Тест: Сможете ли вы угадать знаменитость со спины?
Мы все очень хорошо знаем звезд — по прическам, манере одеваться, по их лучезарным улыбкам. Но сможете ли вы угадать их, не видя лиц?
Мы в AdMe.ru предлагаем вам угадать знаменитостей... со спины! А чтобы вам было интереснее, мы оставили небольшие подсказки.
1.
Эта известная комедийная актриса полюбилась еще телезрителям 90-х. Несмотря на множество проблем в личной жизни, она продолжает радовать поклонников своими новыми ролями. А ее прическу в 90-х годах копировали буквально все!
2.
Это известная американская актриса, а с недавних пор еще и кинорежиссер и сценарист, а также посол доброй воли ООН.
3.
А это известная в 90-х британская певица и автор песен, танцовщица. Теперь — модель, популярный дизайнер и бизнесвумен, а еще мать 4 детей.
4.
А эту знаменитость невозможно не угадать со спины, ведь она стала известной благодаря аппетитным формам.
5.
Одна из самых красивых актрис-евреек, которая впервые появилась на экранах в фильме Люка Бессона.
6.
Еще одна дама с аппетитными формами, певица в стиле R’n’B, танцовщица и музыкальный продюсер.
7.
Знойная итальянская актриса и фотомодель, в честь которой даже вывели новый сорт розы, названный ее именем. Угадаете, кто эта роскошная женщина?
8.
Утонченная и изысканная, эта австралийская актриса славится не только своим талантом, но и белоснежной кожей и высоким ростом.
9.
Эта молодая модель и актриса прославилась благодаря роли в романтической трилогии, а на ее месте мечтали оказаться все девушки мира. Подсказываем: у нее даже были отношения с партнером по фильму, так что экранная любовь стала настоящей.
10.
И еще одна звезда, которую невозможно не узнать благодаря пышным формам. Она прославилась после участия в реалити-шоу, а теперь она еще актриса и фотомодель.
11.
Эта признанная актриса кино и телевидения считается ведущей американской характерной актрисой. У нее натуральные рыжие волосы, которые она всегда отказывалась красить, — и не прогадала, ведь мы знаем ее именно такой.
12.
Британская актриса и певица, которая покоряет своим шармом и утонченностью. А еще обладательница премии «Оскар».
13.
Оскароносная блондинка, актриса, модель и продюсер африканского происхождения. В 2007 году журнал Esquire назвал ее самой сексуальной женщиной из ныне живущих, и мы считаем, что вполне оправданно.
14.
Американская актриса и певица, получившая известность благодаря съемкам в фантастических фильмах, снятых по комиксам. Кстати, она тоже еврейка.
Фото на превью depositphotos.com