Тест: Сможете ли вы угадать знаменитость со спины?

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Мы все очень хорошо знаем звезд — по прическам, манере одеваться, по их лучезарным улыбкам. Но сможете ли вы угадать их, не видя лиц? Мы в AdMe.ru предлагаем вам угадать знаменитостей... со спины! А чтобы вам было интереснее, мы оставили небольшие подсказки.

1.

Эта известная комедийная актриса полюбилась еще телезрителям 90-х. Несмотря на множество проблем в личной жизни, она продолжает радовать поклонников своими новыми ролями. А ее прическу в 90-х годах копировали буквально все!

2.

Это известная американская актриса, а с недавних пор еще и кинорежиссер и сценарист, а также посол доброй воли ООН.

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А это известная в 90-х британская певица и автор песен, танцовщица. Теперь — модель, популярный дизайнер и бизнесвумен, а еще мать 4 детей.

4.

А эту знаменитость невозможно не угадать со спины, ведь она стала известной благодаря аппетитным формам.

5.

Одна из самых красивых актрис-евреек, которая впервые появилась на экранах в фильме Люка Бессона.

6.

Еще одна дама с аппетитными формами, певица в стиле R’n’B, танцовщица и музыкальный продюсер.

7.

Знойная итальянская актриса и фотомодель, в честь которой даже вывели новый сорт розы, названный ее именем. Угадаете, кто эта роскошная женщина?

8.

Утонченная и изысканная, эта австралийская актриса славится не только своим талантом, но и белоснежной кожей и высоким ростом.

9.

Эта молодая модель и актриса прославилась благодаря роли в романтической трилогии, а на ее месте мечтали оказаться все девушки мира. Подсказываем: у нее даже были отношения с партнером по фильму, так что экранная любовь стала настоящей.

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И еще одна звезда, которую невозможно не узнать благодаря пышным формам. Она прославилась после участия в реалити-шоу, а теперь она еще актриса и фотомодель.

11.

Эта признанная актриса кино и телевидения считается ведущей американской характерной актрисой. У нее натуральные рыжие волосы, которые она всегда отказывалась красить, — и не прогадала, ведь мы знаем ее именно такой.

12.

Британская актриса и певица, которая покоряет своим шармом и утонченностью. А еще обладательница премии «Оскар».

13.

Оскароносная блондинка, актриса, модель и продюсер африканского происхождения. В 2007 году журнал Esquire назвал ее самой сексуальной женщиной из ныне живущих, и мы считаем, что вполне оправданно.

14.

Американская актриса и певица, получившая известность благодаря съемкам в фантастических фильмах, снятых по комиксам. Кстати, она тоже еврейка.