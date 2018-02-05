Тест: Насколько хороша ваша зрительная память?

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Мы составили тест, который проверит вашу память и знание знаменитых фильмов. На первый взгляд он кажется довольно легким, но некоторые детали вспомнить не так просто. Прочитайте вопрос, внимательно посмотрите на картинку и ответьте, какой предмет мы скрыли.

AdMe.ru предупреждает, что на некоторых фотографиях вы можете увидеть подсказки, а в других случаях некоторые факторы, наоборот, будут сбивать вас с толку. Нажмите на картинку, чтобы увидеть оригинальный кадр.Удачи!

1. Какой головной убор надет на Форресте Гампе?

2. Какого цвета волосы у Клементины, когда она знакомится с Джоэлом, героем Джима Керри, в фильме «Вечное сияние чистого разума»?

3. Что изображено на картине, которую хочет купить Филипп в фильме «1+1»?

4. Что читает Кевин Маккаллистер, перед тем как встретить в Нью-Йорке бандитов во 2-й части фильма «Один дома»?

5. Что в петлице у Вито Корлеоне из «Крестного отца»?

6. Во что обут Винсент Вега во время танца в фильме «Криминальное чтиво»?

7. Чем наполнена ванна в фантазии героя фильма «Красота по-американски»?

8. С кем танцует профессор Макгонагалл на уроке танцев перед балом в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня»?

9. Что обхватила руками Матильда в этой сцене фильма «Леон»?

10. Какого цвета платье Вивиан в «Красотке»?

11. Что держит в руках Харли Квинн из «Отряда самоубийц»?

12. В какой руке Морфеуса красная таблетка, а в какой синяя?

13. Что держит в руках Роберт, герой Хью Джекмана, в этой сцене фильма «Престиж»?

14. Что стоит на столе рядом с героем Эдварда Нортона и часто появляется в фильме «Бойцовский клуб»?

15. Какой расцветки зонтик Амели, героини одноименного фильма?

16. Кроссовки какой фирмы удивили Марти во 2-й части фильма «Назад в будущее»?

Легко ли вы вспомнили все детали? Поделитесь в комментариях своим результатом.