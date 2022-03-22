Тест: Попробуйте угадать, какой перед вами фильм, по одному только заднему плану
У многих из нас есть любимые фильмы, которые мы готовы пересматривать не один раз, даже если уже выучили реплики героев наизусть. Как раз для таких заядлых киноманов и был придуман этот тест. Мы взяли кадры из известных картин и вырезали главных героев. А теперь попробуйте угадать, какой именно это фильм, только по заднему плану.
Мы в AdMe.ru уверены, что у наших читателей есть все шансы без особого труда пройти этот тест. Итак, начинаем.
1. Давайте сначала разогреемся и начнем с простого
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2. С этим кадром у вас тоже не должно возникнуть проблем
3. Обратите внимание на детали и характерную позу персонажа
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4. А здесь вообще куча подсказок
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5. Если вы до этого легко угадывали все кадры, то с этим у вас затруднений точно не возникнет
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6. И снова тут все просто
7. А теперь повысим сложность
8. Ну что, получается?
9. Дождь — главная подсказка
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10. Кто же это прячется в туалетной кабинке?
11. А это кадр из любимой многими романтической комедии с элементами драмы
12. Дадим подсказку — это экранизация культового романа
13. Сценарий для этого фильма создала знаменитая писательница
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14. Обратите внимание на задний план
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15. И напоследок — ну очень узнаваемый кадр
Сколько фильмов вам удалось безошибочно распознать? Какие вызвали наибольшее затруднение?
Фото на превью Focus Films / Courtesy Everett Collection / East News
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