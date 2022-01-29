Тест: Сможете ли вы угадать советские кинофильмы по очаровательным нарядам актрис?

«Девчата», «Кавказская пленница», «Москва слезам не верит» — эти и многие другие фильмы нашими зрителями нежно любимы и засматриваются до дыр. Фразы из данных кинокартин давно стали крылатыми, а нарядам героинь пыталось подражать не одно поколение женщин.

Мы в AdMe.ru тоже обожаем советские фильмы и решили проверить, смогут ли наши читатели угадать киноленту по платью актрисы. Выберите 1 из 3 предложенных вариантов, нажмите на изображение и проверьте себя.

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