Тест: спорим, что вы не сможете угадать советский фильм по одному только интерьеру

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Время не властно над советским кинематографом. Кажется, что мы знаем эти фильмы наизусть, но все равно пересматриваем их из года в год, смеемся над знакомыми шутками и цитируем персонажей в обычной жизни.

AdMe.ru хочет сыграть с любимыми читателями в игру. Перед вами — кадры из отечественных кинолент. Вычислите фильмы по предметам интерьера и предположите, каких героев мы замаскировали. Поехали!

1. Начнем с простого. Узнаете эту студенческую квартиру?

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2. Герои какого фильма смотрят телевизор, когда каналы на профилактике?

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3. Кто это задирает ноги на рабочем месте?

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4. Этот фильм мгновенно разошелся на цитаты. Угадали?

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5. Актрисе из этой сказки было далеко за 30. Догадались, о каком фильме идет речь?

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6. Пожалуй, самый светлый фильм о любви учительницы и ученика

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7. Кто же спрятался в этом мешке накануне Рождества?

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8. Эту ванную комнату невозможно не узнать

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9. Главные роли в этом фильме могли бы сыграть близняшки Олсен

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10. Этот киношедевр мотивирует есть батон с вареньем и пить чай из блюдечка

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11. Красная комната была изобретена, когда Дэвид Линч о «Твин Пиксе» и не помышлял. Узнали?

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12. Тут все просто. Стул. Отчаявшийся герой. Сложите первое и второе — и получите...

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13. Советские школьники путешествуют во времени и общаются с роботами

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14. Интересно, а классик русского театра узнал бы в этом кадре собственный сюжет?

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15. То ли девочки, а то ли виденье?

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16. Смотрины в русской избе — вы точно знаете эту завидную невесту

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17. «А это мой друг Коля», звучит знакомо?

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18. Главное здесь — мебельная стенка

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19. Ну и на десерт — в эту квартиру зажиточного соседа мы возвращаемся каждый год

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