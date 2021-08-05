Тест: Спорим, что вы не сможете угадать звезду по ее знаменитой татуировке

Кажется, что внешность известных обитателей Голливуда изучена их фанатами под микроскопом и преданные поклонники творчества любимых артистов знают абсолютно все о своих кумирах. Пока одни копируют татуировки знаменитостей, чтобы почувствовать себя ближе к звездам, другие пытаются разгадать значение загадочных рисунков на телах популярных актеров, музыкантов, певцов и спортсменов.