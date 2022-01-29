AdMe
AdMe

Тест: Сможете ли вы угадать советские кинофильмы по очаровательным нарядам актрис?

21549

«Девчата», «Кавказская пленница», «Москва слезам не верит» — эти и многие другие фильмы нашими зрителями нежно любимы и засматриваются до дыр. Фразы из данных кинокартин давно стали крылатыми, а нарядам героинь пыталось подражать не одно поколение женщин.

Мы в AdMe.ru тоже обожаем советские фильмы и решили проверить, смогут ли наши читатели угадать киноленту по платью актрисы. Выберите 1 из 3 предложенных вариантов, нажмите на изображение и проверьте себя.

1.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

2.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

3.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

4.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

5.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

6.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

7.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

8.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

9.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

10.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

11.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

12.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

13.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

14.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

15.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

16.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

17.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

18.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

В тесте использованы кадры из следующих фильмов:

1. Иван Васильевич меняет профессию / Мосфильм
2. Служебный роман / Мосфильм
3. Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика / Мосфильм
4. Старая, старая сказка / Ленфильм
5. Операция «Ы» и другие приключения Шурика / Мосфильм
6. Девчата / Мосфильм
7. Тихий Дон / Киностудия имени М. Горького
8. Покровские ворота / Мосфильм
9. Тот самый Мюнхгаузен / Мосфильм
10. Самая обаятельная и привлекательная / Мосфильм
11. Женитьба Бальзаминова / Мосфильм
12. Война и мир / Мосфильм
13. Золушка / Ленфильм
14. Разные судьбы / Киностудия имени М. Горького
15. Любовь и голуби / Мосфильм
16. Москва слезам не верит / Мосфильм
17. Человек-амфибия / Ленфильм
18. Иван Васильевич меняет профессию / Мосфильм

Какие фильмы вы отгадали быстрее всего, а какие киноленты так и не смогли вспомнить?

Фото на превью Иван Васильевич меняет профессию / Мосфильм, Операция "Ы" и другие приключения Шурика / Мосфильм, Разные судьбы / Киностудия имени М. Горького
21549
Поделиться этой статьёй