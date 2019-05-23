Только в одном фильме Мэрилин Монро была собой, а не красоткой века. О нем мы и хотим рассказать

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Многие думают, что Мэрилин Монро — это всего-навсего симпатичная блондинка, которая однажды кокетливо пела «Happy Birthday, Mr. President» Джону Кеннеди, а в другой раз старалась удержать белое платье, развевающееся от ветра, стоя над вентиляционной шахтой нью-йоркского метро. Ее и правда больше запомнили благодаря сногсшибательной внешности, а не трагической судьбе и актерскому таланту. Но есть фильм, посмотрев который можно понять, кем была икона 1950-х на самом деле. Это «Неприкаянные» — последняя картина, вышедшая на экраны, с Мэрилин.

AdMe.ru решил рассказать историю драмы, которая не оставляет и следа от стереотипов о главной красавице ХХ века.

От любви до ненависти

В 1951 году Мэрилин Монро познакомилась со сценаристом Артуром Миллером. Он был женат и воспитывал двоих детей, она готовилась к свадьбе с Джо Ди Маджо. Но судьбоносная встреча все изменила. Во время проб Миллер увидел в игре Монро удивительную глубину, и ему захотелось, чтобы этот взгляд, эту нежность и эту искренность смог почувствовать весь мир.

Мэрилин и Артур начали встречаться, сначала тайно. А потом уже официально заявили, что они пара. В 1956 году сценарист купил обручальное кольцо с гравировкой: «М. от А., июнь 1956. Сейчас и всегда». Они были странной парой — самая красивая девушка Америки и интеллектуал в очках, который предпочитал держаться в тени.

Их история, которая начиналась как сказка, вскоре превратилась в настоящую драму: потеря ребенка, депрессия Монро, второй выкидыш и жестокие слова, которые потом Миллер написал в своем дневнике о жене: «Я думал, ты ангел... а ты просто занудная негодяйка... Я тебе не слуга». На похороны Мэрилин Артур не пришел, но в интервью после ее смерти не раз говорил, что очень об этом жалеет.

Несмотря на то, что их историю любви трудно назвать счастливой, Миллер смог показать миру, как он смотрел на свою жену. Специально для Мэрилин он написал сценарий фильма «Неприкаянные». В нем Монро досталась роль соблазнительной, но очень печальной женщины Розлин, которая после развода знакомится в баре с двумя ковбоями Гаем и Гвидо.

Самый искренний фильм Мэрилин

«Неприкаянные» — классический голливудский вестерн, который может рассказать многое о чувстве разрушающего одиночества.

Главная героиня фильма Розлин (Мэрилин Монро) соглашается поехать на ранчо ковбоя Гая (Кларк Гейбл). После развода ей хочется найти любовь и понимание, а Дикий Запад выглядит неплохим вариантом. Сперва Розлин кажется, что Гай — ее родная душа, она отправляется с его друзьями в Неваду ловить и продавать мустангов. Но потом девушке становится жаль лошадей. Ее взгляды на жизнь, любовь, дикую природу, саму себя искренние и трогательные, они понятны зрителям.

Мэрилин Монро напоминает на экране белокурого ангела, милую и наивную девочку, но в то же время предстает перед нами как великая актриса.

Король Голливуда

Роль одного из ковбоев в фильме «Неприкаянные» сыграл Кларк Гейбл. По жестокому стечению обстоятельств эта лента оказалась последней и в его фильмографии. Актер умер от сердечного приступа через 11 дней после окончания съемок. Артур Миллер рассказывал, что перед смертью актер увидел черновой вариант фильма и был в восторге. Гейбл признавался, что считает «Неприкаянных» своей лучшей картиной.

Для Монро первая встреча с Гейблом была очень волнительной. В детстве актриса, которая росла без отца, прятала фотографию Кларка под подушкой и представляла, что это и есть ее папа. Перед их первой сценой блондинка выпила много успокоительного и опоздала на съемочную площадку.

Мэрилин чувствовала себя виноватой в смерти коллеги из-за шутки, которую король Голливуда произнес в последний день съемок «Неприкаянных»: «Я рад, что все закончилось. Монро почти довела меня до инфаркта». Однако стоит отметить, что Кларк давно был не в лучшем состоянии: он курил по 4 пачки сигарет в день и злоупотреблял алкоголем. За его ярким и харизматичным образом скрывалась такая же сложная судьба, как и у самой Мэрилин.

Целая эпоха

Съемки «Неприкаянных» стали большим событием. Все чувствовали, что этот фильм будет особенным. На киноплощадку пригласили лучших фотографов того времени. Некоторые кадры сделал «отец» фоторепортажа Анри Картье-Брессон. Может, поэтому эти снимки передают атмосферу того времени и заставляют скучать по эпохе, которая никогда не вернется.

А вы смотрели «Неприкаянных»? Расскажите нам о своих впечатлениях от этого фильма.