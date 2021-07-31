Тест: Спорим, что вы не сможете угадать знаменитый киношедевр лишь по одной детали

Наши любимые фильмы и сериалы мы можем пересматривать до дыр, подмечая все мельчайшие нюансы в облике главных героев, их одежде, мимике, жестах, а также в окружающем их интерьере. Но порой даже заядлым посетителям кинотеатров на диване приходится сильно напрячься, чтобы узнать легендарную киносцену лишь по некоторым деталям.

Мы в AdMe.ru решили проверить, насколько хорошо вы помните известные кинохиты и как быстро вы сможете распознать кадр из популярной теленовеллы или блокбастера. Правильные и, возможно, совершенно неожиданные ответы будут вас ждать в самом конце статьи.

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Ответы

1.

«Секс в большом городе»

2.

«Властелин колец: Две крепости»

3.

«Назад в будущее»

4.

«Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2»

5.

«Сумерки»

6.

«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

7.

«Титаник»

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«Аватар»

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«Парк юрского периода»

10.

«Терминатор-2: Судный день»

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«Жандарм в Нью-Йорке»

12.

«Мстители: Война бесконечности»

13.

«Охотники за привидениями — 2»

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«Игра престолов»

15.

«Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар»