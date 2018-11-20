Тест: Насколько хорошо вы помните детали из любимых фильмов?
Некоторые фильмы настолько круты, что мы готовы пересматривать их снова и снова. Кажется, что мы уже запомнили каждый жест, каждый поворот головы и каждую, даже самую малозначительную, деталь. Или же нет?
AdMe.ru приготовил небольшой тест, который проверит ваши знания в области кино. Готовы? Тогда начинаем.
1. Начнем с простого. Помимо парадной треуголки у капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря» был еще один головной убор. Какой?
2. Вспомните, в платье какого цвета была одета в этой культовой сцене героиня Эммы Стоун в фильме «Ла-ла Ленд»?
3. Едем дальше! Что держит в руке герой Леонардо Ди Каприо в фильме «Джанго освобожденный»?
4. Что висит за спиной у Долорес Амбридж в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса»?
5. А что держит в руках Холли Голайтли в фильме «Завтрак у Тиффани»?
6. Однажды на крышу Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие» упала... Что это было?
7. Что везет в прицепе герой Адриано Челентано в картине «Укрощение строптивого»?
8. Трогательная сцена из фильма «Привидение». Где находятся герои Патрика Суэйзи и Деми Мур и что у них в руках?
9. Смотрели «Игру престолов»? Тогда вы наверняка вспомните, на что смотрит Дейенерис Таргариен
10. Что в руке у Лилу из «Пятого элемента»?
11. Чем машет Джокер в фильме «Темный рыцарь»?
12. Что или кто стоит рядом с героем Бена Аффлека в фильме «Исчезнувшая»?
13. Что в руке у Бриджит Джонс?
14. Какого цвета диван в «Центральной кофейне» из сериала «Друзья»?
Проверяем результаты:
- Если вы ответили правильно меньше чем на 5 вопросов, то настоятельно рекомендуем вам срочно запастись попкорном и начать наверстывать упущенные знания сегодня же вечером.
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