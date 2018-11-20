Тест: Насколько хорошо вы помните детали из любимых фильмов?

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Некоторые фильмы настолько круты, что мы готовы пересматривать их снова и снова. Кажется, что мы уже запомнили каждый жест, каждый поворот головы и каждую, даже самую малозначительную, деталь. Или же нет?

AdMe.ru приготовил небольшой тест, который проверит ваши знания в области кино. Готовы? Тогда начинаем.

1. Начнем с простого. Помимо парадной треуголки у капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря» был еще один головной убор. Какой?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Pirates of the Caribbean: The Curse of The Black Pearl / Walt Disney Pictures

2. Вспомните, в платье какого цвета была одета в этой культовой сцене героиня Эммы Стоун в фильме «Ла-ла Ленд»?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © La La Land / Summit Entertainment

3. Едем дальше! Что держит в руке герой Леонардо Ди Каприо в фильме «Джанго освобожденный»?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Django Unchained / The Weinstein Company

4. Что висит за спиной у Долорес Амбридж в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса»?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Harry Potter and the Order of the Phoenix / Warner Bros. Pictures

5. А что держит в руках Холли Голайтли в фильме «Завтрак у Тиффани»?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Breakfast at Tiffany's / Paramount Pictures

6. Однажды на крышу Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие» упала... Что это было?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Breaking Bad / Sony Pictures Television International

7. Что везет в прицепе герой Адриано Челентано в картине «Укрощение строптивого»?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Il bisbetico domato / Capital Film

8. Трогательная сцена из фильма «Привидение». Где находятся герои Патрика Суэйзи и Деми Мур и что у них в руках?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Ghost / Paramount Pictures

9. Смотрели «Игру престолов»? Тогда вы наверняка вспомните, на что смотрит Дейенерис Таргариен

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Game of Thrones / HBO

10. Что в руке у Лилу из «Пятого элемента»?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © The Fifth Element / Gaumont

11. Чем машет Джокер в фильме «Темный рыцарь»?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © The Dark Knight / Warner Brothers

12. Что или кто стоит рядом с героем Бена Аффлека в фильме «Исчезнувшая»?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Gone Girl / 20th Century Fox

13. Что в руке у Бриджит Джонс?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Bridget Jones’s Diary / StudioCanal

14. Какого цвета диван в «Центральной кофейне» из сериала «Друзья»?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Friends / Warner Bros. Television