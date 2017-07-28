Тест: Сумеете ли вы угадать 10 популярных фильмов планеты по картинкам?
Кто-то смотрит кино для развлечения, кто-то ищет в нем вдохновение. Персонажи любимых фильмов и мелкие детали в них навсегда остаются в памяти.
AdMe.ru подготовил развлекательный тест, в котором вы встретите не только старые нашумевшие ленты, но и фильмы последнего десятилетия.
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Фото на превью depositphotos, depositphotos, depositphotos, depositphotos