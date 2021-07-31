Тест: Спорим, что вы не сможете угадать знаменитый киношедевр лишь по одной детали
Наши любимые фильмы и сериалы мы можем пересматривать до дыр, подмечая все мельчайшие нюансы в облике главных героев, их одежде, мимике, жестах, а также в окружающем их интерьере. Но порой даже заядлым посетителям кинотеатров на диване приходится сильно напрячься, чтобы узнать легендарную киносцену лишь по некоторым деталям.
Мы в AdMe.ru решили проверить, насколько хорошо вы помните известные кинохиты и как быстро вы сможете распознать кадр из популярной теленовеллы или блокбастера. Правильные и, возможно, совершенно неожиданные ответы будут вас ждать в самом конце статьи.
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Ответы
1.
«Секс в большом городе»
2.
«Властелин колец: Две крепости»
3.
«Назад в будущее»
4.
«Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2»
5.
«Сумерки»
6.
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
7.
«Титаник»
8.
«Аватар»
9.
«Парк юрского периода»
10.
«Терминатор-2: Судный день»
11.
«Жандарм в Нью-Йорке»
12.
«Мстители: Война бесконечности»
13.
«Охотники за привидениями — 2»
14.
«Игра престолов»
15.
«Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар»
А сколько фильмов и сериалов смогли угадать вы? Только честно.