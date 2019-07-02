Тильда Суинтон успела прожить десятки разных жизней. А все потому, что она не боится быть собой

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Карьера Тильды Суинтон (Tilda Swinton) началась с роли натурщицы художника Караваджо. Уже на пике своей славы актриса поделилась мыслью о том, что все ее роли в кино — те же натурщицы, которые слушаются режиссера. Британка не гордится своей внешностью и честно говорит: «Я всегда знала, что некрасива». С этими двумя утверждениями не согласится ни один фанат Суинтон.

Мы в AdMe.ru тоже искреннее считаем Тильду одной из самых неординарных женщин нашего времени. История ее жизни это только доказывает.

Ученица Хогвартса

Тильда Суинтон родилась 5 ноября 1960 года в знатной англо-шотландской семье, которая может проследить свою родословную до Средневековья. Она росла с братьями и в детстве тоже считала себя мальчиком. Богатые родители мечтали о великом будущем для своей дочки, поэтому решили устроить ее в престижную школу-интернат, в которую, кстати, в тот же год поступила и маленькая принцесса Диана (позже она стала одноклассницей и подругой Тильды). Уже во взрослом возрасте Суинтон будет вспоминать эти годы как худшие в своей жизни. В закрытом учебном учреждении в Кенте она чувствовала себя одинокой. Именно поэтому актрисе так не нравятся книги о Гарри Поттере. Ее школа-интернат во многом напоминала Хогвартс. Тильда не понимает, как герои произведения Джоан Роулинг могли покинуть свои семьи на такой длительный промежуток времени и чувствовать себя счастливыми.

Тильде 3 года.

После учебы в колледже Суинтон решила кардинально поменять свою жизнь. Молодая девушка едет добровольцем в Африку. Там она 2 года работает в школах ЮАР и Кении. Увидев, в насколько разных условиях живут люди, по приезде домой Тильда даже вступает в коммунистическую партию. «Мое членство в партии было актом веры в идеалы справедливости», — вспоминает знаменитость.

Актриса с детства интересовалась театром. Во время учебы в Кембриджском университете (ее специальности — политология, социология и английская литература) Тильда начинает играть в студенческом театре. Суинтон легко перевоплощается как в классических героинь пьес Уильяма Шекспира, так и в персонажей независимых современных произведений. Именно в этот период она знакомится с 45-летним драматургом и художником Джоном Бирном. Существенная разница в возрасте не мешает этой паре, и вскоре они становятся мужем и женой.

Тильда Суинтон и Джон Бирн в Национальной галерее в Эдинбурге. Шотландия, 2004 год.

Натурщица

Первая роль в кино, на этот момент Тильде было 26 лет.

В 1986 году Суинтон впервые снялась в кино. Это была роль натурщицы в фильме «Караваджо». Режиссер картины Дерек Джармен был очарован Тильдой. Она стала для него настоящей музой, появилась в 8 проектах Джармена и работала с ним до самой смерти режиссера в 1994 году. «Дерек сделал из меня актрису, снимающую фильмы, или же, другими словами, позволил мне, актрисе, участвовать в создании фильма — это то, о чем я мечтала», — рассказывает Суинтон.

Дерек Джармен и Тильда Суинтон на сьемках фильма «Ария», 1987 год.

Дерек Джармен снимал независимое кино, которое часто не приносило денег. Но прибыль никогда не была для Тильды на первом месте. В те годы, когда актерская профессия не позволяла ей оплачивать счета, Суинтон зарабатывала ставками на скачках.

Настоящая популярность пришла к актрисе после фильма «Орландо». Она сыграла мужчину, который стал женщиной. Тема андрогинности и красоты, в которой нет привязки к любому из полов, будет часто появляться в творчестве Тильды. Ее будут называть инопланетянкой, хамелеоном... часто путать с мужчиной и обращаться «сэр». А все потому, что для женщины, которая до сих пор считает себя такой же натурщицей, как в своем первом фильме, главное — это не стереотипы и рамки, а чистое искусство.

Муза

Суинтон стала музой не только Дерека Джармена. Она подружилась с главным сказочником современного кино Уэсом Андерсоном, впечатлила Джима Джармуша. Ее стиль вдохновил модный бренд Viktor & Rolf на создание целой коллекции. Позже звездой своей рекламной кампании Тильду сделали и в Chanel. Многие на месте актрисы чувствовали бы себя особенными, гордились необычной внешностью и неоспоримым талантом. Но Суинтон остается скромной и продолжает повторять в интервью: «Мне повезло: я не красавица».

То, что для других знаменитостей ассоциируется с триумфом и исполнением мечты, отходит для нее на задний план. Например, в 2008 году фильм «Майкл Клейтон» принес Суинтон «Оскар». Актриса рассказывает, что церемония награждения была стрессом: «Меня охватил ужас, когда назвали мое имя. Стоять на сцене перед 3 млрд зрителей — это травма. Лучше бы они выслали приз почтой».

Тильда с «Оскаром» за лучшую женскую роль второго плана, 2008 год.

Она просто делает свое дело. Проживает каждую роль. Наверное, поэтому актрисе с одинаковым успехом удается быть злой королевой в «Хрониках Нарнии», старейшиной в «Докторе Стрэндже», вампиром в «Выживут только любовники», сотрудницей социальной службы в «Королевстве полной луны».

Произведение искусства

Кино никогда не было для Суинтон единственной страстью. Ее интересует искусство в целом. Тильда устраивает собственные перформансы. Она стала звездой и на музыкальной сцене: приняла участие в записи альбома Патрика Вулфа и сыграла жену Дэвида Боуи в клипе на его песню «The Stars (Are Out Tonight)». В 2008 году британка организовала в своем родном городе кинофестиваль. На нем она показывала свои любимые классические и независимые фильмы. Все люди, которые не могли себе позволить купить билет на фестиваль, могли в качестве платы принести кусочек торта.

Джордж Клуни, Тильда Суинтон и Брэд Питт на Венецианском кинофестивале, 2008 год.

У Тильды свободные взгляды на любовь. Со своим первым мужем она подписала контракт, который позволял отношения на стороне. Когда их чувства и правда охладели, они не стали скрывать это друг от друга и остались хорошими друзьями. «Все очень просто: у пары родились дети, она перестала быть парой, образовала новые связи и воспитывает детей», — объясняет актриса.

У Суинтон оригинальное чувство юмора. Когда журналист GQ хотел взять у нее интервью, актриса просила прислать предложение не на электронную почту, а отправить письмо в бутылке или привязать его к ноге голубя. Журналист отправил сообщение привычным способом и получил автоматический ответ, что Суинтон сможет прочитать его до 2070 года.

Тильда на Каннском кинофестивале, 2019 год.

В 2018 году она сняла «оперное видео» с участием своих собак. Звучит и выглядит странно, но другого от Суинтон никто и не ожидал. И наконец, актриса прекрасно понимает, что она необычная и особенная. Но вместо того чтобы быть как все, она смело демонстрирует свою индивидуальность и не боится экспериментов в кино. Наверное, это и есть ее секрет. Секрет, который превращает всю жизнь этой женщины в настоящее произведение искусства.