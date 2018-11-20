Тест: Насколько хорошо вы помните детали из любимых фильмов?

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Некоторые фильмы настолько круты, что мы готовы пересматривать их снова и снова. Кажется, что мы уже запомнили каждый жест, каждый поворот головы и каждую, даже самую малозначительную, деталь. Или же нет?

AdMe.ru приготовил небольшой тест, который проверит ваши знания в области кино. Готовы? Тогда начинаем.

1. Начнем с простого. Помимо парадной треуголки у капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря» был еще один головной убор. Какой?

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© Pirates of the Caribbean: The Curse of The Black Pearl / Walt Disney Pictures  

2. Вспомните, в платье какого цвета была одета в этой культовой сцене героиня Эммы Стоун в фильме «Ла-ла Ленд»?

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© La La Land / Summit Entertainment  

3. Едем дальше! Что держит в руке герой Леонардо Ди Каприо в фильме «Джанго освобожденный»?

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© Django Unchained / The Weinstein Company  

4. Что висит за спиной у Долорес Амбридж в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса»?

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© Harry Potter and the Order of the Phoenix / Warner Bros. Pictures  

5. А что держит в руках Холли Голайтли в фильме «Завтрак у Тиффани»?

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© Breakfast at Tiffany's / Paramount Pictures  

6. Однажды на крышу Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие» упала... Что это было?

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© Breaking Bad / Sony Pictures Television International  

7. Что везет в прицепе герой Адриано Челентано в картине «Укрощение строптивого»?

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© Il bisbetico domato / Capital Film  

8. Трогательная сцена из фильма «Привидение». Где находятся герои Патрика Суэйзи и Деми Мур и что у них в руках?

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© Ghost / Paramount Pictures  

9. Смотрели «Игру престолов»? Тогда вы наверняка вспомните, на что смотрит Дейенерис Таргариен

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© Game of Thrones / HBO  

10. Что в руке у Лилу из «Пятого элемента»?

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© The Fifth Element / Gaumont  

11. Чем машет Джокер в фильме «Темный рыцарь»?

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© The Dark Knight / Warner Brothers  

12. Что или кто стоит рядом с героем Бена Аффлека в фильме «Исчезнувшая»?

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© Gone Girl / 20th Century Fox  

13. Что в руке у Бриджит Джонс?

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© Bridget Jones’s Diary / StudioCanal  

14. Какого цвета диван в «Центральной кофейне» из сериала «Друзья»?

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© Friends / Warner Bros. Television  

Проверяем результаты:

  • Если вы ответили правильно меньше чем на 5 вопросов, то настоятельно рекомендуем вам срочно запастись попкорном и начать наверстывать упущенные знания сегодня же вечером.
  • Если ваш результат колеблется от 5 до 10 верных ответов, то мы заслуженно нарекаем вас почетным званием киномана-новичка.
  • Если ваш результат — более 10 верных ответов, то поздравляем: вы настоящий эксперт в области кино!

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