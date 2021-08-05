Тест: Спорим, что вы не сможете угадать звезду по ее знаменитой татуировке
Кажется, что внешность известных обитателей Голливуда изучена их фанатами под микроскопом и преданные поклонники творчества любимых артистов знают абсолютно все о своих кумирах. Пока одни копируют татуировки знаменитостей, чтобы почувствовать себя ближе к звездам, другие пытаются разгадать значение загадочных рисунков на телах популярных актеров, музыкантов, певцов и спортсменов.
Мы в AdMe.ru решили проверить, насколько хорошо вы знаете, как выглядят замысловатые татуировки медийных личностей.
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Ответы:
1. Джейсон Момоа
2. Анджелина Джоли
3. Брэд Питт
4. Леди Гага
5. Дэвид Бекхэм
6. Дженнифер Энистон
7. Райан Гослинг
8. Майли Сайрус
9. Джастин Бибер
10. Меган Фокс
11. Дуэйн Джонсон
12. Эмма Стоун
13. Орландо Блум
14. Софи Тернер
15. Джонни Депп
Сколько популярных личностей вы смогли идентифицировать лишь по их легендарным татуировкам? Признавайтесь, только честно.
Фото на превью AFP / East News, MARCOCCHI GIULIO / SIPA / East News
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