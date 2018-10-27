Тест: Угадайте фильм по персонажу, нарисованному в виде минималистичной геометрической фигуры

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Графический дизайнер и художник из Ирана Карим Магди создает логотипы и придумывает стильные упаковки. Некоторое время назад в своем инстаграме он запустил проект «AnyBuddy», в рамках которого рисует знаменитостей в виде минималистичных геометрических фигур. Среди них есть спортсмены, артисты, художники, но больше всего — героев культовых фильмов.