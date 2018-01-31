Том Харди и Леонардо Ди Каприо поспорили в 2016-м. Харди проиграл и набил очень необычную татуировку

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Фильм «Выживший» принесла не только долгожданный «Оскар» Леонардо Ди Каприо, но еще и номинацию Тому Харди. Как оказалось, с этим связана весьма любопытная история.

AdMe.ru спешит рассказать, что же произошло между двумя популярными актерами. Мы, например, даже не догадывались, что Том Харди настолько азартный.

Съемки картины мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту дались всей команде очень непросто: актерам приходилось буквально выживать в суровых погодных условиях. Но трудности только сплотили съемочную группу — так, например, актеры Леонардо Ди Каприо и Том Харди отлично подружились во время работы над фильмом.

Предстояла церемония награждения премии «Оскар»: к тому моменту фильм «Выживший» уже успел собрать множество почетных наград на фестивалях и имел все шансы получить основные номинации. Лео уверял Харди, что тот обязательно будет номинирован за лучшую мужскую роль второго плана. Том ему не поверил, завязался спор, и было решено: если Харди действительно получит номинацию, то набьет себе татуировку с текстом «Лео знает все» («Leo Knows All»). И Харди действительно номинировали! В конце 2016 года актер пообещал сдержать слово и сделать себе такую татуировку. На том все и забылось — до тех пор пока в сети не появилась фотография Тома с новой татуировкой на предплечье.

Выходит, Харди — человек слова, и это еще один достойный плюс в его копилку и повод любить его больше. Кстати, это уже не первый раз, когда актер делает себе татуировки, проигрывая спор: у него есть тату с именем его агента, Линди Кинг. Пари было следующим: Харди пообещал набить имя агента, если она пробьет ему дорогу в Голливуд. Вот таким азартным человеком оказался это актер! Или, быть может, он просто очень любит делать татуировки? Секретом в этой истории остается только одно: что же обещал сделать Ди Каприо, если бы Харди все-таки не номинировали на «Оскар»?