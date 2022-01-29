Тест: Сможете ли вы угадать советские кинофильмы по очаровательным нарядам актрис?
«Девчата», «Кавказская пленница», «Москва слезам не верит» — эти и многие другие фильмы нашими зрителями нежно любимы и засматриваются до дыр. Фразы из данных кинокартин давно стали крылатыми, а нарядам героинь пыталось подражать не одно поколение женщин.
Мы в AdMe.ru тоже обожаем советские фильмы и решили проверить, смогут ли наши читатели угадать киноленту по платью актрисы. Выберите 1 из 3 предложенных вариантов, нажмите на изображение и проверьте себя.
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В тесте использованы кадры из следующих фильмов:
1. Иван Васильевич меняет профессию / Мосфильм
2. Служебный роман / Мосфильм
3. Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика / Мосфильм
4. Старая, старая сказка / Ленфильм
5. Операция «Ы» и другие приключения Шурика / Мосфильм
6. Девчата / Мосфильм
7. Тихий Дон / Киностудия имени М. Горького
8. Покровские ворота / Мосфильм
9. Тот самый Мюнхгаузен / Мосфильм
10. Самая обаятельная и привлекательная / Мосфильм
11. Женитьба Бальзаминова / Мосфильм
12. Война и мир / Мосфильм
13. Золушка / Ленфильм
14. Разные судьбы / Киностудия имени М. Горького
15. Любовь и голуби / Мосфильм
16. Москва слезам не верит / Мосфильм
17. Человек-амфибия / Ленфильм
18. Иван Васильевич меняет профессию / Мосфильм
Какие фильмы вы отгадали быстрее всего, а какие киноленты так и не смогли вспомнить?