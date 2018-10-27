Тест: Угадайте фильм по персонажу, нарисованному в виде минималистичной геометрической фигуры
Графический дизайнер и художник из Ирана Карим Магди создает логотипы и придумывает стильные упаковки. Некоторое время назад в своем инстаграме он запустил проект «AnyBuddy», в рамках которого рисует знаменитостей в виде минималистичных геометрических фигур. Среди них есть спортсмены, артисты, художники, но больше всего — героев культовых фильмов.
AdMe.ru с интересом просмотрел все работы из этого проекта и решил сделать своеобразный тест. Вам нужно угадать название фильма по персонажу, нарисованному иранским дизайнером.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Сколько фильмов вы смогли угадать?
Фото на превью kareemmagdi / instagram, kareemmagdi / instagram