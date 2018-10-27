Тест: Угадайте фильм по персонажу, нарисованному в виде минималистичной геометрической фигуры

Графический дизайнер и художник из Ирана Карим Магди создает логотипы и придумывает стильные упаковки. Некоторое время назад в своем инстаграме он запустил проект «AnyBuddy», в рамках которого рисует знаменитостей в виде минималистичных геометрических фигур. Среди них есть спортсмены, артисты, художники, но больше всего — героев культовых фильмов.

AdMe.ru с интересом просмотрел все работы из этого проекта и решил сделать своеобразный тест. Вам нужно угадать название фильма по персонажу, нарисованному иранским дизайнером.

1.

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© Kareem Magdi / @kareemmagdi   © Miramax Films  

2.

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© kareemmagdi / instagram   © United Artists  

3.

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© kareemmagdi / instagram   © Warner Bros.  

4.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© kareemmagdi / instagram   © Working Title Films  

5.

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© kareemmagdi / instagram   © New Line Cinema  

6.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© kareemmagdi / instagram   © Paramount Pictures  

7.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Kareem Magdi / @kareemmagdi   © Paramount Pictures   © Columbia Pictures  

8.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© kareemmagdi / instagram   © New Line Cinema  

9.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© kareemmagdi / instagram   © Warner Brothers  

10.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© kareemmagdi / instagram   © Miramax  

11.

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© kareemmagdi / instagram   © 20th Century Fox   © Paramount Pictures  

12.

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© kareemmagdi / instagram   © Walt Disney Pictures  

13.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© kareemmagdi / instagram   © 20th Century Fox  

14.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© kareemmagdi / instagram   © Walt Disney Pictures  

15.

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© kareemmagdi / instagram   © Warner Brothers   © Silver Pictures  

16.

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© kareemmagdi / instagram   © HBO  

17.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© kareemmagdi / instagram   © 20th Century Fox  

18.

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© kareemmagdi / instagram   © DreamWorks Pictures  

19.

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© kareemmagdi / instagram   © Universal Pictures   © Paramount Pictures  

20.

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© kareemmagdi / instagram   © Marvel Studios   © Paramount Pictures  

21.

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© kareemmagdi / instagram   © Studio Babelsberg   © TSG Entertainment  

22.

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© kareemmagdi / instagram   © Paramount Pictures  

23.

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© kareemmagdi / instagram   © Warner Bros.   © Legendary Pictures  

24.

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© kareemmagdi / instagram   © Paramount Pictures  

Сколько фильмов вы смогли угадать?

Фото на превью kareemmagdi / instagram, kareemmagdi / instagram

2 На склад!
1 Комментарии
  • 27 октября 2018
  • 1
  • 7364

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