители: Финал», «Люди в черном: Интернэшнл».

1. Дуэйн Джонсон ($ 89,4 млн)

Фильмы с участием актера, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Рэмпейдж», «Небоскреб», «Борьба с моей семьей», «Шазам!», «Форсаж: Хоббс и Шоу».