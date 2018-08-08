Тест: Сможете ли вы угадать фильм или сериал, если увидите только интерьер?

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Любите ли вы кино так, как любим его мы? На этот вопрос несложно ответить — достаточно попробовать пройти наш киношный тест. Все просто: перед вами интерьеры из известных фильмов и сериалов. Нужно угадать, что это за картина, а еще лучше — назвать конкретную локацию. И высшим пилотажем будет угадать, каких персонажей мы замаскировали.

Мы в AdMe.ru уверены, что вам удастся справиться с этой непростой задачей. Камера, мотор!

1. Итак, начнем! Для начала кое-что совсем простое:

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

2. А теперь потруднее. Вы точно видели этот фильм, вспоминайте!

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

3. Получается? Тогда у вас не возникнет проблем и с этим интерьером:

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

4. Пожалуй, одна из самых уютных спален в истории телевидения. Узнали?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

5. Здесь очень много подсказок. Вы угадаете без труда, не правда ли?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

6. Картина с потрясающими интерьерами. Что это за фильм и место?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

7. Подсказка: мы смотрим этот фильм из года в год, но он никогда нам не надоест!

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

8. Фанаты сериала угадают в два счета. А может, и не только фанаты? Есть идеи?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

9. Очень стильный дом. Выглядит знакомо, не правда ли?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

10. Интерьер говорит сам за себя, а вот сможете ли вы угадать точную локацию и персонажа?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

11. Какое классное рабочее место. Здесь однозначно работает... кто?

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12. Какой-то кавардак, но вы ведь знаете, что это за местечко?

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Понравился наш тест? Расскажите в комментариях, интерьеры каких фильмов вам нравятся или запомнились больше всего.