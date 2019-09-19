Топ-20 самых высокооплачиваемых актеров мира и фильмы, в которых они недавно снялись
Ежегодно журнал Forbes составляет список самых высокооплачиваемых актеров мира. Если в прошлом году первенство принадлежало Джорджу Клуни, то сейчас его нет даже в двадцатке. Интересно, что бóльшую часть второй половины рейтинга занимают актрисы, а первая практически целиком принадлежит мужчинам.
Мы в AdMe.ru заметили одну любопытную деталь: в список Forbes вошли сразу 6 актеров, сыгравших в киноцикле «Мстители», в частности в последней части культовой саги. В скобках мы указали гонорар каждого актера за период с 1 июня 2018-го по 1 июня 2019 года.
20. Эллен Помпео ($ 22 млн)
Фильмы с участием актрисы, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Анатомия страсти», «Пожарная часть 19».
19. Шарлиз Терон ($ 23 млн)
Фильмы с участием актрисы, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Талли», «Опасный бизнес», «Та еще парочка».
18. Марго Робби ($ 23,5 млн)
Фильмы с участием актрисы, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Конченая», «Правила бойни», «Две королевы», «Страна грез», «Однажды в... Голливуде».
17. Элизабет Мосс ($ 24 млн)
Фильмы с участием актрисы, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Рассказ служанки», «Чайка», «Старик и ружье», «Ее запах», The Pack, «Свет моей жизни», «Мы», «Адская кухня».
16. Кейли Куоко ($ 25 млн)
Фильмы с участием актрисы, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Теория большого взрыва».
15. Дженнифер Энистон ($ 28 млн)
Фильмы с участием актрисы, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Пышка», «Загадочное убийство».
14. Николь Кидман ($ 34 млн)
Фильмы с участием актрисы, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Время возмездия», «Стертая личность», «Аквамен», «Большая маленькая ложь», «Щегол».
13. Риз Уизерспун ($ 35 млн)
Фильмы с участием актрисы, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Излом времени», «Большая маленькая ложь».
12. Уилл Смит ($ 36 млн)
Фильмы с участием актера, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Аладдин», «Студент года — 2».
11. Пол Радд ($ 41 млн)
Фильмы с участием актера, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Шпионская игра», «Идеальный дом», «Немой», «Человек-муравей и Оса», «Мстители: Финал».
10. Крис Эванс ($ 43,5 млн)
Фильмы с участием актера, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал», «Курорт для ныряльщиков на Красном море».
9. София Вергара ($ 44,1 млн)
Фильмы с участием актрисы, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Склонность», «Аферисты поневоле», «Стано», «Американская семейка».
8. Скарлетт Йоханссон ($ 56 млн)
Фильмы с участием актрисы, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Мстители: Война бесконечности», «Субботним вечером в прямом эфире», «Мстители: Финал».
7-6. Адам Сэндлер ($ 57 млн)
Фильмы с участием актера, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Неделя до...», «Загадочное убийство».
7-6. Брэдли Купер ($ 57 млн)
Фильмы с участием актера, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Мстители: Война бесконечности», «Звезда родилась», «Наркокурьер», «Мстители: Финал».
5. Джеки Чан ($ 58 млн)
Фильмы с участием актера, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Рыцарь теней: Между инь и ян», «Тайна печати дракона».
4. Акшай Кумар ($ 65 млн)
Фильмы с участием актера, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Пэдмен», «Золото», «Робот 2.0», «Битва при Сарагахри», «Миссия на Марс».
3. Роберт Дауни — младший ($ 66 млн)
Фильмы с участием актера, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал».
2. Крис Хемсворт ($ 76,4 млн)
Фильмы с участием актера, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Кавалерия», «Мстители: Война бесконечности», «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“», «Мстители: Финал», «Люди в черном: Интернэшнл».
1. Дуэйн Джонсон ($ 89,4 млн)
Фильмы с участием актера, вышедшие с 2018 по 2019 год: «Рэмпейдж», «Небоскреб», «Борьба с моей семьей», «Шазам!», «Форсаж: Хоббс и Шоу».
Кстати, а ваши любимые актеры попали в этот рейтинг?
Фото на превью Wiese / face to face / FaceToFace / REPORTER, therock / Instagram