Тест: Попробуйте угадать, какой перед вами фильм, по одному только заднему плану

У многих из нас есть любимые фильмы, которые мы готовы пересматривать не один раз, даже если уже выучили реплики героев наизусть. Как раз для таких заядлых киноманов и был придуман этот тест. Мы взяли кадры из известных картин и вырезали главных героев. А теперь попробуйте угадать, какой именно это фильм, только по заднему плану.

Мы в AdMe.ru уверены, что у наших читателей есть все шансы без особого труда пройти этот тест. Итак, начинаем.

1. Давайте сначала разогреемся и начнем с простого

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Focus Films / Courtesy Everett Collection / East News

2. С этим кадром у вас тоже не должно возникнуть проблем

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © East News

3. Обратите внимание на детали и характерную позу персонажа

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Disney+ / Courtesy Everett Collection / East News

4. А здесь вообще куча подсказок

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Everett Collection / East News

5. Если вы до этого легко угадывали все кадры, то с этим у вас затруднений точно не возникнет

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © 20th Century Fox Licensing / Merchandising / Everett Collection / East News

6. И снова тут все просто

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7. А теперь повысим сложность

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8. Ну что, получается?

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9. Дождь — главная подсказка

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10. Кто же это прячется в туалетной кабинке?

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11. А это кадр из любимой многими романтической комедии с элементами драмы

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12. Дадим подсказку — это экранизация культового романа

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © East News

13. Сценарий для этого фильма создала знаменитая писательница

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Warner Bros / Courtesy Everett Collection / East News

14. Обратите внимание на задний план

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © 20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News

15. И напоследок — ну очень узнаваемый кадр

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