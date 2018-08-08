Тест: Сможете ли вы угадать фильм или сериал, если увидите только интерьер?
Любите ли вы кино так, как любим его мы? На этот вопрос несложно ответить — достаточно попробовать пройти наш киношный тест. Все просто: перед вами интерьеры из известных фильмов и сериалов. Нужно угадать, что это за картина, а еще лучше — назвать конкретную локацию. И высшим пилотажем будет угадать, каких персонажей мы замаскировали.
Мы в AdMe.ru уверены, что вам удастся справиться с этой непростой задачей. Камера, мотор!
1. Итак, начнем! Для начала кое-что совсем простое:
2. А теперь потруднее. Вы точно видели этот фильм, вспоминайте!
3. Получается? Тогда у вас не возникнет проблем и с этим интерьером:
4. Пожалуй, одна из самых уютных спален в истории телевидения. Узнали?
5. Здесь очень много подсказок. Вы угадаете без труда, не правда ли?
6. Картина с потрясающими интерьерами. Что это за фильм и место?
7. Подсказка: мы смотрим этот фильм из года в год, но он никогда нам не надоест!
8. Фанаты сериала угадают в два счета. А может, и не только фанаты? Есть идеи?
9. Очень стильный дом. Выглядит знакомо, не правда ли?
10. Интерьер говорит сам за себя, а вот сможете ли вы угадать точную локацию и персонажа?
11. Какое классное рабочее место. Здесь однозначно работает... кто?
12. Какой-то кавардак, но вы ведь знаете, что это за местечко?
Понравился наш тест? Расскажите в комментариях, интерьеры каких фильмов вам нравятся или запомнились больше всего.
Фото на превью Paramount Pictures